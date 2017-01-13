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 В оккупированном РФ Крыму заступил на боевое дежурство полк ЮВО, вооруженный системой С-400 "Триумф"

Зенитный ракетный полк Южного военного округа (ЮВО), вооруженный системой С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство в оккупированном РФ Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила пресс-служба ЮВО.

"Вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф" в 2016 году. Личный состав полка успешно прошел переобучение и в августе прошлого года в рамках СКШУ "Кавказ-2016" состоялись тренировочные пуски ракет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" заступил на боевое дежурство в оккупированном РФ Крыму

Справка. С-400 "Триумф" - российская зенитно-ракетная система большой и средней дальности. Она может вести огонь одновременно по 36 целям с наведением на них до 72 ракет. "Триумф" обнаруживает цели на дальности до 600 километров. Ракеты запускаются вертикально, обстрел целей установка может вести по всем направлениям. С-400 также может использовать разные типы ракет для поражения разных целей. "Триумф" обеспечивает защиту от крылатых ракет, баллистических ракет, вертолетов, самолетов на высоте от нескольких метров до десятков километров.
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Назва статті показує повну політичну, а можливо і розумову імпотенцію автора.
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ВП ‏@sranysovok 15 ч.15 часов назад
Трампу в белый дом нужна собака. Его задача будет - кормить собаку, а задача собаки будет - отвлекать Трампа, чтобы он ничего не трогал.
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А этот "Триумф" может защитить от безденежья ?
Когда нечем платить зарплату персоналу,
нет денег на солярку,
солдаты сбывают имущество части, чтобы купить себе поесть.
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ТТХ Триумфа такие же достоверные, как и другого лаптечуда - Арматы... Только пиар, ни одного подтверждения
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элементарное обезараживание С-400 , залп дешевого града или урагана а за ними пошла " сатана " пусть ловят

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Злой Одессит ‏@zloy_odessit 17 ч.17 часов назад
Ничего необычного, просто ВС Нидерландов перебрасывают свои ББМ в Польшу... Ну, просто сейчас это модно - всё гнать в Польшу!


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Это не тот триумф который в упор отказывается израильские ракеты замечать?
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Кентавр Лавровый ‏@KentavrLavrova 11 янв.
Не петухом единым... Не перевелась ещё в России талантливые и креативные личности...


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированном РФ Крыму заступил на боевое дежурство полк ЮВО, вооруженный системой С-400 "Триумф"
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