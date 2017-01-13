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 Российское командование на Донбассе проводит насильственный призыв среди студентов, - ГУР Минобороны

Командование российских соединений и частей активизировало насильственную призывную кампанию среди населения временно оккупированного Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУР Минобороны.

"В связи со значительным некомплектом личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, что связано с массовым дезертирством российских военнослужащих, оккупационным командованием интенсифицирована насильственная призывная кампанию среди населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, в т.ч. за счет студентов средне-технических и высших учебных заведений", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командование оккупационных войск РФ опасается угрозы терактов, взрывов и суицидов психически неуравновешенных инструкторов-убийц, - ГУР

В то же время, по информации ГУР, в учебных центрах сокращен срок подготовки молодого пополнения по всем военным специальностям. Как следствие, растет количество небоевых потерь, связанных с низкой профессиональной подготовкой новобранцев.


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Россия должна дать резкий симметричный ответ на действия Украины и возобновить вещание Дождя во всех кабельных сетях страны.
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Интересно, какие это они у себя украинские каналы собираются "резко симметрично" закрывать? А возобновлялка не обломится? Ох и дебилы, бля))
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Это ж не так страшно . Вот " насильственная украинизация " это было реально страшно .
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Фотку давай, Карина! В полный рост и топлес, Бо не поверим нафик
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Все верно! Я, когда не бухаю, тоже чувствую себя великолепно! )))
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Reklama to kljovaja. vot tekst (nu ocjenj hocjetsa, cjtob eto bilo realjno, no uvi, a zaoraza, kakije toljko reklami ne delajut) Nu i pocjemu jejo spamite - vot zje ona v reklame izdevajetsa nad kuricoi - nozjek to uzje nema
Министерство Здравоохранения pоссийской pедерации

850 тысяч человек в России умирает каждый год из-за паразитов найденных в рыбе, овощах и фруктах, купленных в магазинах и на рынках!По результатам проверки города заражено 87% людей!

Шаповалов Олег Валентинович
Доктор медицинских наук, профессор высшей категории :D , глава Института Паразитологии pоссии. - - korocje paratizolog rasseji
Стаж работы - 46 лет
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Всё правильно, позвали сатану в наш дом, хотели войны на своей Земле - получите, вы заслужили , или даунбасы не знали что москали кроме смерти ничего не производят.
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Враньё это всё!

нет в Лугандоне никаких институтов,
соответственно, нет и никаких студентов.

а раз нет студентов, то как их можно призывать ?
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Все крупные институты/университеты переехали в Украину. Но в домбабве осталось достаточно ватноголовых низкоквалифицированных преподователей, которые после отъезда верхушки вузов внезапно позанимали "высокие" должности ректоров, деканов и т.д. Так что формально, какие-то вузы и училища там есть. Даже "дипломы" выдают тем балбесам, родители которых не вывезли этих детей от сепаров. Вот только "дипломы" эти годны только для одного - продать коллекционерам изделий сепрского "народного промысла" за пару буханок хлеба. Их не признаёт Украина. Их не признаёт педорашия. В самом домбабве рынок работы сильно сокращается каждый год.

Люди там нужны только в качестве живого щита. Новость как раз про это...
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...формально, какие-то вузы и училища там есть...

