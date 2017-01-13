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 Нацсовет по телерадиовещанию аннулировал лицензию телеканала UBR

Национальный совет по телевидению и радиовещанию 12 января аннулировал лицензию на спутниковое вещание телеканалу UBR, ранее объявившему о прекращении вещания с 1 января 2017 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.

Компания обязана вернуть лицензию на вещание в течение 10 дней с даты принятия этого решения.

Канал UBR ("Украинский бизнес ресурс") входит в медиахолдинг "Вести Украина", который связывают с беглым экс-министром доходов и сборов Александром Клименко времен президента Виктора Януковича.

Согласно информации на его сайте, собственником 99% ООО "ЕС Продакшен Груп" на конец 2015 года было ООО "АйДжи Медиа Украина", которое в свою очередь на 100% принадлежало Media Holding Vesti Ukraine Ltd (Кипр). Владельцем 80% кипрской компании являлся житель Авдеевки Денис Мозговой, а еще 20% через компанию Nederman Limited контролировала Татьяна Александрова из Донецка.

"ЕС Продакшен Груп" в 2015 году увеличила выручку на 62,7% - до 29,36 млн грн, а его чистая прибыль сократилась в 4.4 раза - до 0,56 млн грн.

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Китай назвал США своим главным партнером отказавшись считать Россию партнером номер один в Азии.
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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А куда китайцам деваться, для них штаты - огромнейший рынок.
Немножко щечки надули за Тайвань, и усе...
А кацапия осталась одна, як гiмно на цiдилкi.
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Скоро только 5-ый канал один останется,хайль Пеця


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Не з нашим щастям. З Мураєвим Євгеном Евгением уже конструктив.
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Госкино вроде запретило сериал "Кулагин и партнеры",но не для фирташевского НТН,идет спокойно
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Ну, не знаю. Я частенько переключался с UBR, на 24, Эспрессо и Евроньюс. Ничего антиукраинского на канале UBR не было замечено.
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это видеоверсия "вестей", между с трок гужва дозировано протаскивает кремлевские мемы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацсовет по телерадиовещанию аннулировал лицензию телеканала UBR
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