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 Молодой мужчина выстрелил себе в голову прямо в ресторане в центре Киева, - Нацполиция

В Киеве на ул. Сечевых Стрельцов в одном из ресторанов сегодня утром, 13 января, молодой мужчина выстрелил себе в голову. С огнестрельным ранением пострадавшего доставили в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня около 7 утра в одном из ресторанов на ул. Сечевых Стрельцов в центре Киева. По показаниям свидетелей и очевидцев предварительно установлено, что молодой человек в возрасте 25-30 лет отдыхал в ресторане. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил себе в голову. К счастью, никто из посетителей и работников заведения не пострадал. Пострадавшему сразу вызвали скорую и сообщили об инциденте полицию.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Ночная стрельба на Русановке в Киеве: полиция разыскивает злоумышленника, убившего 40-летнего местного жителя. ФОТОрепортаж

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского управления милиции. Правоохранители устанавливают личность потерпевшего и обстоятельства и причины произошедшего. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Начата проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение и определена правовая квалификация события.
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в семь утра отдіхал?????
Так єто последствия "отдыха"?
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Nu a cjto - ruskij zje, pocjemu ruskij -vot smotri, skoljko raz tut mi vse govorili - ruskim samaja bezopasnoje metso - vistrel v golovu - pulja idjot na viljet zadev toljko kosti, net ne smerteljno im eto, a v boljnicu, nu tak kostj to zadeta.
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Стыдно молодому мужчине быть раненым не в бою за Родину,а сидя в ресторане от своего оружия.
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да нет наверное хотел вызвать приступ рвоты несвежее а перепутал малость... главное что скорая застала его живым во как
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ну то так і є, напевно.. Це ж скільки здоров'я треба мати, щоб кубрячити до сьомої ранку, та ще й після кулевого поранення живим залишитися.. Здоров'я є, от тількі мізків малувато)
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ужас! не хотел бы я оказаться в том ресторане
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jerunda - tam toljko kostj zadeta i drugim posetiteljam - eksjen, hotja , kakije tam mogut bitj posetiteli, utrom 7 cjasov , tam toljko rabotniki mogli bitj.
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тобто, ні за що кулі було зачепитися??.. Вакуум суцільний в голові забезпечив кулі вільний прохід..)))
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мозг не пострадал..только травма кости..
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Похмелье ... оно такое...

" Есть ли у Вас что то от головы? - Да. Топор."
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РАССТРОИЛСЯ ЧТО БОЯРЫШНИК В КИЕВ ЕЩЕ НЕ ЗАВЕЗЛИ....
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Выстрелил в голову и ему вызвали скорую? Из пукача какого-то выстрелил, видимо.
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И выстрелил себе в голову... но промахнулся... Какого-ж там размера голова, что можно промахнуться с расстояния 5 сантиметров?
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я тоже так покончу счеты с жизнью. залезу на небоскреб расставлю руки в разные стороны подыму гордо голову и прыгну и крикну, - люди я вас люблю! Или - люди я вас ненавижу! когда решу, что кричать прыгну, зуб даю.
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Ты угадал. это помнишь обещали конец света? вот тогда я себе это и придумал.
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В 7 часов утра выстрелил себе в голову. Видимо всю ночь в кабаке куралесил а под утро бабла нехватило, что-бы расчитаться. Как можно выстрелить себе в голову и живым остаться, если на самом деле захотел себе жизнь укоротить ?
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ну мы же не знаем все моменты, может он в каске был.
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Ростовский апалченец с Дамбаса чи шо, раз в каске ?
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Пуля отскочила от головы и пострадавший остался жив.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМолодой мужчина выстрелил себе в голову прямо в ресторане в центре Киева, - Нацполиция
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