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Все про:Госпогранслужба (2333) граница (2714) запрет (998) Россия (64652) украинцы (1733) Слободян (153)

 Украинцы, которых вчера не пропустили российские пограничники, постоянно работали в РФ, - Слободян

Госпогранслужба проинформировала правоохранительные органы и Министерство иностранных дел о неофициальном ужесточении Россией пропускного режима для украинцев.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"Преимущественно, это люди, которые ехали микроавтобусами и постоянно работают на территории РФ, но им отказали, якобы опираясь на то, что у них недостаточно финансового обеспечения для пребывания на территории РФ. Соответственно, людей вернули, и лишь шестерым, это водители транспортных средств, выдали документы о том, что их действительно официально не пропустили на территорию России. Всех остальных просто завернули без каких-либо дополнительных пояснений. Мы продолжаем отслеживать эту тенденцию и, в свою очередь, проинформировали все заинтересованные правоохранительные органы и Министерство иностранных дел", - сообщил Слободян.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия неофициально ужесточила режим пересечения границы для украинцев, - Слободян

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что Россия неофициально снова ужесточила режим пересечения границы для украинцев. На протяжении 12 января в пункте пропуска " Троебортное " РФ (напротив пункта пропуска "Бачевск"), российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины.

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Ну сковорода це більш пательня , так що хай буде помийницею .
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да пох
Разволновались они, видите ли, от этого кошмарно не братского отношения
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Пятница 13-е? Пффф. Я прожил 2016 год, меня уже ничем не напугать.
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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Плевать на этих проституток с мастерками, чем они лучше барыги шоколадного и ко?
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Постоянно украинцы не могут работать в России, есть сроки пребывания.
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они ж мотаются туда сюда
чтоб свежую миграционку получить
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Доллар на межбанке - 28 гривен

Сегодня торги на межбанковском валютном рынке (МВР) открылись котировками 27,25/27,40 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Однако всего лишь за полчаса выросли до 27,50/28,00 гривен.
По информации от участников торгов, количество желающих купить валюту превышает количество продавцов больше чем в 2 раза.
Кроме того, существует большой отложенный спрос: многие покупатели вчера сняли свои заявки, надеясь на снижение котировок.
Все ждут выхода Национального банка с интервенцией, однако слабо верят, что он сможет остановить рост доллара.
10:40
Национальный банк объявил аукцион по продаже иностранной валюты объемом до 100 млн. долларов.
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Идиоты, нафуй им кацапия, поляки наших спецов берут без разговоров, тем более польша дружественная страна и заработки побольше.
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В Польшу нужен загранпаспорт. А в рашу нет. Это единственное препятствие. В Польше море работы. Дело в том что поляки уезжают работать в более богатые страны ЕС и освобождают места для украинцев в Польше.Россиян на работу не берут принципиально. Да они и работать не умеют и пьют и воруют всё что под руку попадётся. З\плата минимум 12-14 тысяч гривен+бесплатное проживание и питание. Но это в основном женщины работающие домохозяйками. Мужчины работают в основном на стройках и автозаводах,там з\плата конечно выше.
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в Польше за работу на от**бись деньги не платят и выгоняют моментом, а в рашке проканывает любое качество , вот и едут туда эти хохлы, именно хохлы , а не украинцы.....
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Меньше заложников с числа "ГРУшных диверсантов" у кацапов будет!
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Нефуй шастать к оккупантам и фашистам! Мы сами должны закрыть кордон!
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В первую очередь - это тикальщики от мобилизации.
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будет, не пустят этих сраных хохлов обратно в Украину
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Видел я таких гастробайтеров . Все как на подбор ватники. Их туда и тянет,вата к вате. В рашу едут в основном бракоделы и филонщики,там это прокатывает а в Польше уже хрен брак сделаешь. Да и ездили туда в основном лугандонцы,и харьковские ватники.Все остальные регионы едут в Польшу,Италию,Германию,Австралию. Те кто в рашу едут не могут даже загранпаспорт себе сделать потому и пруться туда. Нормальных спецов среди них процентов 10 а остальные фуфлыжники.
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Поразительность этого паразита, просто поражает!
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Йшов 3 рік війни... На кордоні панував безвізовий режим...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцы, которых вчера не пропустили российские пограничники, постоянно работали в РФ, - Слободян
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