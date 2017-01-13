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 Председатель ОБСЕ Курц вряд ли станет входить в конфронтацию с Россией, - посол Украины в Австрии Щерба

По словам посла Украины в Австрии, новый глава ОБСЕ будет руководствоваться позицией своего электората.

Глава ОБСЕ Себастьян Курц будет ориентироваться на настроения своего электората и поэтому вряд ли станет вступать в конфронтацию с Российской Федерацией. Такое мнение озвучил в эфире "112 Украина" посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Цензор.НЕТ.

"Себастьян Курц - это политик, который ориентируется на настроения своего электората, а его электорат не является проукраинским или пророссийским. Он проавстрийский. Нельзя от него ожидать, что он войдет в конфронтацию с РФ", - заявил Александр Щерба.

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При этом представитель Украины в Австрии отметил, что глава ОБСЕ поддерживает теплые отношения с главой МИД Павлом Климкиным. "У Себастьяна Курца очень дружественные отношение с нашим министром Павлом Климкиным. Там действительно есть личная, как говорят американцы, химия, на личном уровне. Они понимают друг друга", - отметил он

По словам Александра Щербы, глава внешнеполитического ведомства Австрии является политиком, который в следующем году будет занимать должное место в Австрии. "Это политик с большим будущим. У него есть желание дать какой-то результат, и некоторые говорят, что он может стать канцлером Австрии", - уверен украинский дипломат.

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Врядли - это недороботки. Нужен только положительный результат. Украинцы платят не за трепню.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредседатель ОБСЕ Курц вряд ли станет входить в конфронтацию с Россией, - посол Украины в Австрии Щерба
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