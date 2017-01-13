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 ГПУ закрыла уголовное производство о возможном уклонении от уплаты налогов нардепом Демчаком, который задекларировал 133 миллиона наличных. ДОКУМЕНТ

Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство о возможном уклонении от уплаты налогов депутатом Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Русланом Демчаком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сам Демчак написал в Фейсбуке.

"Для тех, кто отслеживает вопрос моего е-декларирования и проверки достоверности предоставленных данных, сообщаю, что прошел проверку Генеральной прокуратуры Украины и Государственной фискальной службы Украины на предмет уплаты налогов на доходы, которые были указаны в электронной декларации", - написал он.

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Демчак сообщил, что предоставил все декларации и платежки об уплате налога на доходы физических лиц, начиная с 2007 года.

Согласно сообщению, результатом проверки является подтверждение отсутствия события уголовного правонарушения.

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е-декларация демчак


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ещё один хранящий бабло в нале, свято верующий в незыблимость банковского сектора и гениальную банкиршу гонтареву.
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отсыпал юГику на бурбон из под матрасных запасов.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГПУ закрыла уголовное производство о возможном уклонении от уплаты налогов нардепом Демчаком, который задекларировал 133 миллиона наличных. ДОКУМЕНТ
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