 Нацсовет по телерадиовещанию аннулировал лицензию телеканала UBR

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.
Компания обязана вернуть лицензию на вещание в течение 10 дней с даты принятия этого решения.
Канал UBR ("Украинский бизнес ресурс") входит в медиахолдинг "Вести Украина", который связывают с беглым экс-министром доходов и сборов Александром Клименко времен президента Виктора Януковича.
Согласно информации на его сайте, собственником 99% ООО "ЕС Продакшен Груп" на конец 2015 года было ООО "АйДжи Медиа Украина", которое в свою очередь на 100% принадлежало Media Holding Vesti Ukraine Ltd (Кипр). Владельцем 80% кипрской компании являлся житель Авдеевки Денис Мозговой, а еще 20% через компанию Nederman Limited контролировала Татьяна Александрова из Донецка.
"ЕС Продакшен Груп" в 2015 году увеличила выручку на 62,7% - до 29,36 млн грн, а его чистая прибыль сократилась в 4.4 раза - до 0,56 млн грн.
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Лицензия "1+1" была продлена на 7 лет 15 декабря. Просим не искать во всем политическую составляющую, - Нацсовет по ТВ о запросе о конечных бенефициарах канала(28)
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Нацсовету по ТВ ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльнее к президенту", - гендиректор "1+1" Ткаченко(239)
"1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии: на его выдачу нужно до 30 дней, - глава Нацсовета по ТВ Артеменко(42)
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жесткие издевательства над атошниками
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Немножко щечки надули за Тайвань, и усе...
А кацапия осталась одна, як гiмно на цiдилкi.
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ЄвгеномЕвгением уже конструктив.
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