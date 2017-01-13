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 Боевикам "ДНР" дали негласное распоряжение разрушить максимальное число объектов в прифронтовой зоне, - ИС

Боевикам "ДНР" дали негласное указание разрушить максимальное число объектов в прифронтовой зоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, В ожидании прибытия из РФ комиссии по проверке освоения средств, выделяемых Россией на восстановление разрушенной инфраструктуры ОРДО, руководство "ДНР" отдало негласное указание командирам бригад "1-го АК ДНР", выполняющих задачи вблизи линии фронта, "организовать" разрушение как можно большего числа объектов, в т.ч. жилых домов, на прифронтовой территории "ДНР".

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"Разрушения должны проводиться как путем провокаций ВСУ на открытие огня в ответ на обстрелы боевиков, так и путем обстрелов самими боевиками объектов на контролируемой ими территории под видом ВСУ. Выполнение данного указания позволит руководству "ДНР" скрыть разворовывание средств, выделенных РФ на восстановление ранее определенного количества разрушенных объектов, а также требовать от Москвы увеличения средств на эти цели. Поскольку в задачах комиссии из РФ значится выезд в прифронтовые районы для обследования разрушенных объектов и встреч с местными жителями, "МГБ ДНР" дано указание определить "представителей местного населения", с которыми будут общаться инспекторы из Москвы", - написал Тымчук.
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Лучше бы они рогами его пободали и бестолковки бы лишились!
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ЦЕНЗОР, это уже не смешно! Почему под новостью про зашквареннуб на Донбассе русню опять запрещены комменты? Кто то из редакторов симпатизирует сепарам????
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Да, они ущемляют наше право выразить "сочувствие"! Я уже столько выражений заготовил...
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Положить бы там ту комиссию всю поголовно , чтобы рашка по истерила и сепарам по шапке дала за то что не обеспечили охрану.
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А теперь дружно выходим и говорим "путен введи".
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Нужно украинской армии выходить уже к своим границам,пусть боевики "ДНР" разрушают максимальное число объектов в российской прифронтовой зоне
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Разговаривал вчера с одним жителем "днр". Сказал, что пенсионеров там устраивает нынешнее положение, так как дают ахметовскую и красного креста гуманитарку, продолжают платить две пенсии...их мнение, что пусть платят жизнями украинцы и их сыновья во взаимной войне, а им так хорошо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевикам "ДНР" дали негласное распоряжение разрушить максимальное число объектов в прифронтовой зоне, - ИС
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