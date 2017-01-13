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 Боевики обстреляли собственные передовые позиции: один убит, трое ранены, - ГУР Минобороны

В течение двух дней на временно оккупированной территории Донбасса погибли двое и ранены трое боевиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

Так, по данным украинской разведки, 11 января с.г. минометным расчетом из состава 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК ВС РФ осуществлен ложный обстрел передовых позиций собственных подразделений, в результате которого убит один и ранены трое военнослужащих полка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один оккупант убит, девять ранены, - в ГУР Минобороны сообщили об очередных потерях ВС РФ на Донбассе

12 января с.г. в 3 мотострелковой бригаде (Горловка) 1 АК ВС РФ во время чистки крупнокалиберного пулемета, в результате нарушения порядка разборки оружия, был убит военнослужащий пулеметного расчета бригады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российское командование на Донбассе проводит насильственный призыв среди студентов, - ГУР Минобороны

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