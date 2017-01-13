 Служебное расследование трагедии в Княжичах завершено, - Нацполиция

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
"На сегодня в Нацполиции завершено проведение служебного расследования", - сказал он.
Вакуленко отметил, что в пятницу, 13 января, или в понедельник, 16 января, руководством Нацполиции будут приняты меры дисциплинарного реагирования в отношении виновных сотрудников полиции.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.
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Во страна.
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время дают избавится от не нужного???
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Погибли люди, и убийцам грозит даже не уголовная, и даже не административная, а всего лишь дисциплинарная ответственность.
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А сегодня в Украине, все забыли и замяли. Уже и не вспоминают о наказании карманного убийцы.
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