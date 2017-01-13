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 Экспертиза Минэкологии подтвердила онкогенность золоотвала Дарницкой ТЭЦ. ДОКУМЕНТ

Экспертиза золоотвала Дарницкой ТЭЦ на озере Горячка в Киеве, которую провели лаборатории Минэкологии, подтверждает данные о его критическом загрязнении канцерогенами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал химик, активист, выступающий за экологическую безопасность Дарницкого района Павел Приходченко.

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Таким образом, по его словам, подтверждены ранее высказанные активистами опасения.

В общем за полгода по инициативе местных жителей было проведено 4 исследования воды и грунта государственными органами - лабораториями МОЗ и Минэкологии, Национальной академии наук Украины и ГП "Пивничгеология".

"Выше гранично допустимой концентрации - свинец и мышьяк нашли, цинк нашли, никель нашли - это все канцерогены в соответствии с классификацией Международной ассоциации по исследованию рака. Все это на поверхности - в верхних слоях грунта. Если брать глубже - там превышение еще больше, особенно по меди и цинку. Если верить лаборатории МОЗ", - отметил Приходченко в комментарии.

горячка

горячка

Новые данные подтверждают опасность вспышки онкозаболеваний среди жителей столицы вследствие загрязненности золошлакоотвала.

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"Золоотвал Горячки и особенно - озеро Солнечное, где остались на берегах тысячи тонн золошлаков - критически загрязнен канцерогенами, образующимися при неполном сгорании угля. То есть позняковцы - в зоне смертельного риска. Это если, конечно, верить международной ассоциации по исследованию рака (IARC)", - написал он, обнародуя данные экспертизы.

Главный загрязнитель - 1,12 - бензперилен - сверхустойчивое соединение, сохраняющееся в почве сотни лет.

горячка

горячка
По словам Приходченко, в соответствии с государственными нормами, эти канцерогены не нормируются действующими документами (санитарные правила для почвы правительство отменило в 2014 году).

"Даже 3,4 бензпирена - сильнейший канцероген в природе - по проклятым советским нормам - ниже ПДК (у нас до 7, ПДК - 20). СанПиН 1987 года. Но это неважно, так как сейчас - у нас - Государственная гарантия болезней и смерти. Загрязняй чем хочешь - мы все отменили!", - возмущен эксперт.

Приходченко считает необходимым срочно закрыть золошлакоотвал на озере Горячке.

"Я не вижу сейчас иной возможности полной нейтрализации угрозы от золошлакоотвала, так как он содержит крайне летучую микроскопическую пыль и меньше (что характерно для данной технологии сжигания угля). На Солнечном эта зола с такими частицами - лежит ничем не прикрытая - превышение по загрязнителям найдены в верхнем двухсантиметровом слое. Мое мнение - нужно закрывать золоотвал уже сейчас, переводить ТЭЦ на газ - если не применяется технология полного пылеподавления, в 150 метр ах от домов и детских садов. Иначе завтра за угольные киловатты местные жители будут платить своими жизнями. Там, где зола выходит на поверхность (а это не только на Горячке, но и на Солнечном), необходимо хотя бы присыпать слоем песка или земли. При контакте с человеком 1,12-бензперилен, как слабый канцероген, драматически повышает риск возникновения рака. Поскольку очень мелкая пыль - 2,5 микрон в диаметре - она даже не задерживается легкими, а попадает прямо в кровь и вызывает рак - в любой части организма. Об этом неоднократно говорил Владимир Костерин из фонда снижения рисков, исследуя драматическое загрязнение золоотвалами Трипольской ТЕС".
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Напомним, руководство столичной ТЭЦ-4 согласилось закрыть токсичный золоотвал на водоеме Горячка, чего требовали общественные активисты. Представлен план обновления оборудования до 2020 года. Однако часть активистов не удовлетворена тем, что ждать придется пять лет. По их словам, Киевсовет и руководство ТЭЦ не желают принимать необходимые меры для сохранения здоровья киевлян.
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Коли люди прийдуть з шинами і коктелями тоді зразу знайдуть вихід
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читай внимательно статью - пора жить по закону - всем ,а иначе зачем это все
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По закону закрити потрібно ТЕЦ.
Якщо не закриють то тоді люди її закриють
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Кнур теж не хотів людей слухати - вигнали
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"свинец и мышьяк нашли, цинк нашли, никель нашли"

Ну так добывать надо!
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"Нет темней места, чем под царскими окнами". (восточная мудрость). Что ж тогда можно говорить о всей Украине, если в столице (!) европейского (?!) государства (?!!) происходит такое отношение "власти" к окружающей среде и среде обитания человека...
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Тю! А я думал,что прямо на этом золоотвале можно картошку сажать и баобабы. Какие "эксперты"-молодцы..... И главное,б@ядь,зарплату получают.
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Ух ниебатькопать.Ну по логике этих...сука,даже слов подобрать не могу,Кривой Рог и Жёлтые Воды - это вообще давным-давно кладбище,и там одни зомби.
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Так, зомбі, і обирають у владу орків. Життя починається і продовжується за умови екологічної безпеки. А як знищується все живе, - то і життя припиняється. Не дуже хвилюйся за "этих ...", живи по-новому. А ми тут якось самі впораємося.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЭкспертиза Минэкологии подтвердила онкогенность золоотвала Дарницкой ТЭЦ. ДОКУМЕНТ
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