 "Минск" умер. Но свою историческую роль выполнил", - нардеп от БПП Черненко

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, какая самая большая "зрада" была в украинской политике в минувшем году, Черненко отметил: "Внутриполитический конфликт, который вылился в популизм и нестабильную работу парламента. К сожалению, произошел развал коалиции, которая насчитывала более 300 голосов и имела реформаторский потенциал. Было потрачено много усилий не на реформы, а выяснение отношений между собой. Это самая большая "зрада".
Он продолжил: " Кроме того, вопрос Донбасса и переговоров. Все мы понимаем, что "Минск" умер. Но свою историческую роль (кто бы что не говорил) выполнил. После подписания Минских соглашений у многих комментаторов "зрада" зашкаливала - говорили, что завтра террористов выберут легитимными руководителями.
Ясно, что этого не могло быть. Но мы выиграли определенное время. Поэтому в этом плане можно сказать, что соглашения были позитивом. Теперь нужно искать новый формат. На горизонте такого не наблюдается. Все ждут, чтобы увидеть, куда занесет Трампа, что будет в Германии и Франции. Поэтому здесь наблюдается, я не скажу, что "зрада", но определенный застой в то время, когда каждый день пребывания территорий под оккупацией приближает к необратимости. У людей, какая-никакая жизнь. Да, бедная. Это "банановые" республики, где нет власти, законов и экономики. Но люди как-то привыкают, привыкают, что так жить можно. Приднестровье и Абхазия являются ярким подтверждением этого. Поэтому эти вопросы нужно решать быстрее. Ибо потеря времени играет против нас".
"В целом, очень досадно, что сегодня большинство политиков начали интенсивно выяснять отношения, чем думать о реформах. Это плохо", - резюмировал Черненко.
Полностью интервью Александра Черненко изданию Цензор.НЕТ можно прочитать ПО ССЫЛКЕ
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Экс-мэр Киева Черновецкий не прошел в парламент Грузии, - нардеп Черненко(107)
Проведение выборов на оккупированном Донбассе сегодня будет противоречить Минским договоренностям, - нардеп от БПП Черненко(17)
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Экс-главу КИУ Черненко обвиняют в использовании админресура и черных технологий(0)
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К реформе Конституции вернутся в декабре, - Черненко(60)
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ЩЕ рік ГРАБУВАЛИ УКРАЇНУ під прикриттям війни...
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https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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https://twitter.com/apiontkovsky
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Юлия Толопа три года пыталась получить украинский паспорт.
Гражданке России Юлии Толопе, которая воевала с сепаратистами в составе батальона Айдар, а сейчас числится в батальоне Донбасс, отказали в гражданстве Украины. Об этом боец с позывным "Валькирия" сообщила на своей странице в Facebook.
"Мне официально отказали в гражданстве! Спасибо Петр Алексеевич Порошенко! Служу украинскому народу!" - написала Толопа, которая три года пыталась получить гражданство Украины.
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"По учетам Государственной миграционной службы, за 8 месяцев 2016 года Указами Президента Украины в соответствии со ст. 9 закона "О гражданстве Украины" принято в гражданство Украины 54 взрослых и 2 детей - граждан Российской Федерации"
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https://vk.com/photo154555668_346271896https://vk.com/id190797938
Привет из ЛНР от Батальона АВГУСТ
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Ты хочешь сказать, что она служила в Айдаре, а сейчас в Донбассе-в самых ненавистных батальонах, и за все время ее никто не раскусил?
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ПутинПорох , то кто ..?
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войнаАТО теперь навсегда? Он шо шатун шоле? Консерва в рядах реФФорматорской бэпэпэ?
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- и конвертировали его в определённые активы (читать декларации)
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Ви це бляді у ЄС і США розкажіть, і в ООН розкажіть, що він помер. А то там чомусь думають, що альтернативи мінському процесу немає. І Липецький Шатун так само каже, буквально завжди і всюди. А воно ж хєрант, невже воно не знає, що воно напідписувало?
Ці блядські домовленості уже на папері і стали частиною міжнародних угод України, завдяки дипломатичному ґенію одного жирного олігарха. Ви, паскуди шиколадні, підписали у тому Мінську домовленості, які легітимізували лднр, відбілили рашку і визнали її не агресором, а "миротворцем", посередником в урегулюванні внутрішньоукраїнського конфліку.
Цей лядський Мінськ Україна ще буде довгі роки кров'ю відхаркувати, і усе це заради блеать чиєїсь фабрики у місті Липецьк та завдяки тому, що хтось барига і за мзду малу продасть що угодно.
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Следующие миссии, будут выполнятся так же. Ура!
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