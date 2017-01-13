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Все про:Черненко (85) минские соглашения (1806)

 "Минск" умер. Но свою историческую роль выполнил", - нардеп от БПП Черненко

Народный депутат Украины (фракция Блок Петра Порошенко), экс-председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко считает, что в прошлом году была фактически развалена коалиция, а минские соглашения выполнили свою роль.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, какая самая большая "зрада" была в украинской политике в минувшем году, Черненко отметил: "Внутриполитический конфликт, который вылился в популизм и нестабильную работу парламента. К сожалению, произошел развал коалиции, которая насчитывала более 300 голосов и имела реформаторский потенциал. Было потрачено много усилий не на реформы, а выяснение отношений между собой. Это самая большая "зрада".

Он продолжил: " Кроме того, вопрос Донбасса и переговоров. Все мы понимаем, что "Минск" умер. Но свою историческую роль (кто бы что не говорил) выполнил. После подписания Минских соглашений у многих комментаторов "зрада" зашкаливала - говорили, что завтра террористов выберут легитимными руководителями.

Ясно, что этого не могло быть. Но мы выиграли определенное время. Поэтому в этом плане можно сказать, что соглашения были позитивом. Теперь нужно искать новый формат. На горизонте такого не наблюдается. Все ждут, чтобы увидеть, куда занесет Трампа, что будет в Германии и Франции. Поэтому здесь наблюдается, я не скажу, что "зрада", но определенный застой в то время, когда каждый день пребывания территорий под оккупацией приближает к необратимости. У людей, какая-никакая жизнь. Да, бедная. Это "банановые" республики, где нет власти, законов и экономики. Но люди как-то привыкают, привыкают, что так жить можно. Приднестровье и Абхазия являются ярким подтверждением этого. Поэтому эти вопросы нужно решать быстрее. Ибо потеря времени играет против нас".

"В целом, очень досадно, что сегодня большинство политиков начали интенсивно выяснять отношения, чем думать о реформах. Это плохо", - резюмировал Черненко.

Полностью интервью Александра Черненко изданию Цензор.НЕТ можно прочитать ПО ССЫЛКЕ
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Мінські угоди допомогли путіну не обісратись, коли всі його найманці були поранені та виснажені і ще один удра ЗСУ фактично знищив би всіх терористів на Донбасі! Тоді путін дав вказівку своїм агентам меркель-олландам-швайнмайєрам-порошенкам терміново організувати мінський договороняк щоб врятувати ситуацію!
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мені сподобалась фраза - МИ ВИІГРАЛІ ВРЄМЯ.... а гад все таки правду каже .....
ЩЕ рік ГРАБУВАЛИ УКРАЇНУ під прикриттям війни...
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Незя так говорить, а то пуцин нападёт или шатун будет
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Обожаю такое. В РФ больше всего возмущаются отключением Дождя в Украине те, кто требовал его закрытия в самой РФ Свобода слова говорят.
https://www.youtube.com/watch?v=ev8kyAFTL0Q
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а ничего он и не выполнял, отвлекающий маневр и не более, лучше подумать о "совместных" военных штабах с врагами, такое даже гитлеру и сталину не снилось, и почему они находятся на нашей территории, а не на рашинской? потому, что врагам у нас безопасно, даже более безопасно, чем нам на своей же земле
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историческую роль? в чем она заключалась? в возможности дать барыгам наживаться на контрабасе, поливая его кровью?
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ага і вивозить як БЕНЯ сотнями лярдів бало під прикриттям АТО ПУТІН НАПАДЬОТ ШАТУНИ...
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Ну так гоу в окоп и покажи, как выиграть войну против армии, которая в десятки раз больше. Ты же умный. И крови избежать сможешь, наверно. И контрабаса не будет. Кстати, а контрабас на линии разграничения лично депутаты ВР возят или всё же нет? Все вы советчики с высоты дивана, но с высоты дивана мало чего можно увидеть.
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отгавкало свой кусочек рошенки? молодцом
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Вот и хорошо. Лучше в Будапеште венгерскую паленку пить , чем в Минске русскую водку.
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Отвратительное пойло эта мадьярская паленка, доложу я вам!Бодун неимоверный!Больше 40 лет прошло с тех пор,а до сих пор вспоминается.
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jelsi pogubite Minsk, to uvi, nam budet trudneje zadusjitj rasseju, a tak teperj huilo vlip po samiji usji - odnim tekstom - dolzjna rasseja vernutj kontrolj Ukraine nad ukrainskoi granicoi - a gde idjot granica , mi to znajem.
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Юлия Толопа три года пыталась получить украинский паспорт.
Гражданке России Юлии Толопе, которая воевала с сепаратистами в составе батальона Айдар, а сейчас числится в батальоне Донбасс, отказали в гражданстве Украины. Об этом боец с позывным "Валькирия" сообщила на своей странице в Facebook.
"Мне официально отказали в гражданстве! Спасибо Петр Алексеевич Порошенко! Служу украинскому народу!" - написала Толопа, которая три года пыталась получить гражданство Украины.
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Зато как покрасоваться перед камерами и вручить кому-нибудь чего-нибудь - так Пеця первый.
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А хто ж ці 54 особи цікаво,якщо жоден доброволець не отримав
"По учетам Государственной миграционной службы, за 8 месяцев 2016 года Указами Президента Украины в соответствии со ст. 9 закона "О гражданстве Украины" принято в гражданство Украины 54 взрослых и 2 детей - граждан Российской Федерации"
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Наверное миллионеры с Рашки типа Новинского.
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А этой чего не дал? Не заслужила, что ли? Или посмертно, как герою, которая погибла в боях за украинцев?
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Nu neskazji, tam jejo okauntik tozje interesen, vot odin zjenih privet posilajet
https://vk.com/photo154555668_346271896https://vk.com/id190797938
Привет из ЛНР от Батальона АВГУСТ




