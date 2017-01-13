 Молодой мужчина выстрелил себе в голову прямо в ресторане в центре Киева, - Нацполиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.
По данным ведомства, инцидент произошел сегодня около 7 утра в одном из ресторанов на ул. Сечевых Стрельцов в центре Киева. По показаниям свидетелей и очевидцев предварительно установлено, что молодой человек в возрасте 25-30 лет отдыхал в ресторане. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил себе в голову. К счастью, никто из посетителей и работников заведения не пострадал. Пострадавшему сразу вызвали скорую и сообщили об инциденте полицию.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского управления милиции. Правоохранители устанавливают личность потерпевшего и обстоятельства и причины произошедшего. Оружие изъяли и направили на экспертизу.
Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Начата проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение и определена правовая квалификация события.
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Так єто последствия "отдыха"?
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" Есть ли у Вас что то от головы? - Да. Топор."
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