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 Запрет Нацсоветом ТРВ российского телеканала "Дождь" ограничивает доступ украинцев к независимому освещению событий в России, - Freedom House

Международная неправительственная организация Freedom House считает, что запрет Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания трансляции российского телеканала "Дождь" ограничивает доступ украинцев к независимому освещению событий в России.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом говорится в заявлении Freedom House.

"Запрет властью трансляции телеканала "Дождь" - цензура, ограничивающая доступ украинцев к выбору точек зрения. В то время, когда российские войска занимают часть территории Украины, жизненно важно, чтобы украинцы имели доступ к независимому освещению событий в России, и к одному из немногих оставшихся независимых российских средству массовой информации", - цитируются в заявлении слова вице-президента организации по международным программам Роберта Германа.

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Отмечается, что Freedom House в ежегодном исследовании 29 посткоммунистических стран "Страны переходного периода" улучшила индекс демократии Украины с 4,75 в 2015 году до 4,68 в 2016 году (в исследовании используется шкала от 1 до 7, где 1 отражает наиболее высокий уровень демократического прогресса, 7 - наиболее низкий).

Кроме того, Freedom House в отчете "Свобода прессы-2016" отнесла Украину к странам с частичной свободой средств массовой информации и в отчете "Свобода в сети-2016" - к странам с частичной свободой в Интернете.

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ТЕТЯ РОЗА ‏@ANAKOYHER 22 ч.22 часа назад
На запрет "Дождя" Россия ответит симметрично. Она запретит... Ой, а украинских каналов в России-то и нет.
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Все телевидение надо запретить. Прадеды жили, и без теликов, и ничего, здоровее были.
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перед войной, мой отец где то нашел книгу Л.Н.Толстой "Очерки о Петре Первом" год издания 1936..Взрослея, я перечитал те очерки вдоль и поперёк и к 15 годам понял не понаслышке,что РАБссия обыкновенный дремучий СаРай...,Батя лишь иногда корректировал мои познания в те уже далекие теперь годы, юности моей бурной..
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ІнфоВійська України ‏@i_army_org 12 янв.
"Русские своих не бросают": экс-главарю террористов "ДНР"Ходаковскому запрещен въезд в РФ. Теперь или судьба Мозгового,или украинская тюрьма
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Осталось этому Freedom House объяснить, как российский телеканал может независимо шото про Роисю освещать и зачем это украинцам.
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Всё что мне надо знать что происходит на рассии - это что сдох путлер, для этого включим на один день.
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Freedom House должен предьявлять свои претензии не Украине, А Рассие...что-то они вообще не понимают, что говорят...
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Кацапське висвітлення подій? У турецькому готелі, де вжа два сезони не було жодного кацапа, транслюють кацапські канали. А з українських - лише Інтер і СТБ. Довелося провести серйозну роботу зі старшим манагером, щоби технік підняв свою дупу і налаштував трансляцію 1+1 Інтернешнл.
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Крымская «карета» превращается в тыкву прямо на ходу. Недельный обзор важных новостей о Крыме. Выпуск № 93

«Карета» путина, на которую клюнули и в которой «умчались» крысчане на встречу светлому будущему на богатой россии, трещит по швам и вызывает недовольство и раздражение пассажиров и готовится превратиться в «тыкву» прямо на ходу. Одна надежда на «волшебника в голубом вертолете» из далекой америги. Энергодефицитный, обезвоженный, санкционно-токсичный и безумно дорогущий украинский полуостров становится все более неподъемным грузом на шее хиреющей российской экономики. Российские регионы-доноры не хотят делиться с Москвой доходами, за счет которых содержится непризнанный Крым. Российский бизнес игнорирует важный политический проект, отказывается подавать заявку на участие в тендере по сооружению железнодорожных путей к мосту через Керченский пролив.