именно формально там нет никаких вузов и училищ
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Оффшоренко это до лампочки. Он еще не все стырил.
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а чо,надо озаботиться судьбой "высшего"образования в лугандонии? ты о чем поешь,бот?
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Да гонит, ботяра на реФФрматора. Каждый же знает, что все выловленные и сдавшиеся трактористы и студенты потом все равно будут отпущены по программе "Тєбя ждут дома", бо они все "стояли на блокпостах" и "патрулировали улицы". Так что, то что сделал для них Кондитер лучше никто не сделает. Слава Офшорному! Не?
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ну тебе по душе больше сталинские гулаги,то ясно...только не забывай,что туда забирали не только за убеждения и вредительство.но и по доносу соседа и просто зазевавшихся на улице.просто потому,что план выполнить надо было...
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Ты за свою душонку отвечай. Забыл уже как заявлял, что в Украине только одна правильная партия ВКП(бпп). Это совкизм-сталинизм. Забыл уже как хвастался, что скоро за нешоколадно-мыслящими приходить начнут. И вздыхал быстрее бы. Это совкизм-сталинизм. Так что как там твой соотечественник баял "Не лучше ль, кума, на себя оборотится". А то, что ты заранее согласен с оправданием лугандонов лишь очередное подтверждение кацапячей сути порохатства. Тысни спам, кароче. Ты ж и в этом меня обвинял
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скрины есть,архивариус?неси,разберемся,кто чего писал и по какому поводу .а то я я вас ,манипуляторов знаю...даже фальшаккаунты создаете,душонки неуспокоенные.
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Та то - зайва хромосома невчасно вилізла у півдурка...
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Это война. От туда уехать надо было еще три года назад. Неважно куда. Ловить там нечего. Кто не хочет воевать, не будет воевать. Даже сейчас найдет возможность убежать в последний момент.
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Як у Шевченка: поголили в москалі. Десь так. Що просили те і мають.
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Ппц,а там,что еще и студенты есть? А кому их дипломы нужны банановых недореспублик? Их никто никогда не признает, что там вообще могут преподавать?
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Все вузы там работают, только дипломы для внутреннего пользования.
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Лугандонские псевдо ВУЗы аккредитовали псевдо премьер министр, уже покойный Цыпкалов и беглая, но впоследствии пойманная воровка Леся Лаптева.
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да никто. и дипломы фейковые. даже "паспорта" террористической органицазии "лнр" не признаются в террористической организации "днр".

Нынешних жителей домбабве даже скотом назвать тяжело. В цивилизованном государстве на ухе каждой скотинки (от коровки до овцы) прикреплена бирочка, которую признаёт половина мира...
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Для внутреннего пользования. Перед бабушкой похвалиться?
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я подозреваю, что в домбабве централизированная система образования сейчас выполняет исключительно ту роль и с той целью, с которой она в совке и создавалась - "воспитать" очередной винтик системы, смазку для штыков (максимум, нажимателя кнопки на конвеере) - т. е. пушечное мясо, способное только на обращение с винтовкой или автоматом калашникова, и не способное более ни на что. Ну разве что ещё тугрики в кошельке с помощью пальцев посчитать и понять, хватит ли на очередной фуфырик боярышника...
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Скорее "наружного". Как гигиеническая туалетная бумага.
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Называйте все своими именами "Оккупанты на Донбассе провели облаву. Новость за январь 2017-го года, не перепутайте."
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то фигня...скоро они и среди заробитчан фублей в расеюшке проведут мобилизацию...так шо,кто еще на заработал длинного рубля-милости просим...
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скоро из школ будут "мобилизовать".. Не зря же там "зайчики" и "волчики" с автоматами и миномётами наперевес мелкоту агитируют прямо на улицах..
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З русский язык,отдать тупую башку )) А я на нем среди хунты ,балакаю.
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Если честно, похоже на бред.
При всей комичности ДНР и ЛНР, насильственного призыва под угрозой тюрьмы (в отличие от Украины) они ни разу не проводили.
И вряд ли будут делать это сейчас, когда нет активных БД.
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Ето не бред. У меня родственники дальние живут на окупированном дамбасе. Ихние дети на Рашку еще в прошлом году убежали, когда всех старше 17 лет начали в армию ДНР забирать.
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Главное всем беженцам выехавшим в расссеееею закрыть навсегда въезд в Украину- хотели умереть в рассеее , пусть там и подыхают.
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долбоебы... лучше бы в Украину бежали... а так, ватники ебучи...
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Украину они ненавидят. Главный вопрос у них, что Порошенко сделал хорошего для народа Украины? На самом деле им вообще пох. как называется страна, главное уровень жизни где выше. Чем Украина похвастаться не может.
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Та не,на фиг они тут,и так зараза по стране расползлась
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Ну это уже откровенный бред!
У них вообще нет призыва, тем более с 17 лет.
У них только добровольный набор в боевики.
Зачем придумывать?
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... призыва под угрозой тюрьмы не проводили...

