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 Суд в Нидерландах разрешил следствию использовать изъятые у журналистов материалы по МН17

В Нидерландах суд разрешил использовать в интересах следствия материалы по катастрофе самолета МН17 под Донецком, которые были изъяты у журналистов Стефана Бэка и Мишеля Спеккерса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал сам Стефан Бэк.

"Судья решил, что конфискация материалов оправдана. Мы не согласны с этим. Они хотят стереть часть фотографий, а другую часть - скопировать", - сообщил Бэк.

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Бэк добавил, что собирается сделать встречное предложение следственной группе. Если она не согласится, журналист собирается подавать апелляцию.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили весьма убедительную доказательную базу. В частности было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М-1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также, независимые эксперты из Германии, Англии и Польши, изучили фрагменты обломков и составили своё мнение: это части российской ракеты Бук. Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над не подконтрольными Украине территориями восточной части страны.

Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

17 июля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что только Россия препятствует расследованию катастрофы малайзийского "Боинга".

"Россия, злоупотребляя правом вето, заблокировала решение Совета безопасности ООН о создании Международного трибунала для расследования сбития "МН17", что является косвенным и логическим доказательством ее причастности к преступлению. Несмотря на это, мы совместно с партнерами делаем все необходимое для обеспечения привлечения к ответственности всех виновных в этой трагедии", - сказал он.

В среду, 28 сентября, на брифинге представителей Объединенной следственной группы по результатам расследования авиакатастрофы самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" отметили, что "Бук", из которого был сбит Боинг, привезен из России, а после трагедии был вернут назад на территорию РФ.

Стало известно, что с трагедией связано около 100 человек. По информации исследователей, речь идет не только о тех, кто запускал ракету, но и тех, кто принимал участие в транспортировке "Бука". При этом пока что неизвестно, получили ли боевики приказ о запуске или это было их самовольным решением.

Министерство иностранных дел РФ назвало "предвзятыми" доводы Объединенной следственной группы о причастности России к крушению Boeing 777 на Донбассе.






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вот так просто Кремль мог бы ( ) организовать "вброс" нужных им материалов в дело (что бы затянуть, дискредитировать расследование или просто фальсифицировать улики)
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Кацапня!
Как вы с этим вообще живете?
Убить почти триста безневинных мирных человек, среди которых много детей...
Да любой бы нормальный покаялся бы, посыпал голову пеплом и до конца дней отмаливал грехи, а вы кувыркаетесь...
Если теория о том, что в мире добра и зла поровну, то я точно знаю где Бог сосредоточил большую часть вселенского зла - в вашей сраной человеконенавистной Пидерации!...
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То есть фальсификацией фактов занимается Кремль
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А для чего ми эти материалы?Ведь и так доказательств уже целый эшелон но никто до сих пор так и ничего неделает,неначался еще ни один суд,даже не суд а хотябы возмущение по этому поводу.Ищут и еще будут искать сто лет человека нажавшего на кнопку "ПУСК" а тем кто дал добро на этот пуск и не без одобрения правительства кацапии и не упоминаются.
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кацаПсины сбившие самолёт Качинского ничего не исползуют,держат все фрагменты Ту-154 на специальном секретном полигоне,туда же отвезут и недавно взорвыный Ту в районе Сочи..РАБссия вся секретная с ног до БАШКИ Тупой...
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"В Нидерландах суд разрешил использовать в интересах следствия материалы по катастрофе самолета МН17..."

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В этих материалах (фрагменты самолета и находящиеся там человеческие останки) будут обнаружены следы взрывчатого вещества. Следствие "придет" в выводу, что это был терракт.
Т.е. самолет никто не сбивал, и Россия невиноватая.
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а когда ты слышал чтобы КацаПсинские ШАКАЛЫ были в чём то виноваты?
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А ни у кого не вознкает вопрос,почему до сих пор фрагменты самолета и тел валяются на месте трагедии?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСуд в Нидерландах разрешил следствию использовать изъятые у журналистов материалы по МН17
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