Если весной 2014 года россия играючи подняла оболваненному пропагандой населению зарплаты и пенсии, что вызвало неописуемый восторг у крымской ваты, то сейчас, испытывая финансовые трудности , она беззастенчиво повышает тарифы на все и вся, не обращая внимание на стоны населения Крыма, доходы и уровень жизни которого неуклонно повышается вниз. С Нового года оккупационные «власти» на 10-15% увеличили стоимость услуг ЖКХ, произошло подорожание воды, газа, электроэнергии и теплоснабжения. В 2017 году подорожание услуг ЖКХ продолжится, несмотря на то, что ранее «власти» уверяли - тарифы расти не будут. Повышается стоимость проезда и в общественном транспорте. В декабре проезд в симферопольском электротранспорте подорожал на 20%. Летом проезд в троллейбусах повысят ещё на 15%. Стоимость парковки в центре Симферополя подняли до 100 руб за час. Крымчане воспринимают такие новшества крайне негативно. Льготная категория населения жалуется на то, что снимаются или урезаются льготы, которые ранее предоставляла Украина. Время все ставит на свои места. Изолированная крымская экономика под чутким руководством правительства рф демонстрирует катастрофическое падение. Во всех отраслях наблюдается спад. Событийный туризм, который кормил значительную часть крымских домохозяйств в межсезонье, умер. Теперь в Крым на праздники практически никто не едет, в основном по нужде или по принуждению. Крымчане все чаще ощущают себя людьми второго сорта, так как именно они теряют работу при сокращении рабочих мест. Оккупационные «власти» дают преференции приезжим из росиии и ущемляют права местного населения. С теми, кто задолжал украинским банкам и жаждал прихода рф в Крым, судьба может сыграть злую шутку. Правительство россии опубликовало законопроект, разрешающий изъятие единственного жилья граждан за долги. Перед этим российские коллекторы заявили право уже на 900 миллионов долгов перед украинскими банками. В общем, все худшее у крысчан еще только впереди.
Пауза, вызванная передачей власти в Америке, создает обманчивое ощущение стабилизации ситуации на россии и в Крыму. На самом деле - экономика россии продолжает катиться в пропасть, изображая «хорошую мину при плохой игре». Центробанк, в угоду кремлю, на фоне погибающей экономики, укрепляет нацвалюту, изымая из оборота рубли. При этом российский Минфин бьет тревогу и заявляет, что дальнейшее укрепление рубля противоречит интересам российской экономики. Однако, для путина понты дороже денег, поэтому только за декабрь 2016 Резервный фонд снизился почти на 60%. Российскому правителю надо показать новоизбранному президенту США, что на россии все хорошо и он контролирует ситуацию, в том числе и экономическую. У срывающейся в пропасть путинской экономики осталось три основных союзника. Первый - это финподушка, всего один трлн. рублей Резервного фонда и около 4,4 трлн. рублей Фонда нацблагосостояния, половина из которых - это неликвидные бумажки, в виде долговых расписок и обязательств. Второй - стоимость нефти, держится исключительно на словесных интервенциях руководителей нефтедобывающих стран. И главный союзник - Трамп. Это такой себе «волшебник», который по задумке кремля прилетит в голубом вертолёте и все беды россии разведет руками. После доклада американской разведки о проделках кремля, возможности этого волшебника существенно сократились. А все это время продолжают действовать антироссийские санкции, неумолимо сокращая ресурс российской экономики, той самой, за счет которой держится оккупация Крыма.
Напомню, украинский Крым был оккупирован российской федерацией в феврале-марте 2014 года на основании результатов так называемого «референдума», проведенного после захвата госучреждений вооруженными российскими военными без опознавательных знаков.
КРЫМский УКР @Crimea_Ukr
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Якщо серьйозно, то все рівно. заборонили дощ,.. не заборонили... Хто його дивився? Я - ні. Моя родина - ні. Жоден з моїх друзів-приятелів - також ні... Кому дуже потрібно - той зможе дивитися його онлайн або через тарілку (якщо він там є)....

Висновок - заборонили - молодці. Але забороняти потрібно не тільки дощь і "журналіста" поречєнкова. забороняти треба всю паРашу.... На державному рівні, включно з візами та серьйозним кордоном... Тоді буде діло, а не те, що зараз.
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так палить самих себя могут только кремлевские БОЛВАНЫ.. :D Хазарова и Письков с Сикелёвым тут лидеры мирового масштаба
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А запрет порноканалов тоже цензура, а про петиков кино ваще цензурище !!! Не обращайте внимания на этих евро-дэбилов, пусть себе верещат, и пусть скажут сколько украинских каналов показывают на россии.
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З расєі я чекаю одну єдину новину, і для цього дожьдь непотрібен.
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Независимым в ГБ-шной России может быть только подпольный канал.
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Cвое мнение freedom может засунуть себе в жопу..... вот когда на расее появится хотя бы один украинский канал тогда и поговорим.....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗапрет Нацсоветом ТРВ российского телеканала "Дождь" ограничивает доступ украинцев к независимому освещению событий в России, - Freedom House
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