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Все про:Киевэнерго (206) отопление (513) коммунальные услуги (237) платежи (4)

 Платежки, разосланные киевлянам ГИВЦ, недействительны, - "Киевэнерго"

Единая платежка, которая была разослана киевлянам ГИВЦ, является недействительной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Киевэнерго".

"В связи с распространением КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) нового формата платежки, единой для всех коммунальных услуг, обращаем внимание своих клиентов на то, что оплата услуг "Киевэнерго", как и раньше, должно осуществляться исключительно по платежным документам "Киевэнерго", сформированных расчетной системой энергокомпании", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в платежках "Киевэнерго" отражены точные объемы потребления, корректные начисления и реквизиты лицевого счета клиента. Поэтому средства, уплаченные по этим счетам, гарантированно будут зачислены за потребленные гражданами услуги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовиться к следующему отопительному сезону нужно уже сейчас, - Гройсман

"Просим не оплачивать услуги по тепло- и электроснабжению в январе по платежам ГИВЦ, поскольку не можем гарантировать поступление средств за потребленные услуги на лицевые счета клиентов", - говорится в сообщении пресс-службы энергокомпании.

Также сообщается, что платежки Киевэнерго за электроэнергию киевляне получат до 16 января, а за отопление и горячую воду - с 15 по 22 января. Посмотреть, как выглядят платежки можно здесь.

Как сообщалось ранее, Киевская городская государственная администрация намерена ввести единую квитанцию на оплату коммунальных услуг.





