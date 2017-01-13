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Все про:изнасилование (685) ограбление (1096) Нацполиция (5438) разбой (159) убийство (4550) преступность (912)

 В течение первых 9 дней нового года в Украине зарегистрированы 51 убийство, 15 изнасилований и 444 грабежа, - Нацполиция

С 1 по 9 января в Украине зафиксировано более 50 убийств, 15 изнасилований и 18,5 тыс. краж.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом на брифинге сообщил начальник Главного следственного управления Нацполиции Александр Вакуленко.

Всего в полицию поступило более 146 тыс. заявлений. В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о более 19 тыс. уголовных правонарушений. Среди них 51 убийств, 83 фактов нанесения тяжких телесных повреждений, 15 изнасилований, 148 угонов, 444 грабежа.

В эту декаду полиция зарегистрировала почти 8,5 тыс. краж - это 43% от всех преступлений.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: За последние два месяца в Украине снизились общие показатели преступности, - спикер МВД Шевченко. ВИДЕО

Было раскрыто 87% убийств, более трети изнасилований, почти каждый второй разбой.

С 1 по 9 января на дорогах произошло почти 3 тыс. ДТП, что чуть больше прошлого года. 408 из них - с пострадавшими, в которых 65 человек погибли и 538 человек травмированы.

Напомним, ранее и. о. председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян заявлял, что в Украине стабильная криминогенная ситуация, и уже 5 лет не наблюдается рост преступности.
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Не ну а че вы хотели. Ето называется Пецина широкая амнистия гуляет.
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Гадю используют в ВР только как прокладку. Если Пеця не захочет или наоборот захочет какой то закон пропихнуть то он ето сделает. Если че то ему даже рыги пару-тройку голосов подкинут как бы невзначай...
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Цензор, наведи статистику злочинності у порівнянні з 2010, 2012, 2013, тоді буде картина ясна, а так одні маніпуляції.
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Я, конечно, не Цензор, однако:
Январь 2010: 31976 преступлений зарегистрировано
Убийства - 194
ТТУ - 335
Износ - 65
кража - 15562
грабеж - 1692
разбой - 302

январь 2011 г. - 39715 преступлений, в т.ч.:
Убийство - 215
ТТУ - 300
Износ - 43
кража - 17154
грабеж - 1567
разбой - 284
незаконное завладение ТС - 259

январь 2012 г. - 42372 преступления, в т.ч.:
Убийство - 241
ТТУ - 337
Износ - 35
кража - 20366
грабеж - 1619
разбой - 286
незаконное завладение ТС - 376

Данные - из личного архива. Источник - для понимающих Ф102, SB0102
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Щось забагато. А скільки незареєстровано?
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Как бы я лично негативно не относился к перекрашенным и перемешанным мусорам - думаю, что всё же существенно меньше, чем раньше.

Повышение гласности делает дело. Раньше просто молчали.
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Тут главное никого в тюрягу не садить, а то ху%ло нападет.
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Надо дать нам оружие . 80% охотников - это те , кто не ходит часто на охоту , а думает о защите своей семьи и дома .
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нормальная статистика для новогод.праздников, постсовка и населения в 40млн.
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...вот что значит профессионализм , раньше милиции год , как минимум, нужен был, что бы достичь таких результатов
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Шо такое? По изнасилованиям показатель упал? А я говорил, что компьютеризация отвлекает людей от привычных занятий.
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Вы не подскажите а Еврейские погромы будут?
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нова поліція ще й вміє вміє рахувати. як так?
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зарегистрированы 51 убийство, 15 изнасилований и 444 грабежа ...

А сколько совершено ?
.
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Ну может кому-то понравилось и заявление не подавали...
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А где дело о том, как четыре алабая разорвали отца двух детей и к тому же бойца, вернувшегося из АТО?
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Бандиты ,убийцы ,насильники - бестрашные люди , всех переодеть в форму ЛуДыры , и бросать в атаку на блокпосты ЛуГанДонцев , позади на всякий случай поставить Тройку добрых молодцев с пулемётами из ДУК , Айдар и Азов ..
Иностранные туристы ,комиссии приезжая в Украину будут цокать языками - ай какая страна добрая , тюрем нет , преступности нет , нигеров - арабов нет ,можно и переезжать на ПМЖ..
..)
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Это данные ( скорее всего) только по столичной области...
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убийств в три раза больше чем изнасилований?
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Они только селфи умеют делать , а не преступников ловить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение первых 9 дней нового года в Украине зарегистрированы 51 убийство, 15 изнасилований и 444 грабежа, - Нацполиция
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