ну ты и мочишь!

этот "призыв" сам по себе является повесткой в украинскую тюрьму


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1. В Украине нет и не было "насильственного призыва", а есть Закон Украины "Про військовий обов'язок і військову службу" (с марта 1992г.). так что не надо передергивать, г-н тролль.
2. В Лугандоне нет понятия "под угрозой тюрьмы". Потому, что в Украине за уклонение от призыва наступает ответственность по закону, а какая именно - определяет Суд. В Лугандоне нет собственного законодательства, как нет и суда. Зато есть понятие "бросить на подвал", где исчезли сотни людей. На подвале настолько плохо, что известный глава псевдо правительства оккупированного Луганска, некто Цыпкалов, от страха быть расстрелянным ... повесился сам...
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Рашке нужны солдаты-смертники а не ученые. Нужно было уже ето усвоить.
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це стара і дуже ефективна методика запозичена від турок. ті теж забирали дітей із окупованих територій чи внаслідок набігів і робили з них елітних воїнів -- яничар. виходило так що потім ці яничари вбивали своїх же кровників, причому безжалісно і особливо жорстоко...
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Боюсь донцкие наркоманы не пройдут медкомиссию
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Ну, у них на медкомиссии главный и единственный критерий - четность суммы конечностей. Так что пройдут.
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Четность суммы конечностей. Одна рука + одна нога... Уже четность.
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Желаю всем боевикам ДНР и ЛНР, а также руссовентуристам в Новом году именно такой четности!
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Таким медаль "За Путина!" будут выдавать сразу, еще не переодетым в форму. Для них и бронетехнику в РФ скоро начнут выпускать, как автомобили для инвалидов "с ручным управлением".
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А там есть медкомиссия?
Там годны все, даже те, у кого ампутированы яйца.
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А зачем им яйца, всеравно все окажутся в отвале.
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а я предлагаю "росийскому командованию" ещё и из крыма говнограждан мобилизовывать.. Пусть защищают рюзьге мир в даунбассе.. А то, как то слишком легко им достался "рай" на земле..))
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Кентавр Лавровый ‏@KentavrLavrova 11 янв.
Не петухом единым... Не перевелась ещё в России талантливые и креативные личности...


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Ну, надо же им где-то пушечное мясо брать, так скоро и 14-тилетних набирать начнут, а ведь это еще Китай не нападал...)
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Забавно читать - студенты на даунбассе. Кто их там учит,и чему научат...
Впрочем, какая срана (даунбасс), такие и студенты.
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проте пророссійськи дезертири-полкани та майори в запасі що відкупилися за хабарі від службі живуть та сміються над нами.
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Oрден Oлигарха ‏@Yug_Rom 8 ч.8 часов назад
13 января 1991 - войска СССР берут штурмом здание телецентра в Вильнюсе; отмечается в Литве как День защитников свободы.


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Интересно, сколько получает тот сказочник, что сочиняет фентези про ситуацию в ДНР/ЛНР
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Спроси у Соловьева и Киселева, сколько эти сказочники получают.
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А вот реалии:
Украинских «морпехов» отправили на минное поле: вся группа погибла
Об этом на сегодняшнем брифинге в Донецке рассказал заместитель командующего ОК НМ ДНР Эдуард Басурин.

