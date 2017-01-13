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Все про:Охендовский (229) ЦИК (2729) Черненко (86)

 "Доказательная база, которую формирует НАБУ против Охендовского очень-очень натянута", - нардеп от БПП Черненко

Народный депутат Украины (фракция Блок Петра Порошенко), экс-председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко считает, что доказательная база, которую формирует Национальное антикоррупционное бюро против главы ЦИК Михаила Охендовского "очень-очень натянута".

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Он заявил: "Относительно самого производства в отношении Охендовского... Доказательная база, которую формирует НАБУ, очень-очень натянута. Я допускаю, что основания есть, но детективам придется хорошо поработать. Потому что Охендовский - хороший юрист, у него неплохие адвокаты. Поэтому надо подготовить серьезную доказательную базу. Это одна из тех вещей, по которой мы сможем понять, НАБУ - действенный орган или нет".

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Черненко отказался обсуждать вопрос присуждения ордена главе ЦИК, отметив, что "это не ко мне вопрос".

Говоря о работе ЦИК в 2010-2012 гг., Черненко отметил: "Но если мы обсуждаем выборы в 2010 или 2012 году, то кем тогда был Охендовский? Рядовым членом ЦИК... Его голос был таким же, как и у остальных... Не стоит его отдельно выделять. Я бы сказал, что больше есть вопросов к ЦИК по 2012 году и пяти округах, которые Центризбирком определил как такие, в которых нельзя установить результаты. Они пошли таким политико-правовым путем. Но это было коллективное решение. Я не выгораживаю Охендовского. Однако то, что ему сегодня предъявляет НАБУ, не связано с его работой в отношении тех или иных выборов. Речь идет о подозрении в незаконном обогащении путем получения средств от политической партии. Это несколько другая история".

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Полностью интервью Александра Черненко изданию Цензор.НЕТ можно прочитать ПО ССЫЛКЕ






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ЯСНО! ОХЕЙДОВСКИЙ ГОТОВИТСЯ ДОКАЗАТЬ. ОН СВОЙ В ДОСКУ И НА КРЮЧКЕ!
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И готовит дырочку в парадном пинжаке на звезду героя труда...
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Убрать "пидрахуя-2"? Еще чего! А откуда возьмутся тогда 54%?...
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Своїх не чіпають - такі кадри їм ще знадобляться ! ..))
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Не сцы! Мы можем тоже героя получить. ТОЛЬКО ПОСМЕРТНО!
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То , можливо , давно вже час і його ....нагородити
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я знаю ещё много подобных глаголов, и все будут уместны
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А мені здається, що подивитися як вони гойдаються на крещатицьких каштанах народу з усієї України приїде навіть більше, ніж було на Майдані у 2013-му.
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В Украине практически
не было честных выборов. «Пидрахуи» делали свое дело в пользу тех, кто был у
власти. Чем дальше - тем больше. Президентские выборы 2010, где удалось в
президенты провести дважды не судимого - были, очевидно, сфальсифицированы.
Сегодня при однотуровой власти с незаконной ЦИК, эти фальсификации имеют
систематический и циничный характер. Главное - механизм контроля за подсчетом
голосов.
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Согласен 100%! Не одних честных выборов не было некуда. А последние вообще прошли хуже всего. Народ!! Один в ефории а другой перепуган. Вот " И МАЕМ, ЩО МАЕМ".
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Черненко и Охендовский - цвай-пара, из одной обоймы. Кукушка и Петух.
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У народа должно быть право на исправление своей ошибки и
устранение (без крови) не оправдавшей себя власти. Где законы об импичменте президента, о роспуске парламента,
об отзыве депутата? Все законы властью принимаются "под себя", так чтобы они могли "законно" насиловать страну,
ни за что не отвечая. С этим надо кончать!


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Да понятно,что кристально честный человек)))Однотур же на второй срок уже собрался.Нужен же волшебник,который при рейтинге 6 процентов пропихнет его на трон.Охмундовский в этом прохвесионал)))
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честного человека человека обвиняют, это всем известно
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Зачем ходить с натянутым презервативом на голове, посмотрите на дом-дворец Охуйдовского и все будет ясно, - он что вором-бизнесменом был?
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Бенефис Черненко тут прямо, да еще без суда определил "натянутость" доказательной базы.
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С такой риторикой можно и против черненка начинать формировать.
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Воры пришли к
власти с помощью циничной лжи и орденоносных "пидрахуев". За свои
лживые обещания они не собираются нести ответственность. Население Украины
легко покупается на брехню краснобаев. В этом его вина. Ошибки надо учиться
исправлять, а за ложь - жестоко наказывать.
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А тебе, Черненко, откуда это известно? Да и однофамилец тебя уже заждался...
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Проти кожного можна - у всіх рило в пуху ... Було б бажання .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Доказательная база, которую формирует НАБУ против Охендовского очень-очень натянута", - нардеп от БПП Черненко
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