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Провокация. Как вариант.
Ты хочешь сказать, что она служила в Айдаре, а сейчас в Донбассе-в самых ненавистных батальонах, и за все время ее никто не раскусил?
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Ну молодец! Зачем тебе укр. гражданство ? Юлия Толопа ! Когда она подавала прошение на гражданство ? в 2013году ? НЕТ ! Так , что она раньше не любила Украину ? А сейчас ей гражданство давай ? Почему именно в батальон Донбасс ? Хавайте лохи, хавайте дальше ....
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Бездарный президент,бездельники-воры депутаты,балабол-хитрован генпрокурор,импотенты органы по борьбе с коррупцией,антиукраинская полиция.
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Взамен предоставят те же яйца , только в профиль )
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А что дал минск? даже судя по заявлениям этого господина от бпп мы просто потеряли два года и сейчас находимся уже даже не там где были в начале этого конфликта, минск дал сепарам возможность закрепиться и уйти россии от прямого обвинения в развязывании войны.
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Потеряли два года для чего, чего Украина не сделала за эти два года, что могла бы? Минск дал то, что мы сохранили страну. А что предлагают хомячки вроде тебя - идти в атаку? Ну с дивана атаковать-то конечно легко и весело, не задумываешься о том, что потери в атаке в сотни раз больше. Это не говоря о других возможных последствиях.
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панамский безальтернативец, два года кормил всех завтрашним днем, но его собственная шобла уже сама сыта по горло, дальше кормить уже некого. Очередной пшик от власти бездарей.
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"Минск" умер. Но свою историческую роль выполнил" - любую фигню словами оправдают, да ещё как завернут !!! "историческую роль выполнил" - Кучма и Медведчук написали историю.
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Ждем-с награждения оных достойныкив орденами и медалями аккурат к третей годовщине Революции Гидности?
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умерли,не умерли-то неважно.главное что свинособакия нацепляла блох-санкций за их невыполнение.так что санкции никто не снимет,бо минск невыполнен.и это есть хорошо.
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Так Порошенко и развалил коалицию. Специальная кампания дискредитации против НФ, чтобы посадить своего премьера. Собсно, оранжевую команду развалил тоже Порошенко
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да, плохо, что мы забываем на ходу даже свою новейшую историю.
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И Кеннеди убил Порошенко. И нассал в твоём подъезде вчера тоже Порошенко
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В подъезде и на форумах гадят платные минстецевские порохоботы, типа тебя
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А что кремлеботам вроде тебя перестали платить и вам теперь завидно?
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Ну вот ты спалился окончательно. Из того, что я не люблю циничного вора Порошенко, который гробит Украину, вовсе не следует, что мне нравится Путин. Очень примечательно, что идею - если не за Порошенко, то должны быть за Путина, - продвигают как порохоботы, так и ватники
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Так пан гарант говорил, что альтернативы минским договорнякам нет и только они приведут Украину к миру. Теперь тип, который состоит в партии имени Порошенко, говорит, что "Минск умер" и войнаАТО теперь навсегда? Он шо шатун шоле? Консерва в рядах реФФорматорской бэпэпэ?
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А почему он расскажнт,что он сделал для страны? Как прслушаешь,везде зрада,а за свои *подвиги* не олин не рассказал! А ,что можнт предложить этот Черненко,у него есть идеи ,заменить чем есть Минск? Та Слава Богу,что есть этот Минск и козломордых заставили подписать этот Минск,теперь хуйло так просто не смогут опровергнуть и Трамп будет поддерживать этот минский договорняк!
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Нужно было не доводить до минсков.Своими парадами.Когда кацапы свои сани только запрягали.
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Всё правильно расписал. Хорошо, что наверху есть люди, которые адекватно понимают ситуацию.
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>> мы выиграли определенное время

- и конвертировали его в определённые активы (читать декларации)
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Всі ми розуміємо, що "Мінськ" помер.Джерело: http://ua.censor.net.ua/n423142
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Ви це бляді у ЄС і США розкажіть, і в ООН розкажіть, що він помер. А то там чомусь думають, що альтернативи мінському процесу немає. І Липецький Шатун так само каже, буквально завжди і всюди. А воно ж хєрант, невже воно не знає, що воно напідписувало?
Ці блядські домовленості уже на папері і стали частиною міжнародних угод України, завдяки дипломатичному ґенію одного жирного олігарха. Ви, паскуди шиколадні, підписали у тому Мінську домовленості, які легітимізували лднр, відбілили рашку і визнали її не агресором, а "миротворцем", посередником в урегулюванні внутрішньоукраїнського конфліку.
Цей лядський Мінськ Україна ще буде довгі роки кров'ю відхаркувати, і усе це заради блеать чиєїсь фабрики у місті Липецьк та завдяки тому, що хтось барига і за мзду малу продасть що угодно.
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Потрясающе!!!!!!!!!! Миссия выполнена!!!!!!!!!
Следующие миссии, будут выполнятся так же. Ура!
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К сожалению, произошел развал коалиции,Источник:http://censor.net.ua/n423142 - тогда почему , до сих пор , не объявлены парламентские выборы ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Минск" умер. Но свою историческую роль выполнил", - нардеп от БПП Черненко
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