 "По-быстрому всех закопать и забыть", - у родственников погибших в авиакатастрофе российских артистов возник конфликт с Минобороны РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Meduza, военное ведомство выступает против проведения публичной гражданской панихиды.
"По-быстрому всех закопать и забыть", - именно такую цель преследует Минобороны, - рассказал в интервью изданию Meduza друг семьи одного из погибших.
Короткое отпевание жертв катастрофы организаторы траурных мероприятий намерены провести под открытым небом - прямо на мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. В то время как родственники рассчитывают на куда более торжественную церемонию. Существование противоречий между семьями погибших и военным ведомством подтверждает вдова солиста ансамбля имени Александрова Надежда Столярова. На днях она разговаривала с врио главы департамента культуры Минобороны РФ Сергеем Фральцевым.
По словам родственницы погибшего, он дал понять: военные не хотят привлекать внимания к похоронам и не собираются ради них перекрывать дороги. А отвечая на вопрос Столяровой о ходе поисковой операции, чиновник посоветовал не волноваться и добавил: "Может, там всех поели рыбы".
Что касается отпевания - по данным родственников, предварительное согласие провести обряд дал сам патриарх Кирилл, но при этом он якобы ждет некой "команды".
Пресс-служба РПЦ, равно как и руководство ансамбля, а также Минобороны, комментировать конфликт отказались.
Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
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" А отвечая на вопрос Столяровой о ходе поисковой операции, чиновник посоветовал не волноваться и добавил: "Может, там всех поели рыбы"
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это по твоей части!
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