 Российский депутат Луговой, находящийся в розыске Интерпола, предложил поставить под контроль соцсети в РФ, "чтобы не вербовали в Сирию"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Надо давно поставить вопрос о том, чтобы вообще все эти соцсети стали операторами связи для того, чтобы к ним были совсем другие требования, чтобы, извините, наших сограждан и наших детей не вербовали на то, чтобы ехать в Сирию и другие "горячие точки", - заявил Луговой.
В связи с этим Луговой отметил, что на сегодняшний день есть сервисы, объем пользователей, которых превышает 100 тыс. "Не пройдет и года, я вас уверяю, и некоторые пользователя будут иметь 3, 5, 10, 15 млн пользователей, а это значит, что они становятся СМИ с влиянием на целые субъекты, вообще на всю страну", - сказал депутат.
Как отметил российский журналист Андрей Мальгин, сейчас каждый оператор связи в России подключен к системе СОРМ, которая круглосуточно следит за контентом телефонных переговоров, эсэмэсок, мессенджеров и почтовых ящиков российских провайдеров. "Видимо, настал момент, когда усовершенствованный СОРМ готов охватить социальные сети. А вообще, конечно, звучит двусмысленно, когда находящийся во всемирном розыске Интерпола террорист Луговой беспокоится, "чтобы наших детей не вербовали, чтобы ехать в горячие точки".
"Товарищ Луговой, не твоя ли контора вербует молодежь для гибридных войн за границей?", - напоминает журналист.
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Только припечет карлику - концы в воду. Они - первые претенденты.
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дочурка подросла!
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Какой он расийский журналист ?
Его дом уже даже ограбить цыгане успели.
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