 ГПУ закрыла уголовное производство о возможном уклонении от уплаты налогов нардепом Демчаком, который задекларировал 133 миллиона наличных. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сам Демчак написал в Фейсбуке.
"Для тех, кто отслеживает вопрос моего е-декларирования и проверки достоверности предоставленных данных, сообщаю, что прошел проверку Генеральной прокуратуры Украины и Государственной фискальной службы Украины на предмет уплаты налогов на доходы, которые были указаны в электронной декларации", - написал он.
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Демчак сообщил, что предоставил все декларации и платежки об уплате налога на доходы физических лиц, начиная с 2007 года.
Согласно сообщению, результатом проверки является подтверждение отсутствия события уголовного правонарушения.
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