 "Доказательная база, которую формирует НАБУ против Охендовского очень-очень натянута", - нардеп от БПП Черненко

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
Он заявил: "Относительно самого производства в отношении Охендовского... Доказательная база, которую формирует НАБУ, очень-очень натянута. Я допускаю, что основания есть, но детективам придется хорошо поработать. Потому что Охендовский - хороший юрист, у него неплохие адвокаты. Поэтому надо подготовить серьезную доказательную базу. Это одна из тех вещей, по которой мы сможем понять, НАБУ - действенный орган или нет".
Черненко отказался обсуждать вопрос присуждения ордена главе ЦИК, отметив, что "это не ко мне вопрос".
Говоря о работе ЦИК в 2010-2012 гг., Черненко отметил: "Но если мы обсуждаем выборы в 2010 или 2012 году, то кем тогда был Охендовский? Рядовым членом ЦИК... Его голос был таким же, как и у остальных... Не стоит его отдельно выделять. Я бы сказал, что больше есть вопросов к ЦИК по 2012 году и пяти округах, которые Центризбирком определил как такие, в которых нельзя установить результаты. Они пошли таким политико-правовым путем. Но это было коллективное решение. Я не выгораживаю Охендовского. Однако то, что ему сегодня предъявляет НАБУ, не связано с его работой в отношении тех или иных выборов. Речь идет о подозрении в незаконном обогащении путем получения средств от политической партии. Это несколько другая история".
Полностью интервью Александра Черненко изданию Цензор.НЕТ можно прочитать ПО ССЫЛКЕ
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не было честных выборов. «Пидрахуи» делали свое дело в пользу тех, кто был у
власти. Чем дальше - тем больше. Президентские выборы 2010, где удалось в
президенты провести дважды не судимого - были, очевидно, сфальсифицированы.
Сегодня при однотуровой власти с незаконной ЦИК, эти фальсификации имеют
систематический и циничный характер. Главное - механизм контроля за подсчетом
голосов.
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устранение (без крови) не оправдавшей себя власти. Где законы об импичменте президента, о роспуске парламента,
об отзыве депутата? Все законы властью принимаются "под себя", так чтобы они могли "законно" насиловать страну,
ни за что не отвечая. С этим надо кончать!
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власти с помощью циничной лжи и орденоносных "пидрахуев". За свои
лживые обещания они не собираются нести ответственность. Население Украины
легко покупается на брехню краснобаев. В этом его вина. Ошибки надо учиться
исправлять, а за ложь - жестоко наказывать.
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