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 "Горсовет" оккупантов в Алуште возглавил бывший директор дачи Януковича, - журналист

Депутаты Алуштинского т.н. "горсовета" одобрили досрочное прекращение полномочий главы оккупационной администрации города Игоря Сотова.

Об этом сообщили в пресс-службе "горсовета", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Крыма.

По данным пресс-службы, в четверг, 12 января, на заседании решением "депутатского корпуса" объявлен конкурс на замещение должности главы Алушты. А до тех пор обязанности будет исполнять заместитель главы "горадминистрации" Алексей Боярчук.

"Объявлен конкурс. До назначения обязанности главы администрации будет исполнять Алексей Валерьевич Боярчук", - сообщили в Алуштинском "горсовете".

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Игорь Сотов приступил к выполнению обязанностей главы администрации Алушты 1 декабря 2014 года. Однако по итогам оценки деятельности органов власти оккупационное правительство Крыма приняло решение о смене руководителя - в конце декабря 2016 года глава оккупационных властей Сергей Аксенов сообщил об отстранении Сотова от должности. При этом Аксенов подчеркнул, что никаких вопросов к нему с точки зрения нарушения законодательства на данный момент у него нет, и он останется работать во власти, однако на другом посту.

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Как пишет крымский журналист Александр Клименко, Боярчук не просто бывший мэр и депутат ВР Украины, "это более "уважаемый человек" - это директор дачи семейства Януковичей в Ялте (в списке она называется ООО Дельфин-2001):
С 1997 года по 1998 год проходил службу следователем Севастопольского Управления СБ Украины.
С августа 1998 году по май 2002 года работал начальником юридического отдела ОАО "ГК Ялта-Интурист" (тоді була як раз приватизація готелю "Ялта" та пляжів).
С ноября 2002 года по май 2003 года работал в ЗАО "Корпорация Игро- Сервис" в должности управляющего отделом.
С июля 2003 по апрель 2006 года работал Генеральным директором ООО "Дельфин-2001" (дача Януковича).
Секретарь Ялтинского городского совета с 2006 по 2010 год.
Народный депутат Украины с марта 2010 года.
С ноября 2010 года занимает должность Ялтинского городского головы.
Председатель Ялтинской городской организации Партии регионов".

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Сценарий свержения Путина по югославскому сценарию подтверждается.
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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А то, что вообще всю страну возглавил министр экономики Януковича журналист не в курсе дела?
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Издеваетесь,блин! У мадам круги под глазами исчезли, а вы...
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І з,явилися трикутники.

П.М. А де апостроф на клавівтурі?
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Анг. клавиатура, и кнопочка под esc.(верхний левый)
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Дякую, то я знаю. А якщо Українська? Чи все одно переключати?
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То я знаю. Це більш для себе. У повсякденні не виходить, то хоча б в інтернеті потренуватися.
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Масштаб тот же! Или думаете не справиться завдачи завгара?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Горсовет" оккупантов в Алуште возглавил бывший директор дачи Януковича, - журналист
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