 Боевикам "ДНР" дали негласное распоряжение разрушить максимальное число объектов в прифронтовой зоне, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
По его словам, В ожидании прибытия из РФ комиссии по проверке освоения средств, выделяемых Россией на восстановление разрушенной инфраструктуры ОРДО, руководство "ДНР" отдало негласное указание командирам бригад "1-го АК ДНР", выполняющих задачи вблизи линии фронта, "организовать" разрушение как можно большего числа объектов, в т.ч. жилых домов, на прифронтовой территории "ДНР".
"Разрушения должны проводиться как путем провокаций ВСУ на открытие огня в ответ на обстрелы боевиков, так и путем обстрелов самими боевиками объектов на контролируемой ими территории под видом ВСУ. Выполнение данного указания позволит руководству "ДНР" скрыть разворовывание средств, выделенных РФ на восстановление ранее определенного количества разрушенных объектов, а также требовать от Москвы увеличения средств на эти цели. Поскольку в задачах комиссии из РФ значится выезд в прифронтовые районы для обследования разрушенных объектов и встреч с местными жителями, "МГБ ДНР" дано указание определить "представителей местного населения", с которыми будут общаться инспекторы из Москвы", - написал Тымчук.
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