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Купи принтер-напечатай и разошли квитанции газового.
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так проще в мутной водичке денюжку замутить
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Тут как раз бардак развёл рыжий гудок.Кто он такой,чтобы командовать.Киевэнерго не его собственнось
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а кто ему позволяет это делать? правильно - шоколадные кореша
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не тупи - ешь больше шоколада
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В Одессе давно действует система ГЕРЦ (городской единый расчетный центр) там отражаются все услуги с 2016 года декабрь стали даже включать и Одесаоблэнерго.. КП Теплоснабжение города Одессы -отопление и горячая вода существует с момента появления ГЕРЦ, при этом все поставщики товара и услуг ЖКХ имеют свои сайты и в них граждане имею свои Личные кабинеты куда заносят граждане САМИ показания счетчиков газа, воды, могут отдельно на сайте сформировать квитанцию и распечатав ее оплатить отдельную от квитанции ГЕРЦ- т.е. Инфок-вода питьевая и отведение, Теплоснабжение тепло и горячая вода, Одесагазпочстач газ, Цифрал сервис- домофон, ЖКС СДПТ и вывоз мусора..- вот ЖКХ нельзя формировать свою квитанцию отдельно- оплата только через ГЕРЦ, а тут в Киеве, столице и такая богадельня..касаемо тепла то сайт Теплоснабжение не всегда работает корректно опаздывает с отражением реальной картины, долго "висят" суммы которые давно уплачены в разделе ДОЛГИ, такая же петрушка и с газом вот кто работает оперативно так это Инфоксводоканал, и Цифрал сервис, и ЖСК... Одесаоблэнерго радует хорошим сайтом продуманным меню и сервисом вы сами вносите показания своих счетчиков света и через 15-30 минут вам дают расчет и вы можете распечатать дома квитанцию (причем можете вести учет нескольких квартир у меня например ТРИ квартиры на контроле по свету- мамина ей 74 года, наша с женой и тещи покойной.. и пойти ее оплатить... также в ГЕРЦ существует возможность онлайн оплаты..
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«А ну-ка позовите ГЕРЦа, старенького ГЕРЦа...»(с)
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"Он споет Вам модный, очень популярный в нашей синагоге отходняк"
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Теперь каждый гивэцэ будет свои платежки печатать, каждое барыжное подразделение тоже хочет хорошо питаться за счет потребителей.
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Гройсман разрешил до лета не платить
идите в жопу барыги
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Кабинет министров ввел возможность гражданам, которые не получают жилищные субсидии, платить за жилищно-коммунальных услуги в рассрочку.Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".
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Это вы писали : * Гройсман разрешил до лета не платить
идите в жопу барыги*?
Где видно из вашей ссылки, что платить не нужно ?
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а что рассрочка и идите в жопу это не одно и тоже?
летом поменяю 100 баксов по курсу 100 и погашу задолженность
всё почестному
раз государство ко мне жопой поворачивается, так и я к нему тем же местом
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Это быдло рыговское фантазирует , не обращай внимания !
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шось не так Кобелёв?
а ты быдло какое?
из БеПеПе или из Невидимого Фронта?
когда уже нажрётесь ссуки?
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Три года козлы огород делят и всё никак... Обидно, что никто от переизбытка ещё не лопнул!
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Украина включена в список стран, которые правительство Великобритании рекомендует своим производителям для экспорта.
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Анархия - мать порядка! Это нынешний лозунг нашей страны!!!
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чистый развод для бабушек. Гречку отбить Ахмету надо.
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Пойду, чтоли тоже платёжек со своими реквизитами напечатаю и разошлю раз такой тренд пошёл)))
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Почему Приват, созданный практически с нуля, у Коломойского отжали, а краденное гудком Киевэнерго порохатых устраивает. Почему киевляне должы оплачивать гумконвои долбасюрам и миллионные зарплаты мавпам в колорадских футболках?
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Ну вообще то Приват создавал с нуля Тигипко (был такой вор).
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Был? А что с ним могло случится? Он же не Сашко Билый, не Мужчиль и даже не Вита Заверуха. Думаю, что он себя и сейчас неплохо чухает. Как и все рыгье
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А є якась відповідальність за це ? Це ж шахрайство .
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Там, де царює безвідповідальність, - відповідальності апріорі не може бути. Отакий каламбур, млять, получаїцця
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больше похоже на очередной разводняк от киевэнерго. ГИОЦ всегда нормально все делал - и удобно, все в одной квитанции. А киевэнерго, видимо, решили, что люди должны только через их сайт платить.
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Авжеж, ГИОЦ не помешают бабосики за отопление, штуцер за каждую комнату. Будет чем в бакс в ложится, а потом пока суд да дело, бакс подрастет. Можно сказать "ой" и перечислить получателю Даже почта такого "гешефта" стремонулась и перестала платежи гиоц принимать
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И пофиг им на платежки. Они в своем мирке живут, где баблом швыряются направо и налево...
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дамы и господа, а чего теперь с этими платежками за коммуналку в принципе делать в этом месяце? кто-нибудь инфу уже узнавал? Квитанция вчера пришла, уже заполнил со светом, а что теперь с ней делать? Просто в мусор похерить в этом месяце? Если кто что знает - буду благодарен за коммент!
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Я так думаю, что нужно в "к оплате" указать только сумму за квартплату (без электро и отопления и пр.) и оплатить. Это мое личное мнение.
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ждать.
Мне пришла "сводная" квитанция, где была эл/эн, газ, отопление, вода и отдельный счет от Киевэнерго за эл/эн.
Я оплатил по отдельному счету. По сводной не платил. Жду других квитанций (отдельных) - газ, отопление и т.д.

