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Все про:Николаевская область (743) ОГА (1221) перевозки (170) СБУ (12981)

 СБУ разоблачила злоупотребления чиновников при организации пассажирских перевозок на Николаевщине

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили злоупотребления должностных лиц Николаевской облгосадминистрации при организации пассажирских перевозок на междугородных и пригородных автобусных маршрутах региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что должностные лица, в нарушение требований действующего законодательства, допускали к участию в конкурсах предпринимателей, которые планировали использовать автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что во время проведения двух последних конкурсов среди победителей были десять перевозчиков в автопарке которых доля переработанных автобусов составляет почти сорок процентов. Между тем, согласно ст. 45 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", таким перевозчикам запрещено участвовать в конкурсах по перевозке пассажиров на маршрутах общего пользования.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

СБУ также инициирует дополнительную проверку облгосадминистрацией перевозчиков Николаевщины для приведения отрасли в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Справочно: Согласно статистических данных, в течение 2016 года на дорогах общего пользования в Украине произошло 97 дорожно-транспортных происшествий с участием переоборудованных автобусов, в которых погибло семь человек и 225 получили травмы различной степени тяжести".

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ВВС Израиля нанесли авиаудары по авиабазе Mezzeh на западе Дамаска, где базировалась Республиканская гвардия Асада.

https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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А как-жже с400, триумф?
Или это просто большая мухобойка?
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Не зря Кононенко со Злочевским перед Новым годом в Вене ужинал.
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Интересно, как историки обозначат время правления этих соевых воров-мародеров, времена Триады Петра Якудзенко или Коза Рошка ? Ни одного чиновника не посадили за 3 года за коррупцию, НИ ОДНОГО, наверно таки побороли
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Інвестори з США мають намір вкласти близько $140 млн у будівництво летовища в Умані. Цей "інвестиційний проект" приверне більше туристів в Умань.
Про це інформує видання «Епізод».
Базою для побудови аеропорту в Умані стане військовий аеродром. За проектом, летовище будуть використовувати як для цивільних перельотів, так і для військових цілей.
Фінансувати туристичний проект погодилися інвестори з США. Мінекономіки України за результатами зустрічі з останніми домовилася про прозорість та безперешкодне виділення $140 млн.
Ініціатори проекту впевнені, що будівництво аеропорту в Умані приверне ще більше туристів в регіон та спростить переліт для паломників-хасидів, яких щорічно понад 40 тис. людей приїжджає сюди на могилу хасида-цадика Рабі Нахмана.
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Слава ФБР и ЦРУ, раскрывших преступления в сфере перевозок пассажиров в городе Н-ске !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ разоблачила злоупотребления чиновников при организации пассажирских перевозок на Николаевщине
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