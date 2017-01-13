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Все про:авиакатастрофа (1031) армия РФ (5924) Минобороны РФ (382)

 "По-быстрому всех закопать и забыть", - у родственников погибших в авиакатастрофе российских артистов возник конфликт с Минобороны РФ

Родственники погибших в авиакатастрофе артистов ансамбля имени Александрова сообщили о конфликте с Министерством обороны РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Meduza, военное ведомство выступает против проведения публичной гражданской панихиды.

"По-быстрому всех закопать и забыть", - именно такую цель преследует Минобороны, - рассказал в интервью изданию Meduza друг семьи одного из погибших.

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Короткое отпевание жертв катастрофы организаторы траурных мероприятий намерены провести под открытым небом - прямо на мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. В то время как родственники рассчитывают на куда более торжественную церемонию. Существование противоречий между семьями погибших и военным ведомством подтверждает вдова солиста ансамбля имени Александрова Надежда Столярова. На днях она разговаривала с врио главы департамента культуры Минобороны РФ Сергеем Фральцевым.

По словам родственницы погибшего, он дал понять: военные не хотят привлекать внимания к похоронам и не собираются ради них перекрывать дороги. А отвечая на вопрос Столяровой о ходе поисковой операции, чиновник посоветовал не волноваться и добавил: "Может, там всех поели рыбы".

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Что касается отпевания - по данным родственников, предварительное согласие провести обряд дал сам патриарх Кирилл, но при этом он якобы ждет некой "команды".

Пресс-служба РПЦ, равно как и руководство ансамбля, а также Минобороны, комментировать конфликт отказались.

Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
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А их и не закапывают - "Может, там всех поели рыбы".Источник: http://censor.net.ua/n423157
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Дык оставили большинство...

" А отвечая на вопрос Столяровой о ходе поисковой операции, чиновник посоветовал не волноваться и добавил: "Может, там всех поели рыбы"
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Так это даже лучше. Так бы в земле черви сожрали а от рыб пользы больше.
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"Может, там всех поели рыбы" - Василий!!!
это по твоей части!
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Якщо прикопувати по пояс то і на пам'ятнику можно зекономити і на ямі.
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Делов то ! )) - Бабам из родственников - нарожать !
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Путин Путин Путин Великий Путин царь и бох Россия оле оле оле Россия в перде.
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Так кремлю идите бомбите) Докажите, что вы не лохи) Покрышки там еще можно пожечь)
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Сейчас набежит русня и будет втирать что деды тоже так закапывали по быстрому и тупин всех переиграл .
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А придётся это видимо делать. Придётся татар Казани будить и бить по щекам что бы проснулись как и другие народы тюрьмы народов. Что бы народы России понимали что русские сотворили чудовищное преступление затмившее собой преступления Гитлера. И отвечать должны русские россияне за всё. Но если за преступления русских хотят отвечать калмыки буряты то русские россияне с ними же поступят как и с Донецком. Сидеть будут татары буряты и калмыки а вонючка кацапская ужравшись боярышником будет плясать на костях.
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Это хорошо, что еще так вам ответили !!! А могли бы по тихому, под Ростовом, на ихтамнетном погосте зарыть и с концами.....
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А эту дуру , что детей на органы разбирала тоже выкинули ? Ее же в дырке канонизировать собрались ? Будет там два "апостола " моторыла и детский убийца .
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закапывайте перед взлетом, не придется тратиться на поиски.

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Балалайки усі виловили? Щоби грузини, українці або турки не нервували, побачивши їх згодом на своїх пляжах.
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"Если на пляже в Сочи приложить к уху ракушку, то можно будет послушать ансамбль александрова" (с)
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Мне больше всего нравиться ,что отпевать будет сам глав поп педрил,но только по команде от всекацапии х-ла.
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И вообще, зачем из воды доставали, людей тревожили, горючее жгли? Все равно бы их рыбы поели!
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Я сначала удивлялся что трупики вообще вылавливали но потом понял - не выловив трупы не помародерствуешь . Без этого для кацапов как то не скрепно .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"По-быстрому всех закопать и забыть", - у родственников погибших в авиакатастрофе российских артистов возник конфликт с Минобороны РФ
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