 Для подготовки в Вооруженных силах используется 655 стандартов и нормативных документов НАТО, - спикер Минобороны

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
"В данный момент для подготовки в Вооруженных силах используется 655 стандартов и нормативных документов НАТО и 961 отечественный стандарт подготовки", - сказал он.
Странами НАТО подготовлены и обучены 862 украинских военных инструктора.
Гуцуляк также сообщил, что министерство продолжает разработку доктрины применения Вооруженных сил, других военных формирований и правоохранительных органов.
Как сообщалось, Генеральный штаб Вооруженных сил сформировал 4 батальона по стандартам НАТО.
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