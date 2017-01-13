 Статус участника боевых действий с начала АТО получили 192,1 тыс. военнослужащих, - спикер Минобороны Гуцуляк

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
"Приобрели статус участника боевых действий 192 138 участников АТО", - сказал он.
За участие в АТО военнослужащие получили вознаграждение в размере 149,5 млн гривен. Семьям погибших военнослужащих выплачено 1,4 млрд гривен.
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