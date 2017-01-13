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 Бывший сотрудник британской разведки, который обнародовал "русское досье" на Трампа, ударился в бега, опасаясь мести Кремля, - The Telegraph

MI6 Кристофер Стил, которому американские СМИ приписываютавторство скандального доклада о так называемом русском досье - компромате на избранного президента США Дональда Трампа, покинул свой дом и пустился в бега, опасаясь возможной мести со стороны Кремля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.com, сообщает британская газета The Telegraph.

"52-летний Кристофер Стил спешно покинул свой дом в Суррее (графство в Южной Англии. - ред.) в среду утром, когда понял, что раскрытие его имени широкой публике - это только вопрос времени", - пишет газета. Эту информацию подтверждает BBC, уточняя, что Стил уехал во вторник или в среду, перед тем, как в прессе было раскрыто его имя. Перед отъездом он оставил своего кота соседу, наказав ему присмотреть за ним "несколько дней".

Стил опасался за свою жизнь еще в октябре прошлого года. Газета цитирует близкий к нему источник, который утверждает, что бывший разведчик "боится быстрой и потенциально опасной для него ответной реакции из Москвы".

Стилу приписывается авторство документа, опубликованного 11 января сайтом BuzzFeed и положенного в основу материала CNN. В материалах сайта источник был представлен как бывший британский разведчик, работавший в Москве в 1990-е годы, а после ухода на пенсию открывший частную компанию, консультирующую бизнесменов, инвестирующих в Россию.

Как выяснилось, компания называется Orbis Business Intelligence, а ее основатель в течение нескольких месяцев убеждал журналистов, что он якобы располагает полученной от российских источников информацией о сделках Трампа с Кремлем и компромате на Трампа, добытом ФСБ во время визитов бизнесмена в Москву. В частности, упоминалось о видеозаписи с проститутками в отеле "Ритц-Карлтон" в российской столице.

Читайте также: Отчеты о Трампе пишет бывший шпион британской разведки, - СМИ

Журналисты знали, что в числе контактов Стила было несколько сотрудников ФСБ, у которых он иногда покупал информацию и которые могли сообщить такие подробности. Корреспондент BBC Пол Вуд заявил, что знал о "компромате на Трампа" еще до президентских выборов, однако телерадиокомпания не стала распространять ее, не имея возможности посмотреть видеозапись.

"Я знаю об этом, поскольку вашингтонская компания, занимающаяся политическими исследованиями и заказавшая британскому экс-разведчику пресловутый доклад, показала мне этот доклад, когда до президентских выборов в США оставалось меньше недели", - сообщил сегодня Вуд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть компромата спецслужб РФ: Трамп заказывал проституток в Москве,- BuzzFeed

Избранный президент США обсудил сложившуюся ситуацию с главой Национальной разведки США Джеймсом Клэппером и заявил, что разведка признала выдумкой изложенные в докладе факты. Руководитель Нацразведки также отметил, что спецслужбы США не подтверждают достоверность этих документов и не делают никаких выводов на их основании.

На пресс-конференции в среду Трамп заявил, что никакого компромата на него у России быть не может, и резко раскритиковал за публикации непроверенных данных СМИ, сравнив их с газетами нацистской Германии.

С журналистами изданий, опубликовавших фейк, Трамп отказался разговаривать и даже не стал слушать вопросы от них. Также избранный президент проигнорировал вопрос BBC, чей корреспондент поинтересовался, как он отреагирует, если вдруг отыщется подтверждение этой информации.
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полоний быстрее, не убежишь...
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Правильно сделал . Оба -временное явление .
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Гривна в пропасть летит,а цензор все про Трампа,руку кремля....

