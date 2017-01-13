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 Служебное расследование трагедии в Княжичах завершено, - Нацполиция

Национальная полиция завершила служебное расследование и готова привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, виновных в перестрелке в Княжичах Киевской области.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"На сегодня в Нацполиции завершено проведение служебного расследования", - сказал он.

Вакуленко отметил, что в пятницу, 13 января, или в понедельник, 16 января, руководством Нацполиции будут приняты меры дисциплинарного реагирования в отношении виновных сотрудников полиции.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.

Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.



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Украдёшь велосипед-тюрьма гарантирована,
Расстрелять в упор полицейскую машину с содержимым-снимут премию.
Во страна.
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гора трупов - и всего "дисциплинарная ответственность" во дела....в следующий набор наверное пойду в опричники устраиваться, ствол дадут - дальше крутись как хочешь, максимум - дисциплинарка за мокруху!)))
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Конечно. Все виновные по стечению обстоятельств были убиты. Попали сами в себя.
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Куча трупов куча бабла из бюджета на подкуп семей и НИКТО НИ ВИНОВАТ!! Разве дисциплинарное взыскание это то что должно быть за кучу трупов?!!
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а шо сразу не скажут шо к чему?!
время дают избавится от не нужного???
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Хто ж его посадит - он же каменный ! (свой чоколядный)
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ну да,а все что ты можешь сделать против этого это сидеть на цензоре и ныть,вот это ты лох...
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Марафет нарисовали, концы в воду спрятали. Ни кто не виноват. Троян на повышение. Авакову чемоданы с баблом.
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Мусорня крышевала бандитов. Ясен пень, что сами себя они же наказывать не будут. "Ошибка вышла - вот о чем молчит наука!"
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Випадковий збіг обставин)))Перестрілку почали вбиті))).Остальным догана.Чисто мусорское расследование)))
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Всякое бывает. Вот к соседу знакомого приходили. Постучали в дверь (тараном), кинули всех на пол, руки заломали, по башке надавали, чтоб не рыпались. Потом, правда, выясснилось, что не тот этаж. Извинились. Но за выбитую дверь заплатить не обещали.
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это так по советски- Пусть будет благодарным товарищу Берии, что в живых оставили.
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Ага, выговор... Как сказал какой то ментовский начальник, что виноват тот, кто начал стрелять, но он сам погиб в результате перестрелки. Концы в воду - никто и не сомневался.
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Смерти людей - и всего лишь дисциплинарное наказание....???? Это что, полная импотенция власти??? Может, тогда и власть расстрелять, а потом сказать, что на охоту шли, заблудились и случайно их за кабанов приняли. или, правиленее сказать, за шакалов
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Гы...гы....ну да ментам и депутатам можно валить народу сколько хош....все равно только порицание устное за это...
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"готова привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских " - Мелкая такая внутриведомственная разборочка с нежным концом. В это же время пять семей ходят на кладбища поплакать.
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а кто им доктор? У нас тут любят поржать с кацапов умирающих за ипотеку, а чем эти лучше?
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готова привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, виновных в перестрелке в Княжичах Киевской области.

-------------
Погибли люди, и убийцам грозит даже не уголовная, и даже не административная, а всего лишь дисциплинарная ответственность.
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Какие ещё "люди", "убийцы"? Мусора пострелялись с мусорами. Не чёрное и белое, а серое.
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Да уж, с дисциплиной в ведомстве сабакова надо что то делать. Не поможет делать - будем это место отрезать.
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Аваков красавчик! Быстро и качественно, все виновные - убиты. Дело закрыто.
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А ми що на щось сподівались ..якє нахєр розслідування....
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Да еще после НГ, чтобы новогодние премии и 13-ю не снимать.
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Нас держат за быдло! Увы, такая наша власть, это те, что слуги народа. Короче говоря полная ЖОПА!
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Помнится порубили в пух и прах двух полицейских в Днепре средь бела дня с помощью взорвавшегося исполнителя украинского олигарха. И убийца сдался на второй день, и все рассказал и собрали все данные, и отпиарились на похоронах много политиков.
А сегодня в Украине, все забыли и замяли. Уже и не вспоминают о наказании карманного убийцы.

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Толпа писателей, кто не в состоянии осилить несколько предложений текста 😊. Полиция НЕ ВЕДЁТ УГОЛОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО по этому делу. Оно у прокуратуры!!!!! Но не какнуть в теме - это же просто невозможно. Зачем читать и напрягаться)))))
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Материалл готов для отправки в самый глубокий ящик, самого удаленного стола как и все, что расследует эта воровская власть.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСлужебное расследование трагедии в Княжичах завершено, - Нацполиция
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