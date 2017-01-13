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Все про:выборы (21382) Черненко (85) Блок Петра Порошенко (1372)

 Проведения досрочных парламентских выборов хотят максимум 50 нардепов, - депутат от БПП Черненко

Народный депутат Украины (фракция Блок Петра Порошенко), экс-председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко считает маловероятным проведение досрочных парламентских выборов.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос о вероятности досрочных парламентских выборов, Черненко отметил: "Дело в том, что для досрочных выборов должны быть правовые основания и политическая необходимость. Сегодня в парламенте их проведения хотят максимум 50 депутатов. Это "Батькивщина", частично "Оппозиционный блок" и "Самопомич" (потому что там есть разные мнения) и отдельные депутаты.

Да, сторонники досрочных выборов очень шумные и крикливые, поэтому складывается впечатление, что большинство выступает за такое решение. Эту тему активно подхватывают СМИ. Мы имеем социологические исследования, которые свидетельствуют о том, что около 40 процентов уже выступают за досрочные выборы. Но так было с любой Верховной Радой за все время независимости. Потому что где-то на втором году ее работы люди уже недовольны ситуацией в стране. Нынешняя Рада не исключение. Если бы этим людям перед тем, как их спрашивать, хотят ли они досрочных выборов, показать их же ответа на вопрос, каким будет новый парламент согласно рейтингам, думаю, цифра будет другой. Потому что, во-первых, в целом Рада не изменится. Потому что устойчивого большинства не будет. Будем иметь или широкую коалицию "Батькивщины" и "Оппоблока", или большинство из БПП, "радикалов" и "Самопомочи", а Тимошенко будет в оппозиции".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Минск" умер. Но свою историческую роль выполнил", - нардеп от БПП Черненко

Он продолжил: "Во-вторых, досрочные выборы имеют целью не просто количественно увеличить или уменьшить ту или иную фракцию, а разрешение политического кризиса (который я пока не наблюдаю). В случае их проведения в течение ближайших полгода (дальше я пока не готов прогнозировать) это вопрос они не решат - или "законсервируют" то, что есть, или ухудшат ситуацию. Так, они увеличат парламентское представительство той же "Батькивщины" и "Оппозиционного блока". Не исключено, что зайдут "За жизнь", "Гражданская позиция" или еще кто. Но глобальных изменений не будет.

Я не против досрочных выборов, а политических шагов, которые ввергнут страну в очередной виток популизма. Это не будет шагом вперед. Лично я выборов не боюсь".

Также нардеп еще не решил будет ли он баллотироваться на следующих выборах в Раду: "Я не исключаю этого. Но есть определенные факторы, которые повлияют на мой выбор. Надо понимать, когда они будут, будем иметь закон. Скажу так: я не расстроюсь, если не попаду в следующий парламент. Знаю многих бывших депутатов, у которых после того, как не попали в Раду, закончилась жизнь - они всем недовольны, все критикуют, кто-то запил. Я даже не знаю, где лучше. Реализовывал себя вне парламента. Поэтому, думаю, найду себе место. Хотя не исключаю, что на очередных или внеочередных выборах попробую еще раз".

Полностью интервью Александра Черненко изданию Цензор.НЕТ можно прочитать ПО ССЫЛКЕ
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Выборы-перевыборы... Нас и так неплохо кормят

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Свині за власним бажанням від корита не відходят, лише за допомогою копняків ))))))
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Эта власть никуда не сбежит, ибо у неё нет болевого порога и чувства опасности. Их просто прикончат на месте. Не будет выборов - не будет мирного разрешения противоречий власти с народом.
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У Черненко что, сегодня бенефис, что Цензор так и сыпет его "афоризмами"? Кстати, а что это за черт?
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Эти депутаты могут принять закон, что больше выборов не будет и депутатство передается по наследству и только после смерти депутата.
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Не забывайте главное - т.наз "парламентские" партии , щас финансируются из бюджета - т.е из наших карманов ... В случае перевыборов многие из них , в парламент , просто не попадут , а значит - потеряют этот источник финансирования ..))
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Это был бы нонсенс, если бы кто-нибудь из депутатов от БПП "хотел" перевыборов в ВР, - они же не самоубийцы и не мазохисты (по крайней мере, в большей части). Про депутатов от НФ вообще помолчу... Вот только большинство из более чем 40-ка миллионного населения Украины не хочет наблюдать в парламенте страны этих "величайших деятелей" и те "представления", которые эти "клоуны" там вытворяют! А если серьезно, то мнение таких как ты, "народный", дело десятое: если в Администрации США решат, что в Украине необходимо провести "перезагрузку" власти, то ваше мнение будет последним, на которое обратят внимание! Ну а "спорить" с США могут только дебилы... Вот ты свои "статки", "нажитые непосильным трудом" где хранишь? То то и оно...
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вот их надо и оставить
остальных к херам собачьим
(на испанскую виллу)
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А депутаты прошлых чуть ли не 10 созывов ВР хотели перевыборов или выборов? Наверняка очень не хотели.
Так с буя ли свинья из блока педротов считает, что мнение депутатов должно что-то определять?
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Перемен не хочет тот,кто хорошо устроился.Но какое он имеет отношение к остальному населению Украины ?
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Да-да! Тока выборы....Тока новых всех...честных,справедливых,умных (и т.д. и т. п.) Придут красавцы и тут же потекут молочные реки с кисельными берегами.На пол-пенсии можно будет месяц отдыхать на Мальдивах, а холодильник рассыпется под тяжестью деликатесов. Есть ,правда,одно опасение...А, ЕЖЕЛИ НОВЫЕ(какие,блин,новые?откуда им взяться?) окажутся хуже старых???? А,ЧТО,ВЫ видите новые лица ,которым можно верить?- Ну,нельзя быть такими наивными!
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Мне, кажется, что нельзя быть прежде всего таким дурновытым как ты, Лёва.
Ну, если ты, конечно, не порохобот. ЭТИМ придуркам можно всё.
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Я не знаю, кто такой Черненко, но если он от БлоПеПо - то однозначно ПДРС,
Аргументация: Если только 50 человек хотят перевыборов, то это вовсе не означает, что остальные 400 не хотят быть депутатами пожизненно.
Вопрос: Означает ли это, что надо отменить выборы в ВР и довыбирать лишь по случаю естественной убыли этого "гавна" (падёжа от эпидемии, по достижении смертельного возраста, отход в Ад в результате аварий, суицида, расправ со стороны населения со смертельным исходом)?
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Шановні Українці, чесно кажучи такого гімна в АП, ВР та КМ за всі 25 років Незалежності ще не було !!!
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"Дело в том, что для досрочных выборов должны быть правовые основания и политическая необходимость. Сегодня в парламенте их проведения хотят максимум 50 депутатов. Это "Батькивщина", частично "Оппозиционный блок" и "Самопомич" (потому что там есть разные мнения) и отдельные депутаты", - при досрочных выборах БПП ничего не светит, а поэтому от Черненко идет много слов : Я не против досрочных выборов, а политических шагов, которые ввергнут страну в очередной виток популизма. Это не будет шагом вперед. Лично я выборов не боюсь" Источник: http://censor.net.ua/n423153
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самомнение депутатов о том что они незаменимы общество корректировало путем Майданов...видимо этой крови было недостаточно чтобы депутаты наконец то усвоили это и приняли действенный закон о ротации (импичмента и выборов) в цивилизованый способ..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроведения досрочных парламентских выборов хотят максимум 50 нардепов, - депутат от БПП Черненко
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