Ни одной статьи про НБУ!!! А они там себе премии выписывают
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Нет донецких по регионам , нету постоянных проверок бизнеса , не кидают мне во двор гранаты для отжатия бизнеса , не указывают куда нам идти .
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Так и дохода с бизнеса нет. Что же тогда отжимать? Думаешь они не знают у кого какой доход.
Отжимают только доходный, а тех, кто сводит концы с концами не трогают.
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У меня одинаковый доход , что в 2009 , что в 2013 , что в 2015 .
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Ваша просьба не соответствует теме,а значит будет отклонена.
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Хамишь ? Нахамить женщине это так по мордовски ..
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Принцип Оккама знаете ? Так можно и место бабушке не уступить в автобусе , вдруг это переодетый дедушка .
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Это вы провоцируете обсуждение не по теме,за такое можно получить бан,поэтому -всего хорошего.
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При Вите не было армии, разведки, МВД и СБУ. Так что сидор не гони пургу.
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Министр обороны сбег к московитам , начальник СБУ туда же , просто песня а не безопасность страны .
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А когда это Марик ,Северодонецк , Краматорск , Славянск стали не Донбассом ? Что там у вас накалякали по этому поводу
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Не марик,а Мариуполь.А донбассом он небыл никогда,а 67 политбюро обосралось сделать приазовскую область.Вот так как то и еще донецк всегда доил Мариуполь на бабло,сейчас полегче.
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а если не консерва???про МВД что тебя кацап не устраивает?
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Начнем с того что Савченко профукала вся страна , вспомним как Петю гнобили за слабые потуги по ее освобождению ? Да и тут , положа руку на сердце большинство было на ее стороне , Бог ей судья , забудется как страшный сон .
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на кой тебе отличия наших президентов.у нас хоть есть кого сравнивать.а у вас в мордоре по 20-ть лет сидят сцари,а вы им памятники из говна лепите и "боярышником" травитесь
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ну так лови,кацапырло...у тя сразу жызнь наладится,отопление в твери и подмосковье дадут,элестрички от рельсов отклеются
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так тот же 007, он ничего не боится, поэтому ничего и не публикует.
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До чего обмельчали англосаксы!!! Чтобы агент разведки убегал из собственной страны от бывших кагэбешников?!
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Меня это тоже удивило и вообще если такое сыкло, то зачем тогда публиковать нужно было? Неужели он настолько туп, что не понимал, на что шел.
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По быстрому пол поменяет, и никто не найдет.
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Противники Трампа открыто объявили о намерении устроить 20 января восстание. Устроители акций протеста хотят помешать Трампу принести присягу и не исключают столкновений со сторонниками избранного президента.
20 января в Вашингтоне планируются многотысячные акции протеста, направленные на срыв инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет ВВС.
Протестующие (в их число входят группы DisruptJ20 и Black Lives Matter) попытаются заблокировать все 12 пунктов пропуска к месту проведения церемонии у Капитолия, где Трамп должен принести присягу, и вдоль Пенсильвания-авеню.
«Мы хотим увидеть восстание, закипающее в этом городе и по всей стране», - сообщил организатор акции Дэвид Терстон.
Устроители акций протеста не исключают столкновений со сторонниками Трампа.
Известно, что разрешения на проведение различных акций в Вашингтоне в день приведения нового президента США к присяге получили 27 инициативных групп (это в четыре раза больше, чем в среднем выдавалось в дни инаугураций в предыдущие годы).
На инаугурацию Трампа ожидается приезд 800 тысяч зрителей. Обеспечивать их безопасность призваны более 15 тысяч силовиков.
Как сообщал Рупор, по мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, смена вектора внешней политики США может прямо коснуться судьбы Украины. «Россия может предложить Трампу учесть ее интересы относительно Крыма, относительно Донбасса, относительно Украины в целом. Можно ожидать за нашей спиной каких-то внешних задач, договоренностей между США и РФ в первую очередь относительно Крыма и вынесения его за «скобки» при решении вопроса относительно Донбасса и конфликта между Россией и Украиной», - отметил Карасев.
https://www.rupor.info/news/119682/20-yanvarya-silovikam-v-ssha-pridetsya-podavlyat-vosstanie-protiv-trampa
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Самый громкий пук будет , когда Трамп влупит по Крыму , надеюсь ты в Миротворце ?
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В ж*пу раненый джигит
Далеко не убежит.
- Почему не убежит?
- Глубоко кинжал сидит.
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Если не победил твой кандидат,значит надо устраивать митинг?..и так до бесконечности..всегда кто то выигрывает,а кто то проигрывает..
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лучше когда 20-ть лет сидит у власти сцарь-горох и имеет всех и вся,а холопы славят сцаря,сидя в говне по уши.зато ни каких выборов...стабильность сцуко
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А что, были варианты честной победы овоща в 2004-ом году?
Там только на каруселях пару лямов накрутки сделали. Лично видел автобусы у своего избирательного участка в Киеве. На Донбассе вообще, за овоща голосовало по 110% избирателей. И это всё контролировал лично Охендовский, получивший медальку из рук нынешнего барыги и бабосы из рук предыдущего.
И как предлагаете противостоять таким фальсификациям?
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а шо,если через The Telegraph.,то это уже не гэбнявый пасквиль Newsru.com ?
нашли чьи новости транслировать
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Об этом уже писали и Wall Street Journal и The Guardian. Все еще гебнявый пасквиль?
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КГБ везде достанет , хор Александрова думал в Сирии отсидеться , не вышло , разве что к нам в схрон .
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Это для сценария будущего фильма. Характеризует человечную сторону британского агента.
Когда дочитал до кота, аж слезу выжало.
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Уважаемые журналисты Цензор нет...Пожалуйста напечатайте аналитическую статью о том как строятся и все ли построятся стадионы отели , дороги в мордоре а мундиалю..Попкорн нетронутый лежит , а хочется со смаком ,наслаждаясь почитать ))
Ага , что там еще , ..да , Рыбникова просите ,пусть что нить про нашего Луку напишет , ну если он боится Луку Мудищева , то нехай что нить про Порошенко напишет ,опус какой..Скушно господа , скушно...
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Вася Рыбников не боится нихрена, просто некоторые темы его вдохновляют, некоторые нет
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В воскресенье выходит очередной Шерлок. Вот тебе и зрелище и попкорну повод пожрать.
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Справді дивно,що британські журналісти використовують ворожі джерела .
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почему - сразу убежал..? он выполнил свою часть работы и уехал
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Вот и раскрыли , а то раньше мы не знали. Он просто решил провести пенсию в теплых краях в бунгало с пышнотелой мулаткой.заслужил.
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На пресс-конференции в среду Трамп заявил, что никакого компромата на него у России быть не может,

