 Платежки, разосланные киевлянам ГИВЦ, недействительны, - "Киевэнерго"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевэнерго".
"В связи с распространением КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) нового формата платежки, единой для всех коммунальных услуг, обращаем внимание своих клиентов на то, что оплата услуг "Киевэнерго", как и раньше, должно осуществляться исключительно по платежным документам "Киевэнерго", сформированных расчетной системой энергокомпании", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в платежках "Киевэнерго" отражены точные объемы потребления, корректные начисления и реквизиты лицевого счета клиента. Поэтому средства, уплаченные по этим счетам, гарантированно будут зачислены за потребленные гражданами услуги.
"Просим не оплачивать услуги по тепло- и электроснабжению в январе по платежам ГИВЦ, поскольку не можем гарантировать поступление средств за потребленные услуги на лицевые счета клиентов", - говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.
Также сообщается, что платежки Киевэнерго за электроэнергию киевляне получат до 16 января, а за отопление и горячую воду - с 15 по 22 января. Посмотреть, как выглядят платежки можно здесь.
Как сообщалось ранее, Киевская городская государственная администрация намерена ввести единую квитанцию на оплату коммунальных услуг.
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идите в жопу барыги
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идите в жопу барыги*?
Где видно из вашей ссылки, что платить не нужно ?
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летом поменяю 100 баксов по курсу 100 и погашу задолженность
всё почестному
раз государство ко мне жопой поворачивается, так и я к нему тем же местом
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а ты быдло какое?
из БеПеПе или из Невидимого Фронта?
когда уже нажрётесь ссуки?
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Рэкс-Пэкс-Фэкс.
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Мне пришла "сводная" квитанция, где была эл/эн, газ, отопление, вода и отдельный счет от Киевэнерго за эл/эн.
Я оплатил по отдельному счету. По сводной не платил. Жду других квитанций (отдельных) - газ, отопление и т.д.
Сегодня сообщили, что в этом месяце срок платежа продлен до 25 числа. Хотя этот срок важен только для платежки за квартиру - до 25 одна цена, после 25 немного дороже. Для остальных платежек пени нету.
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Вообще то и заплатить некуда - Укрпочта не принимает платежи.
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Вам вообще на форум медиков надо, а не сюда.
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Форма борьбы с аферистами одна - НЕ ПЛАТИТЬ!
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В Германии например потребитель услуг составляет договор с поставщиком оных на снятие с расчетного счета в определенный день (например в первый рабочий день месяца) необходимых сумм и все проблемы. Ни каких платёжек и очередей и головных болей. Вся зарплата, пенсия и дотация поступает на этот же счет.
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