 СБУ разоблачила злоупотребления чиновников при организации пассажирских перевозок на Николаевщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что должностные лица, в нарушение требований действующего законодательства, допускали к участию в конкурсах предпринимателей, которые планировали использовать автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств.
Сотрудники спецслужбы выяснили, что во время проведения двух последних конкурсов среди победителей были десять перевозчиков в автопарке которых доля переработанных автобусов составляет почти сорок процентов. Между тем, согласно ст. 45 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", таким перевозчикам запрещено участвовать в конкурсах по перевозке пассажиров на маршрутах общего пользования.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.
СБУ также инициирует дополнительную проверку облгосадминистрацией перевозчиков Николаевщины для приведения отрасли в соответствие с требованиями действующего законодательства.
Справочно: Согласно статистических данных, в течение 2016 года на дорогах общего пользования в Украине произошло 97 дорожно-транспортных происшествий с участием переоборудованных автобусов, в которых погибло семь человек и 225 получили травмы различной степени тяжести".
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Или это просто большая мухобойка?
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поиздевались над атошниками
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Про це інформує видання «Епізод».
Базою для побудови аеропорту в Умані стане військовий аеродром. За проектом, летовище будуть використовувати як для цивільних перельотів, так і для військових цілей.
Фінансувати туристичний проект погодилися інвестори з США. Мінекономіки України за результатами зустрічі з останніми домовилася про прозорість та безперешкодне виділення $140 млн.
Ініціатори проекту впевнені, що будівництво аеропорту в Умані приверне ще більше туристів в регіон та спростить переліт для паломників-хасидів, яких щорічно понад 40 тис. людей приїжджає сюди на могилу хасида-цадика Рабі Нахмана.
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