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 Российский депутат Луговой, находящийся в розыске Интерпола, предложил поставить под контроль соцсети в РФ, "чтобы не вербовали в Сирию"

Депутат Госдумы РФ, подозреваемый в убийстве Александра Литвиненко, Андрей Луговой высказался за то, чтобы приравнять социальные сети к операторам связи, чтобы ограничить их использование, в частности, для вербовки в террористические организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Надо давно поставить вопрос о том, чтобы вообще все эти соцсети стали операторами связи для того, чтобы к ним были совсем другие требования, чтобы, извините, наших сограждан и наших детей не вербовали на то, чтобы ехать в Сирию и другие "горячие точки", - заявил Луговой.
В связи с этим Луговой отметил, что на сегодняшний день есть сервисы, объем пользователей, которых превышает 100 тыс. "Не пройдет и года, я вас уверяю, и некоторые пользователя будут иметь 3, 5, 10, 15 млн пользователей, а это значит, что они становятся СМИ с влиянием на целые субъекты, вообще на всю страну", - сказал депутат.

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Как отметил российский журналист Андрей Мальгин, сейчас каждый оператор связи в России подключен к системе СОРМ, которая круглосуточно следит за контентом телефонных переговоров, эсэмэсок, мессенджеров и почтовых ящиков российских провайдеров. "Видимо, настал момент, когда усовершенствованный СОРМ готов охватить социальные сети. А вообще, конечно, звучит двусмысленно, когда находящийся во всемирном розыске Интерпола террорист Луговой беспокоится, "чтобы наших детей не вербовали, чтобы ехать в горячие точки".
"Товарищ Луговой, не твоя ли контора вербует молодежь для гибридных войн за границей?", - напоминает журналист.
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Он что, тупой? В Сирию не соцсети, а ракоцапские военкоматы вербуют.
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Луговой, Ковтун (вот же оба украинца-перевертня, служаки руссни), уже не жильцы.
Только припечет карлику - концы в воду. Они - первые претенденты.
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НУ ДА ЧТОБ БЕЗ КОНТРОЛЬНО НЕ ЕХАЛИ ТОЛЬКО ПО ПУТЕВКАМ ОТ ХУЙЛА!!
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Пусть едут в Сирию. Афганистана, с 15 тыс. гробов, маловато...Сирийские поставки востребованы.
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Это та мразь, которая под видом друга, насмерть отравила полонием Александра Литвиненко. Как оно ещё по земле ходит?
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Мальгин уже 10 лет живёт в Италии.
Какой он расийский журналист ?
Его дом уже даже ограбить цыгане успели.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский депутат Луговой, находящийся в розыске Интерпола, предложил поставить под контроль соцсети в РФ, "чтобы не вербовали в Сирию"
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