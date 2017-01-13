 ЕСПЧ начал рассматривать 10 дел крымских активистов против России о нарушении прав человека

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила юрист Центра стратегических дел Украинского Хельсинского Союза по правам человека (УХСПЧ) Анастасия Мартыновская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"УХСПЧ начала поддерживать дела крымских активистов еще в самом начале, весной 2014 года. Сейчас мы имеем уже около десятка дел в Европейском суде по правам человека, все они уже прошли первый фильтр", - сказала она.
Мартыновская пояснила, что делам присвоены номера и правозащитники ожидают в ближайшее время рассмотрения жалоб по существу.
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