 Боевики обстреляли собственные передовые позиции: один убит, трое ранены, - ГУР Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
Так, по данным украинской разведки, 11 января с.г. минометным расчетом из состава 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК ВС РФ осуществлен ложный обстрел передовых позиций собственных подразделений, в результате которого убит один и ранены трое военнослужащих полка.
12 января с.г. в 3 мотострелковой бригаде (Горловка) 1 АК ВС РФ во время чистки крупнокалиберного пулемета, в результате нарушения порядка разборки оружия, был убит военнослужащий пулеметного расчета бригады.
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