 В "ДНР" начали поиск родственников украинских военнослужащих с целью шантажа, - ИС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.
По его словам, руководство МГБ "ДНР" отдало указание подчиненным структурным подразделениям начать активную отработку родственных связей военнослужащих руководящего звена подразделений ВС Украины с целью выявления тех из них, кто проживает на оккупированной территории.
"В случае выявления подобных родственников, их планируется использовать с целью шантажа и склонения к "сотрудничеству" указанных командиров и военачальников ВСУ", - написал Тымчук.
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Мне официально отказали в гражданстве!
Спасибо Петр Алексеевич Порошенко!
Служу Украинскому народу!- сказала она!
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не любят правду про барыгу.
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защита у власти родственника Иуды работает как кремлевские куранты.
вопрос в другом - что раньше произойдет, кремль сгорит или родственничек згинет ???
я так за то что бы одновременно.
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А ТО бизнеспартнёр нападет.
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она же пришла не из грузии и не эксперементировать с жизнями Украинцев...
она же пришла защищать Украину
а по сему не выгодна нынешней власти, цель которой разгрбление Украины.
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прокоментируйте..
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скорее всего имели ввиду что В груди нехватает не креста, а КОЛА ???
тогда все верно, именно кола и не хвтает. в груди этого обдроченца культяпного из вонючего рюського мира.
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Я редко оговариваюсь
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только вот я трактую по другому - не лезла бы вонючая русня в дела сопредельного государства своим козлобородым рылом - давно бы уже пух и ПОРОХ от шлемазлой власти летал над морем Черным...
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конченая идиотка.
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почитай , там интересно....
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структурным подразделениям начать активную отработку
родственных связей военнослужащих руководящего звена
подразделений ВС Украины с целью выявления тех из них,
кто проживает на оккупированной территории"
как то так буков...
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не ожидал - и был неприятно удивлен....
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тока звено руководящее?
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- кровный родич ИУДЫйского народа
- проффесиональный бригадный бандформирования лихих 90-х
- очкастый финансовый аферист, прародитель множества схем грабежа Украинского народа.
УКРАИНЦЕВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ ПРОДАЖНЫХ ХОХЛОВ В УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ НЕТ !!!!!!!!!!!!!
И как говорят у нас Одессе - так что вы хотите иметь от этой власти, если она имеет вас в извращенной форме ???
а если сУрьёзно - то сейчас в Украинских землях проводят геноцид славянского народа, голодомор 30-х мирно сопит в сторонке.
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Чого ти взагалі преперлося на сайт чужої країни.!!
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Только вот "Донецк" и "Луганск" смогут...
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и отправьте в запоребриковье..
заебала дура тупая всех уже....
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