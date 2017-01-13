 В оккупированном РФ Крыму заступил на боевое дежурство полк ЮВО, вооруженный системой С-400 "Триумф"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-служба ЮВО.
"Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году. Личный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет", - говорится в сообщении.
Справка. С-400 "Триумф" - российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет. "Триумф" обнаруживает цели на дальности до 600 километров. Ракеты запускаются вертикально, обстрел целей установка может вести по всем направлениям. С-400 также может использовать разные типы ракет для поражения разных целей. "Триумф" обеспечивает защиту от крылатых ракет, баллистических ракет, вертолетов, самолетов на высоте от нескольких метров до десятков километров.
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http://judeomasson.livejournal.com/53573.html
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Трампу в белый дом нужна собака. Его задача будет - кормить собаку, а задача собаки будет - отвлекать Трампа, чтобы он ничего не трогал.
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Когда нечем платить зарплату персоналу,
нет денег на солярку,
солдаты сбывают имущество части, чтобы купить себе поесть.
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Ничего необычного, просто ВС Нидерландов перебрасывают свои ББМ в Польшу... Ну, просто сейчас это модно - всё гнать в Польшу!
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ищи по кличке "Днепр".
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Не петухом единым... Не перевелась ещё в России талантливые и креативные личности...
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