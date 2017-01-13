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 Для подготовки в Вооруженных силах используется 655 стандартов и нормативных документов НАТО, - спикер Минобороны

Министерство обороны для подготовки в Вооруженных силах использует 655 стандартов и нормативных документов НАТО и 961 отечественный стандарт.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

"В данный момент для подготовки в Вооруженных силах используется 655 стандартов и нормативных документов НАТО и 961 отечественный стандарт подготовки", - сказал он.

Странами НАТО подготовлены и обучены 862 украинских военных инструктора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна полностью перейти на стандарты НАТО до 2020 года, - Климкин

Гуцуляк также сообщил, что министерство продолжает разработку доктрины применения Вооруженных сил, других военных формирований и правоохранительных органов.

Как сообщалось, Генеральный штаб Вооруженных сил сформировал 4 батальона по стандартам НАТО.



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А ще використовують гвинтівки Мосіна, яким вже по 100 років!
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Нехай генерали на камеру відіжмуться хоча б по 20-ть раз і ми зрозуміємо "стандарти"
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ну,запевай,зрада....нетемдали,двенеделипропьянствоваливтылу,тысячагенераловвукраине...
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уже запели,ниже сафия дугглас говоирт что люди в домах варят еду для армии и никаких стандартов нет,вот так вот....
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Российская нация постепенно начинает ЖЕЛТЕТЬ,скоро возле границ Украины будут бегать "спелые" московиты.
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Питание на позициях по стандартам НАТО? Нет. Спасибо можно говорить только Поварской сотне, которая по домам сушит наборы для борщей.,И НИКТО ЭТИМ СЕМЬЯМ ЭЛЕКТОЭНЕРГИЮ НЕ КОМПЕНСИРУЕТ., самые бедные кормят фронт борщами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля подготовки в Вооруженных силах используется 655 стандартов и нормативных документов НАТО, - спикер Минобороны
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