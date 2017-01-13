 "По-быстрому всех закопать и забыть", - у родственников погибших в авиакатастрофе российских артистов возник конфликт с Минобороны РФ

Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова,

с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154

в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.