 Проведения досрочных парламентских выборов хотят максимум 50 нардепов, - депутат от БПП Черненко

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос о вероятности досрочных парламентских выборов, Черненко отметил: "Дело в том, что для досрочных выборов должны быть правовые основания и политическая необходимость. Сегодня в парламенте их проведения хотят максимум 50 депутатов. Это "Батькивщина", частично "Оппозиционный блок" и "Самопомич" (потому что там есть разные мнения) и отдельные депутаты.
Да, сторонники досрочных выборов очень шумные и крикливые, поэтому складывается впечатление, что большинство выступает за такое решение. Эту тему активно подхватывают СМИ. Мы имеем социологические исследования, которые свидетельствуют о том, что около 40 процентов уже выступают за досрочные выборы. Но так было с любой Верховной Радой за все время независимости. Потому что где-то на втором году ее работы люди уже недовольны ситуацией в стране. Нынешняя Рада не исключение. Если бы этим людям перед тем, как их спрашивать, хотят ли они досрочных выборов, показать их же ответа на вопрос, каким будет новый парламент согласно рейтингам, думаю, цифра будет другой. Потому что, во-первых, в целом Рада не изменится. Потому что устойчивого большинства не будет. Будем иметь или широкую коалицию "Батькивщины" и "Оппоблока", или большинство из БПП, "радикалов" и "Самопомочи", а Тимошенко будет в оппозиции".
Он продолжил: "Во-вторых, досрочные выборы имеют целью не просто количественно увеличить или уменьшить ту или иную фракцию, а разрешение политического кризиса (который я пока не наблюдаю). В случае их проведения в течение ближайших полгода (дальше я пока не готов прогнозировать) это вопрос они не решат - или "законсервируют" то, что есть, или ухудшат ситуацию. Так, они увеличат парламентское представительство той же "Батькивщины" и "Оппозиционного блока". Не исключено, что зайдут "За жизнь", "Гражданская позиция" или еще кто. Но глобальных изменений не будет.
Я не против досрочных выборов, а политических шагов, которые ввергнут страну в очередной виток популизма. Это не будет шагом вперед. Лично я выборов не боюсь".
Также нардеп еще не решил будет ли он баллотироваться на следующих выборах в Раду: "Я не исключаю этого. Но есть определенные факторы, которые повлияют на мой выбор. Надо понимать, когда они будут, будем иметь закон. Скажу так: я не расстроюсь, если не попаду в следующий парламент. Знаю многих бывших депутатов, у которых после того, как не попали в Раду, закончилась жизнь - они всем недовольны, все критикуют, кто-то запил. Я даже не знаю, где лучше. Реализовывал себя вне парламента. Поэтому, думаю, найду себе место. Хотя не исключаю, что на очередных или внеочередных выборах попробую еще раз".
Полностью интервью Александра Черненко изданию Цензор.НЕТ можно прочитать ПО ССЫЛКЕ
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остальных к херам собачьим
(на испанскую виллу)
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Так с буя ли свинья из блока педротов считает, что мнение депутатов должно что-то определять?
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Ну, если ты, конечно, не порохобот. ЭТИМ придуркам можно всё.
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Аргументация: Если только 50 человек хотят перевыборов, то это вовсе не означает, что остальные 400 не хотят быть депутатами пожизненно.
Вопрос: Означает ли это, что надо отменить выборы в ВР и довыбирать лишь по случаю естественной убыли этого "гавна" (падёжа от эпидемии, по достижении смертельного возраста, отход в Ад в результате аварий, суицида, расправ со стороны населения со смертельным исходом)?
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