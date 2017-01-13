 Бывший сотрудник британской разведки, который обнародовал "русское досье" на Трампа, ударился в бега, опасаясь мести Кремля, - The Telegraph

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.com, сообщает британская газета The Telegraph.
"52-летний Кристофер Стил спешно покинул свой дом в Суррее (графство в Южной Англии. - ред.) в среду утром, когда понял, что раскрытие его имени широкой публике - это только вопрос времени", - пишет газета. Эту информацию подтверждает BBC, уточняя, что Стил уехал во вторник или в среду, перед тем, как в прессе было раскрыто его имя. Перед отъездом он оставил своего кота соседу, наказав ему присмотреть за ним "несколько дней".
Стил опасался за свою жизнь еще в октябре прошлого года. Газета цитирует близкий к нему источник, который утверждает, что бывший разведчик "боится быстрой и потенциально опасной для него ответной реакции из Москвы".
Стилу приписывается авторство документа, опубликованного 11 января сайтом BuzzFeed и положенного в основу материала CNN. В материалах сайта источник был представлен как бывший британский разведчик, работавший в Москве в 1990-е годы, а после ухода на пенсию открывший частную компанию, консультирующую бизнесменов, инвестирующих в Россию.
Как выяснилось, компания называется Orbis Business Intelligence, а ее основатель в течение нескольких месяцев убеждал журналистов, что он якобы располагает полученной от российских источников информацией о сделках Трампа с Кремлем и компромате на Трампа, добытом ФСБ во время визитов бизнесмена в Москву. В частности, упоминалось о видеозаписи с проститутками в отеле "Ритц-Карлтон" в российской столице.
Журналисты знали, что в числе контактов Стила было несколько сотрудников ФСБ, у которых он иногда покупал информацию и которые могли сообщить такие подробности. Корреспондент BBC Пол Вуд заявил, что знал о "компромате на Трампа" еще до президентских выборов, однако телерадиокомпания не стала распространять ее, не имея возможности посмотреть видеозапись.
"Я знаю об этом, поскольку вашингтонская компания, занимающаяся политическими исследованиями и заказавшая британскому экс-разведчику пресловутый доклад, показала мне этот доклад, когда до президентских выборов в США оставалось меньше недели", - сообщил сегодня Вуд.
Избранный президент США обсудил сложившуюся ситуацию с главой Национальной разведки США Джеймсом Клэппером и заявил, что разведка признала выдумкой изложенные в докладе факты. Руководитель Нацразведки также отметил, что спецслужбы США не подтверждают достоверность этих документов и не делают никаких выводов на их основании.
На пресс-конференции в среду Трамп заявил, что никакого компромата на него у России быть не может, и резко раскритиковал за публикации непроверенных данных СМИ, сравнив их с газетами нацистской Германии.
С журналистами изданий, опубликовавших фейк, Трамп отказался разговаривать и даже не стал слушать вопросы от них. Также избранный президент проигнорировал вопрос BBC, чей корреспондент поинтересовался, как он отреагирует, если вдруг отыщется подтверждение этой информации.
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Заявление Тиллерсона дает надежду, что администрация Трампа обеспечит Украину более серьезной поддержкой в борьбе против агрессии Кремля, - Хербст(64)
Комитет сената США разрешил Мэттису выдвигаться на пост главы Пентагона(67)
Отчеты о Трампе пишет бывший шпион британской разведки, - СМИ(23)
Единственное, что в состоянии понять Путин - это сила. В отношениях с ним поможет лишь принцип Рейгана, - Маккейн(30)
The Washington Post: Будущий директор ЦРУ уверен, что Россия помогла Трампу победить(0)
Россия будет уважать США больше, когда я возглавлю страну, - Трамп(357)
Если я нравлюсь Путину, то это актив, а не пассив, - Трамп(388)
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Ни одной статьи про НБУ!!! А они там себе премии выписывают
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Отжимают только доходный, а тех, кто сводит концы с концами не трогают.
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13.01.2017 13:51
13.01.2017 13:57
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20 января в Вашингтоне планируются многотысячные акции протеста, направленные на срыв инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет ВВС.
Протестующие (в их число входят группы DisruptJ20 и Black Lives Matter) попытаются заблокировать все 12 пунктов пропуска к месту проведения церемонии у Капитолия, где Трамп должен принести присягу, и вдоль Пенсильвания-авеню.
«Мы хотим увидеть восстание, закипающее в этом городе и по всей стране», - сообщил организатор акции Дэвид Терстон.
Устроители акций протеста не исключают столкновений со сторонниками Трампа.
Известно, что разрешения на проведение различных акций в Вашингтоне в день приведения нового президента США к присяге получили 27 инициативных групп (это в четыре раза больше, чем в среднем выдавалось в дни инаугураций в предыдущие годы).
На инаугурацию Трампа ожидается приезд 800 тысяч зрителей. Обеспечивать их безопасность призваны более 15 тысяч силовиков.
Как сообщал Рупор, по мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, смена вектора внешней политики США может прямо коснуться судьбы Украины. «Россия может предложить Трампу учесть ее интересы относительно Крыма, относительно Донбасса, относительно Украины в целом. Можно ожидать за нашей спиной каких-то внешних задач, договоренностей между США и РФ в первую очередь относительно Крыма и вынесения его за «скобки» при решении вопроса относительно Донбасса и конфликта между Россией и Украиной», - отметил Карасев.
https://www.rupor.info/news/119682/20-yanvarya-silovikam-v-ssha-pridetsya-podavlyat-vosstanie-protiv-trampa
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Далеко не убежит.
- Почему не убежит?
- Глубоко кинжал сидит.
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Там только на каруселях пару лямов накрутки сделали. Лично видел автобусы у своего избирательного участка в Киеве. На Донбассе вообще, за овоща голосовало по 110% избирателей. И это всё контролировал лично Охендовский, получивший медальку из рук нынешнего барыги и бабосы из рук предыдущего.
И как предлагаете противостоять таким фальсификациям?
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нашли чьи новости транслировать
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Когда дочитал до кота, аж слезу выжало.
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Ага , что там еще , ..да , Рыбникова просите ,пусть что нить про нашего Луку напишет , ну если он боится Луку Мудищева , то нехай что нить про Порошенко напишет ,опус какой..Скушно господа , скушно...
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В це повірити неможливо, враховуючи методи кдб-фсб
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13 января 2017
Сенат США подавляющим большинством голосов утвердил законодательный акт, который делает исключение для бывшего генерала Джеймса Маттиса, чтобы он стал министром обороны. Голосование состоялось после слушаний в комитете по утверждению кандидатуры, передает Укринформ.
Согласно закону, кандидат на должность главы Минобороны США не должен находиться на посту на протяжении последних семи лет. Маттис ушел в отставку в 2013 году.
Решение поддержал 81 сенатор, против высказались 17.
Далее документ должен быть проголосован в Палате представителей, его рассмотрение запланировано на пятницу.
Если нижняя палата поддержит закон, то Маттис сможет стать главой Пентагона.
Согласно закону, кандидат на должность главы Минобороны США не должен находиться на посту на протяжении последних семи лет. Маттис ушел в отставку в 2013 году.
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Конгресс единожды сделал исключение, когда в 1950 году назначил главой Пентагона Джорджа Маршалла.
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