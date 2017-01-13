 Российское командование на Донбассе проводит насильственный призыв среди студентов, - ГУР Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.
"В связи со значительным некомплектом личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, что связано с массовым дезертирством российских военнослужащих, оккупационным командованием интенсифицирована насильственная призывная кампанию среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в т.ч. за счет студентов средне-технических и высших учебных заведений", - сказано в сообщении.
В то же время, по информации ГУР, в учебных центрах сокращен срок подготовки молодого пополнения по всем военным специальностям. Как следствие, растет количество небоевых потерь, связанных с низкой профессиональной подготовкой новобранцев.
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Министерство Здравоохранения pоссийской pедерации
850 тысяч человек в России умирает каждый год из-за паразитов найденных в рыбе, овощах и фруктах, купленных в магазинах и на рынках!По результатам проверки города заражено 87% людей!
Шаповалов Олег Валентинович
Доктор медицинских наук, профессор высшей категории :D , глава Института Паразитологии pоссии. - - korocje paratizolog rasseji
Стаж работы - 46 лет
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нет в Лугандоне никаких институтов,
соответственно, нет и никаких студентов.
а раз нет студентов, то как их можно призывать ?
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Люди там нужны только в качестве живого щита. Новость как раз про это...
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именно формально там нет никаких вузов и училищ
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Нынешних жителей домбабве даже скотом назвать тяжело. В цивилизованном государстве на ухе каждой скотинки (от коровки до овцы) прикреплена бирочка, которую признаёт половина мира...
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Никому и нах не нужные ветераны наваросии.
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При всей комичности ДНР и ЛНР, насильственного призыва под угрозой тюрьмы (в отличие от Украины) они ни разу не проводили.
И вряд ли будут делать это сейчас, когда нет активных БД.
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У них вообще нет призыва, тем более с 17 лет.
У них только добровольный набор в боевики.
Зачем придумывать?
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ну ты и мочишь!
этот "призыв" сам по себе является повесткой в украинскую тюрьму
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2. В Лугандоне нет понятия "под угрозой тюрьмы". Потому, что в Украине за уклонение от призыва наступает ответственность по закону, а какая именно - определяет Суд. В Лугандоне нет собственного законодательства, как нет и суда. Зато есть понятие "бросить на подвал", где исчезли сотни людей. На подвале настолько плохо, что известный глава псевдо правительства оккупированного Луганска, некто Цыпкалов, от страха быть расстрелянным ... повесился сам...
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Там годны все, даже те, у кого ампутированы яйца.
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Не петухом единым... Не перевелась ещё в России талантливые и креативные личности...
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Впрочем, какая срана (даунбасс), такие и студенты.
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Спасибо Петр Алексеевич!: Россиянке из батальона "Донбасс" отказали в гражданстве Украины https://inforesist.org/nedostoyna-rossiyanke-iz-batalona-donbass-otkazali-v-grazhdanstve-ukrainyi/ …
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13 января 1991 - войска СССР берут штурмом здание телецентра в Вильнюсе; отмечается в Литве как День защитников свободы.
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Украинских «морпехов» отправили на минное поле: вся группа погибла
Об этом на сегодняшнем брифинге в Донецке рассказал заместитель командующего ОК НМ ДНР Эдуард Басурин.
«Вчера, 11 января, военнослужащими НМ ДНР была проведена эвакуация трех тел украинских военнослужащих из района 3 км юго-западнее н.п. Октябрь.
Тела были найдены на расстоянии 500 метров от переднего края обороны наших подразделений. Причиной гибели группы стал подрыв военнослужащих на минном поле.
При осмотре тел было установлено, что гибель двух украинских военнослужащих наступила сразу после подрыва ОЗМ-72, третий военнослужащий в результате поражения осколками этой же самой мины спустя некоторое время от потери крови скончался, успев проползти обратно в сторону позиций ВСУ, сообщив по имеющимся каналам связи о случившемся, что подтверждает украинская сторона.
Однако украинская сторона не предприняла достаточных мер по поиску своих бойцов, что говорит о несогласованности действий и отсутствия четкого понимания у командиров выполняемого задания подчиненными военнослужащими.
Уже установлено, что все военнослужащие проходили службу в 1-й роте 501-го батальона 36-й бригады морской пехоты, их фамилии: Архименко Николай, 1963 г.р.; Трубин Сергей, 1987 г.р.; Санько Сергей, 1993 г.р. Не исключено, что среди перечисленных военнослужащих был солдат срочной службы ВСУ.
На месте гибели украинских военнослужащих найдены две радиостанции иностранного производства «Кенвуд», два пулемета РПК-74, один автомат АК-74 и пластиковые жгуты для связывания рук.
Отмечается, что военнослужащие шли, как говорится, «на легке». У одного из них была на себе разгрузка, остальные имели при себе по два рожка патронов в карманах. Предположительно, разведгруппа выдвигались к нашим позициям "на подвиг" - с целью захвата в плен военнослужащего НМ ДНР.
Однако, при анализе места происшествия и тел погибших, можно сказать, что разведчики были абсолютно не подготовлены. В пользу этой версии говорит то, что группа разведчиков была недостаточно экипирована, кроме того, передвижение осуществлялось "скученно", в результате чего от одной мины погибли сразу все.
В свою очередь, у нас возникают вопросы:
1. Зачем военнослужащие выдвигались в сторону наших позиций, имея при себе оружие и боеприпасы, радиостанции для связи с командованием и средства для пленения военнослужащих, в то время, когда украинское командование заявляет, что не проводит диверсий, не организует атаки на наши позиции и не обстреливает населенные пункты ДНР?
2. Ради чего украинское командование отправило погибать своих военнослужащих на минное поле? Какие такие важные задачи должна была выполнить группа, при недостаточной экипировке, слабой поддержке и управлении со стороны командиров? У нас складывается впечатление, что "пехотинцев" просто отправили на верную гибель, для расчистки местности!
Соответственно, мы обращаемся к родственникам погибших, пусть именно они зададут вышеперечисленные вопросы командирам 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Пусть теперь командир первого батальона скажет в глаза матерям, за что он убил их сыновей!
С нашей стороны, сообщаю, что тела погибших военнослужащих ВСУ будут в ближайшее время переданы украинской стороне для последующего их захоронения родственниками», - сообщил он.
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Зачем еще придумывать про них всякий бред типа насильного призыва?
Этого у них нет и не было.
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