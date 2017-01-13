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 Под имиджем либеральности "Дождь" прячет прокремлевскую риторику, - глава Нацсовета ТРВ Артеменко

Риторика российского телеканала "Дождь" после Революции Достоинства существенно изменилась, особенно после смены менеджмента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо.TV заявил председатель Нацсовета по телерадиовещанию Юрий Артеменко.

"У меня нет времени смотреть каналы. Информация, которая ко мне поступает, что в последнее время риторика "Дождя" изменилась. Это связано с определенными изменениями в менеджменте. То есть пришел главный ли редактор, или директор. То есть, поменялась риторика, как мне сообщают. Начали приглашать других гостей", - заявил Артеменко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по телерадиовещанию обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь"

Он говорит, что после начала войны на Донбассе, внимание регулятора была сконцентрирована на пропагандистских телеканалах.

"В первое время наше внимание было сосредоточено на таких каналах, как "Россия 24", "Life News", то есть чисто пропагандистских каналах. Он ("Дождь", - ред.) позиционирует себя, как либеральный, но под маской либеральности возникают такие вещи, как непризнание территориальной целостности Украины и аргумент руководства "Дождя", что "мы работаем в российском законодательстве, поэтому Крым - это Россия", меня эти аргументы возмущают", - подчеркнул Артеменко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Решение, которое мы сегодня приняли - это простой вопрос к российскому телеканалу: "Чей Крым?", - Костинский о запрете канала "Дождь" в Украине
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Когда уже за сотрудничество с агрессором типа бизнеса в срасии петьку запретят,гандон же имеет фабрику в липецке и не только...
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На дожде вчера анекдот белковский рассказал:поймал поршенко золотую рыбку и вставил золотые зубы
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Белковскому - после его критики фабрики в Липецке ..))
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Ахаха жёстко вчера Невзоров с белковским пришлись по Порошенко,но справедливо,одна из причин закрытия дождя по моему мнению это как раз критика Порошенко ,в стране война а он бизнес мутит с срасией(
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100% - не трогали бы Пороха - до сих пор спокойно бы вещали на всю Украину , и ни одна шокаладная мартышка (без команды) не догадалась бы , на Дождь , вякнуть ..))
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кацапсины и прочие рашисты, какие проблемы?
закройте в ответ сразу два украинских канала на паРаше - и все будут довольны.)




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Заскиглили прокацапські гавчики про ліберастію. Коли на світлофорі до мене підбігає розповсюджувач медведчуховської газетки "вести", якщо він мужик, я прискаю йому у фейс із балончика. А якщо баба, то промовляю кілька "лагідних" слів.
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МинПанд ‏@crimeapanda 3 ч.3 часа назад
Судя по дорогам, на рекомендацию гаишников воздержаться от поездки на автомобилях откликнулись только коммунальщики.
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"Дождь" - нормальний канал. Нічого антиукраїнського там нема. Нехай вальцман краще закриє "Інтер", "Н"юсван" та "ТРК-Україна", які справді є рупорами кремля і вотчиною під)(уйловників типу Мураєва і Рабіновича.
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появление в эфирах Дождя вот этих кадров - это тоже нормально? вот ты клоун.


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Берёза005 в спам и в бан. Бегом шагом арш.

Задрали вы тролячее быдло с "Вальцманом". Опять путинскую методичку начитались?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПод имиджем либеральности "Дождь" прячет прокремлевскую риторику, - глава Нацсовета ТРВ Артеменко
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