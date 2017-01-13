 На начало 2017 года идентифицированы более 850 российских военных и наемников, уничтоженных на Донбассе, - Тымчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"На начало 2017 года удалось идентифицировать более 850 российских военных и наемников, сдохших на Донбассе. По ссылке - список 80-ти из них, преждевременно дембельнувшихся в 2016 году. Земля стекловатой", - написал он.
Вместе с тем, на сайте группы "ИС" сообщается, что российские волонтеры продолжают составлять списки погибших граждан РФ для того, чтобы потом их семьи и мировое сообщество могло привлечь к ответственности тех, кто послал этих "солдат удачи" на войну в Украину: "По состоянию на 1 января 2017 года российским волонтерам удалось идентифицировать более 850 российских граждан из общего числа погибших на востоке Украины т.н. "добровольцев" и кадровых военных ВС РФ "ихтамнетов", а также установить причину их смерти. О том, что такой список постоянно обновляется, свидетельствуют и свежие даты смерти российских "отпускников" за декабрь 2016 год".
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