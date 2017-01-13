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 За минувшие сутки погибших нет. Ранены трое украинских воинов, - спикер АТО

3 украинских военнослужащих ранены в ходе АТО 12 января.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, трое наших военнослужащих получили ранения. Это произошло в районе населенного пункта Попасная", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО увеличилось до 78 раз. Трое украинских воинов ранены, - штаб

Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.

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*Ранены трое украинских воинов...*__Дай Бог вам здоровья.
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Дай Бог здоровья нашим врачам в Днепре .
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ПАРНИ НАШИ ЕВРЕИ НЕ НАСТОЯЩИЕ В ИЗРАИЛЕ ЗА РАНЕНИЕ ОДНОГО СОЛДАТА ПОЛ ПАЛЕСТИНЫ СНЕСУТ НА ХЕР А У НАС ЭТИ ЗВОНЯТ ВОВЕ И УГОВАРИВАЮ НЕ ЗАКРЫВАТЬ ФАБРИКУ......
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Так в Израиле за одного солдата-еврея, а у нас солдаты-гои по их понятиям...
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