Сегодня сообщили, что в этом месяце срок платежа продлен до 25 числа. Хотя этот срок важен только для платежки за квартиру - до 25 одна цена, после 25 немного дороже. Для остальных платежек пени нету.
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Вообще-то сплошь и валом в счетах от Киевэнерго не указывается субсидия там где она назначена, а в счетах КДМА она есть. Киевэнерго превратилась в бандитскую структуру. Вот поэтому она и требует что бы оплачивали по их счетам, в которых воровство просто процветает.
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дело в том, что я субсидию вообще не получаю, заполняю эту маленькую платежку за объем потребленного света, и по их тарифам оплачиваю... Я не спорю насчет наглого воровства, просто тут у меня сейчас немного другой момент - как с январской платежкой поступать))))
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Думаю подождать надо. Должно быть официальное заявление КМДА по этому вопросу. Так как Киевэнерго сделало публичное заявление. Но еще раз... Официальная власть это КМДА , а не Киевэнерго.
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У вас что нельзя через нет проверить соответствие цифр ?
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Так главный - знатный ворюга, а посему и "работают" соответственно.
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да вопще пару месяцев воздержись пока не прояснится.
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К стати вчера действительно пришла подозрительная платежка напечатанная ногами на туалетной бумаге. Наверное "Директор" наверное где-то на вокзальной под забором живёт или в Россиюшке иначе как потом под суд не попасть хз.
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Помнится, "Цензор" ежедневно по несколько раз в день рассказывал о укреплении грн., даже если речь шла за копейки. а тут в обменниках обвал 29,5 за зеленый местами, и ни гу-гу. И рубль укрепляется, 59,6 вчера.
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Так он и есть парашник , типа Штирлиц с пивныка вылез .
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Еще раз, для непонятливых - гривна ВАЛИТСЯ. Озвучивать неумолимый факт нельзя ни разу?
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Почему нельзя , можно , просто не пиши "у нас в обменниках " , ты ж власовец у вас нет обменников , пиши в Украине .
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Вот только с парашинской рупией аналогии не уместны!
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Конечно, знакомый держит украинский персонал и они довольны до усрачки, потому что получают зарплату в рублях. Который укрепляется и к грн.
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Засунь своі рублі в дупу і сам іди туди !
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Кстати, если взять ситуевину начиная с 2014 года, когда рубль ослаб к баксу, с 35 до 60+/-, то это все равно что гривна упала с 8 до 14-16. Громадяны, курс 16 грн. вы можете мечтать хотя бы о таком?
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Ну вообщето у нас власть имеют мисцевы рады. А Киевенерго просто компания. Она не может аннулировать ее решение. Вообщенто за это должна прокуратура взяться.
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Усі київські споживачі тепла та електроенергії уклали прямі угоди на постачання з Київенерго. У нас зобов'язання перед Київенерго. Місцева влада повинна спочатку провести тендер та поміняти постачальника комунальних послуг. Потім укласти з ним нову угоду, якою передбачено що стригтиме овець ГІОЦ, а не безпосередній постачальник комунальних послуг.
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Кто все? Вот тот кто заключал пусть наверно оплачивает по счетам Киевэнерго. Кто нет тот нет. Но соль то в другом... Они заявили что все счета от КМДА не законны!
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Пусть барыги между собой разберутся, а потом буду платить.
Вообще то и заплатить некуда - Укрпочта не принимает платежи.
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вообще, конечно, муть какая-то выходит, вот прочел эту платежку от ГИОЦ до конца - предлагается перечислять средства за электроэнергию на банковский счет ГИОЦ, а не на счет Киевэнерго, как это было до сих пор, и делалось это по договору между мной, как владельцем жилья и компанией Киевэнерго. Уведомлений от последней насчет возможности проводить проплаты на счета других предприятий не поступало. По факту получается, что если сейчас кинуть деньги за свет по платежке ГИОЦ, то эти бабки в горы просто уйдут.... Ну вот пока так я понимаю ситуацию
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Мы не кушаем роскорма , да и Минздрава у нас нет
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Кариночка, солнышко никто по Вашей *овно ссылке ходить не будет.
Вам вообще на форум медиков надо, а не сюда.
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Усі ці симптоми у жінок зникають коли вони позбуваються своїх паразитів-чоловіків. І не потрібно нікуди ходити. Візьміть отруту для щурів, яка є у будь-якому холодильнику, та додайте її своєму чоловіку у чай з полонієм-210.
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Платіжки Київенерго брехливі - цифри лічильника зі стелі, рекомендована сума до сплати в двічі більша за реальну. Ахметов лише рекетом тараканів може займатися, а не енергокомпаніями керувати.
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Таким способом пытается обогатиться держслужбовное ворьё.
Форма борьбы с аферистами одна - НЕ ПЛАТИТЬ!
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Ну да, кругом одни воры , только козломордые самые честные во всей округе !
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Всё по граблям ходите и не желаете посмотреть по сторонам, как это делается в цивилизованных странах.
В Германии например потребитель услуг составляет договор с поставщиком оных на снятие с расчетного счета в определенный день (например в первый рабочий день месяца) необходимых сумм и все проблемы. Ни каких платёжек и очередей и головных болей. Вся зарплата, пенсия и дотация поступает на этот же счет.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиПлатежки, разосланные киевлянам ГИВЦ, недействительны, - "Киевэнерго"
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