 В течение первых 9 дней нового года в Украине зарегистрированы 51 убийство, 15 изнасилований и 444 грабежа, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом на брифинге сообщил начальник Главного следственного управления Нацполиции Александр Вакуленко.
Всего в полицию поступило более 146 тыс. заявлений. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о более 19 тыс. уголовных правонарушений. Среди них 51 убийств, 83 фактов нанесения тяжких телесных повреждений, 15 изнасилований, 148 угонов, 444 грабежа.
В эту декаду полиция зарегистрировала почти 8,5 тыс. краж - это 43% от всех преступлений.
Было раскрыто 87% убийств, более трети изнасилований, почти каждый второй разбой.
С 1 по 9 января на дорогах произошло почти 3 тыс. ДТП, что чуть больше прошлого года. 408 из них - с пострадавшими, в которых 65 человек погибли и 538 человек травмированы.
Напомним, ранее и. о. председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян заявлял, что в Украине стабильная криминогенная ситуация, и уже 5 лет не наблюдается рост преступности.
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интересно а армяне были среди них?
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Январь 2010: 31976 преступлений зарегистрировано
Убийства - 194
ТТУ - 335
Износ - 65
кража - 15562
грабеж - 1692
разбой - 302
январь 2011 г. - 39715 преступлений, в т.ч.:
Убийство - 215
ТТУ - 300
Износ - 43
кража - 17154
грабеж - 1567
разбой - 284
незаконное завладение ТС - 259
январь 2012 г. - 42372 преступления, в т.ч.:
Убийство - 241
ТТУ - 337
Износ - 35
кража - 20366
грабеж - 1619
разбой - 286
незаконное завладение ТС - 376
Данные - из личного архива. Источник - для понимающих Ф102, SB0102
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Повышение гласности делает дело. Раньше просто молчали.
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А сколько совершено ?
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Иностранные туристы ,комиссии приезжая в Украину будут цокать языками - ай какая страна добрая , тюрем нет , преступности нет , нигеров - арабов нет ,можно и переезжать на ПМЖ..
..)
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