В це повірити неможливо, враховуючи методи кдб-фсб

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У давнего врага России появился реальный шанс возглавить Пентагон

13 января 2017

Сенат США подавляющим большинством голосов утвердил законодательный акт, который делает исключение для бывшего генерала Джеймса Маттиса, чтобы он стал министром обороны. Голосование состоялось после слушаний в комитете по утверждению кандидатуры, передает Укринформ.
Согласно закону, кандидат на должность главы Минобороны США не должен находиться на посту на протяжении последних семи лет. Маттис ушел в отставку в 2013 году.
Решение поддержал 81 сенатор, против высказались 17.
Далее документ должен быть проголосован в Палате представителей, его рассмотрение запланировано на пятницу.
Если нижняя палата поддержит закон, то Маттис сможет стать главой Пентагона.
Согласно закону, кандидат на должность главы Минобороны США не должен находиться на посту на протяжении последних семи лет. Маттис ушел в отставку в 2013 году.
Читайте также: NYT: Трампа вынудили признать грехи России

Конгресс единожды сделал исключение, когда в 1950 году назначил главой Пентагона Джорджа Маршалла.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБывший сотрудник британской разведки, который обнародовал "русское досье" на Трампа, ударился в бега, опасаясь мести Кремля, - The Telegraph
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