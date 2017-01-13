 Пожар в многоэтажке в Одессе: пожарные через окно спасли семью из трех человек, - ГосЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, опубликованном в Facebook.
Так, по данным ведомства, 12 января в 23:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в г. Одесса на ул. Транспортная возникло возгорание в квартире девятиэтажного дома.
В 23:23 к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит домашнее имущество в квартире на втором этаже жилого дома.
В 23:34 спасатели локализовали и в 23:48 ликвидировали возгорание на площади 5 кв. м.
"При ликвидации пожара пожарные с помощью трехколенной лестницы через окно спасли трех жителей квартиры, один из них ребенок: мужчины 1971 г.р., женщина 1974 г.р. и их ребенка 2007 г.р.", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что к ликвидации пожара привлекалось 3 единицы пожарно-спасательной техники и 8 человек личного состава.
Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.
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