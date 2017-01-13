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 Статус участника боевых действий с начала АТО получили 192,1 тыс. военнослужащих, - спикер Минобороны Гуцуляк

192,1 тыс. военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил получили статус участника боевых действий с начала проведения антитеррористической операции (АТО).

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"Приобрели статус участника боевых действий 192 138 участников АТО", - сказал он.

За участие в АТО военнослужащие получили вознаграждение в размере 149,5 млн гривен. Семьям погибших военнослужащих выплачено 1,4 млрд гривен.

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кхм.......знакомый атошник еще самой первой волны - доброволец,получил в знак особой благодарности.........часы.
Ни о квартире,ни об участке никто и не заикается.
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Да но тысяч 70 получили приближенные крисы.................
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добровольцы - враги безвизового брехуна
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Какой командующий такие и подчиненные........................
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСтатус участника боевых действий с начала АТО получили 192,1 тыс. военнослужащих, - спикер Минобороны Гуцуляк
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