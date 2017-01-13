 Под имиджем либеральности "Дождь" прячет прокремлевскую риторику, - глава Нацсовета ТРВ Артеменко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо.TV заявил председатель Нацсовета по телерадиовещанию Юрий Артеменко.
"У меня нет времени смотреть каналы. Информация, которая ко мне поступает, что в последнее время риторика "Дождя" изменилась. Это связано с определенными изменениями в менеджменте. То есть пришел главный ли редактор, или директор. То есть, поменялась риторика, как мне сообщают. Начали приглашать других гостей", - заявил Артеменко.
Он говорит, что после начала войны на Донбассе, внимание регулятора была сконцентрирована на пропагандистских телеканалах.
"В первое время наше внимание было сосредоточено на таких каналах, как "Россия 24", "Life News", то есть чисто пропагандистских каналах. Он ("Дождь", - ред.) позиционирует себя, как либеральный, но под маской либеральности возникают такие вещи, как непризнание территориальной целостности Украины и аргумент руководства "Дождя", что "мы работаем в российском законодательстве, поэтому Крым - это Россия", меня эти аргументы возмущают", - подчеркнул Артеменко.
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закройте в ответ сразу два украинских канала на паРаше - и все будут довольны.)
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Новости Крымнаша. Выпуск #787 за 12.01.2017 «Вместе с асфальтом тают надежды предателей на счастливое прошлое» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/01/12/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-787-%d0%b7%d0%b0-12-01-2017-%d0%b2%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82/ …
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Крым. Оккупанты продолжают обвинять погоду, которая "испортила" 81 улицу в Симферополе))) http://fresh.org.ua/novosti/127757/v-simferopole-iz-za-morozov-isportilas-81-ulitsa_2017-01-13 …
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Судя по дорогам, на рекомендацию гаишников воздержаться от поездки на автомобилях откликнулись только коммунальщики.
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Задрали вы тролячее быдло с "Вальцманом". Опять путинскую методичку начитались?
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Киркоров ворует музыку. Хоккеисты - форму
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