«Вчера, 11 января, военнослужащими НМ ДНР была проведена эвакуация трех тел украинских военнослужащих из района 3 км юго-западнее н.п. Октябрь.
Тела были найдены на расстоянии 500 метров от переднего края обороны наших подразделений. Причиной гибели группы стал подрыв военнослужащих на минном поле.
При осмотре тел было установлено, что гибель двух украинских военнослужащих наступила сразу после подрыва ОЗМ-72, третий военнослужащий в результате поражения осколками этой же самой мины спустя некоторое время от потери крови скончался, успев проползти обратно в сторону позиций ВСУ, сообщив по имеющимся каналам связи о случившемся, что подтверждает украинская сторона.

Однако украинская сторона не предприняла достаточных мер по поиску своих бойцов, что говорит о несогласованности действий и отсутствия четкого понимания у командиров выполняемого задания подчиненными военнослужащими.
Уже установлено, что все военнослужащие проходили службу в 1-й роте 501-го батальона 36-й бригады морской пехоты, их фамилии: Архименко Николай, 1963 г.р.; Трубин Сергей, 1987 г.р.; Санько Сергей, 1993 г.р. Не исключено, что среди перечисленных военнослужащих был солдат срочной службы ВСУ.

На месте гибели украинских военнослужащих найдены две радиостанции иностранного производства «Кенвуд», два пулемета РПК-74, один автомат АК-74 и пластиковые жгуты для связывания рук.
Отмечается, что военнослужащие шли, как говорится, «на легке». У одного из них была на себе разгрузка, остальные имели при себе по два рожка патронов в карманах. Предположительно, разведгруппа выдвигались к нашим позициям "на подвиг" - с целью захвата в плен военнослужащего НМ ДНР.
Однако, при анализе места происшествия и тел погибших, можно сказать, что разведчики были абсолютно не подготовлены. В пользу этой версии говорит то, что группа разведчиков была недостаточно экипирована, кроме того, передвижение осуществлялось "скученно", в результате чего от одной мины погибли сразу все.

В свою очередь, у нас возникают вопросы:
1. Зачем военнослужащие выдвигались в сторону наших позиций, имея при себе оружие и боеприпасы, радиостанции для связи с командованием и средства для пленения военнослужащих, в то время, когда украинское командование заявляет, что не проводит диверсий, не организует атаки на наши позиции и не обстреливает населенные пункты ДНР?
2. Ради чего украинское командование отправило погибать своих военнослужащих на минное поле? Какие такие важные задачи должна была выполнить группа, при недостаточной экипировке, слабой поддержке и управлении со стороны командиров? У нас складывается впечатление, что "пехотинцев" просто отправили на верную гибель, для расчистки местности!
Соответственно, мы обращаемся к родственникам погибших, пусть именно они зададут вышеперечисленные вопросы командирам 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. Пусть теперь командир первого батальона скажет в глаза матерям, за что он убил их сыновей!
С нашей стороны, сообщаю, что тела погибших военнослужащих ВСУ будут в ближайшее время переданы украинской стороне для последующего их захоронения родственниками», - сообщил он.
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Как тебе , троль , удалось спрятаться за нашим флагом ?
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Карина. А твой папа Лужков тоже глистов выводит? Или не царское это дело для экс мэра масквабада?
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А нет никакого насилия . У этих детей есть мамы и папы , которые позволили раше изнасиловать их слабый "ум" .
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Так я не понял, то на Донбасе рашка воюет, то студентов местных в армию берут. Неувязочка какая то, или бурятских конных подводников всех знищили.
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Теперь там уже российская армия и небольшие отряды самообороны, которых бросают как мясо на убой. Мясо иногда заканчивается, вот и добирают новое.
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Там и так полный ппц.
Зачем еще придумывать про них всякий бред типа насильного призыва?
Этого у них нет и не было.
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Я не зрозуміла,що значить "насильствєнная"? А хіба че не почесний обов"язок,захищати молоду,істинно народну республіку, від "кривавої хунти".?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийское командование на Донбассе проводит насильственный призыв среди студентов, - ГУР Минобороны
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