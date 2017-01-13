 Украинцы, которых вчера не пропустили российские пограничники, постоянно работали в РФ, - Слободян

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.
"Преимущественно, это люди, которые ехали микроавтобусами и постоянно работают на территории РФ, но им отказали, якобы опираясь на то, что у них недостаточно финансового обеспечения для пребывания на территории РФ. Соответственно, людей вернули, и лишь шестерым, это водители транспортных средств, выдали документы о том, что их действительно официально не пропустили на территорию России. Всех остальных просто завернули без каких-либо дополнительных пояснений. Мы продолжаем отслеживать эту тенденцию и, в свою очередь, проинформировали все заинтересованные правоохранительные органы и Министерство иностранных дел", - сообщил Слободян.
Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что Россия неофициально снова ужесточила режим пересечения границы для украинцев. На протяжении 12 января в пункте пропуска " Троебортное " РФ (напротив пункта пропуска "Бачевск"), российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины.
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Разволновались они, видите ли, от этого кошмарно не братского отношения
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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чтоб свежую миграционку получить
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Сегодня торги на межбанковском валютном рынке (МВР) открылись котировками 27,25/27,40 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Однако всего лишь за полчаса выросли до 27,50/28,00 гривен.
По информации от участников торгов, количество желающих купить валюту превышает количество продавцов больше чем в 2 раза.
Кроме того, существует большой отложенный спрос: многие покупатели вчера сняли свои заявки, надеясь на снижение котировок.
Все ждут выхода Национального банка с интервенцией, однако слабо верят, что он сможет остановить рост доллара.
10:40
Национальный банк объявил аукцион по продаже иностранной валюты объемом до 100 млн. долларов.
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