 Суд в Нидерландах разрешил следствию использовать изъятые у журналистов материалы по МН17

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал сам Стефан Бэк.
"Судья решил, что конфискация материалов оправдана. Мы не согласны с этим. Они хотят стереть часть фотографий, а другую часть - скопировать", - сообщил Бэк.
Бэк добавил, что собирается сделать встречное предложение следственной группе. Если она не согласится, журналист собирается подавать апелляцию.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили весьма убедительную доказательную базу. В частности было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М-1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также, независимые эксперты из Германии, Англии и Польши, изучили фрагменты обломков и составили своё мнение: это части российской ракеты Бук. Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над не подконтрольными Украине территориями восточной части страны.
Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
17 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что только Россия препятствует расследованию катастрофы малайзийского "Боинга".
"Россия, злоупотребляя правом вето, заблокировала решение Совета безопасности ООН о создании Международного трибунала для расследования сбития "МН17", что является косвенным и логическим доказательством ее причастности к преступлению. Несмотря на это, мы совместно с партнерами делаем все необходимое для обеспечения привлечения к ответственности всех виновных в этой трагедии", - сказал он.
В среду, 28 сентября, на брифинге представителей Объединенной следственной группы по результатам расследования авиакатастрофы самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" отметили, что "Бук", из которого был сбит Боинг, привезен из России, а после трагедии был вернут назад на территорию РФ.
Стало известно, что с трагедией связано около 100 человек. По информации исследователей, речь идет не только о тех, кто запускал ракету, но и тех, кто принимал участие в транспортировке "Бука". При этом пока что неизвестно, получили ли боевики приказ о запуске или это было их самовольным решением.
Министерство иностранных дел РФ назвало "предвзятыми" доводы Объединенной следственной группы о причастности России к крушению Boeing 777 на Донбассе.
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а тем временем по скрепным нанесли удар, пуканы рвутся очень хорошо)))
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Как вы с этим вообще живете?
Убить почти триста безневинных мирных человек, среди которых много детей...
Да любой бы нормальный покаялся бы, посыпал голову пеплом и до конца дней отмаливал грехи, а вы кувыркаетесь...
Если теория о том, что в мире добра и зла поровну, то я точно знаю где Бог сосредоточил большую часть вселенского зла - в вашей сраной человеконенавистной Пидерации!...
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В этих материалах (фрагменты самолета и находящиеся там человеческие останки) будут обнаружены следы взрывчатого вещества. Следствие "придет" в выводу, что это был терракт.
Т.е. самолет никто не сбивал, и Россия невиноватая.
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