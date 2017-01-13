 Оккупировав Крым, РФ нарушила более 400 двухсторонних и международных договоров, - замминистра информполитики Джапарова

Об этом сегодня на брифинге заявила заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.
"Оккупировав Крым, Российская Федерация нарушила все возможные и невозможные нормы международного права... 403, по нашим подсчетам, двухсторонних и международных договоров нарушила РФ", - сказала она.
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Джапарова отметила, что страна-оккупант на территории оккупированного полуострова продолжает политику "выдавливания" проукраински настроенных активистов.
В 2017 году мининформполитики намерено разработать стратегию информационной реинтеграции Крыма, добавила она.
"Люди чувствуют, что их "забывают" в Украине - и на это работает мощная пропагандистская машина Российской Федерации. Они специально создают эти мифы. Крымчанам говорят: "о вас забыли, живите в российской действительности, вы никому не нужны - ни миру, ни Украине. Важно, чтобы крымчане чувствовали, что небезразличны украинцам. Об этом этот документ", - сказала заместитель министра.
12 января 2016 года в Крыму сообщили о задержании представителя Украинского центра.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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