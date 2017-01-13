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Все про:боевик (17731) Донбасс (11826) военнослужащие (3090) Тымчук (1279)

 В "ДНР" начали поиск родственников украинских военнослужащих с целью шантажа, - ИС

В "ДНР" начали поиск родственников украинских военнослужащих с целью их шантажа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.

По его словам, руководство МГБ "ДНР" отдало указание подчиненным структурным подразделениям начать активную отработку родственных связей военнослужащих руководящего звена подразделений ВС Украины с целью выявления тех из них, кто проживает на оккупированной территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Есть заявления боевиков об обнаружении тел в военной форме. До опознания и судмедэкспертизы говорить об этом рано", - спикер АТО о троих пропавших на Донбассе воинах

"В случае выявления подобных родственников, их планируется использовать с целью шантажа и склонения к "сотрудничеству" указанных командиров и военачальников ВСУ", - написал Тымчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики открыто грабят гражданских под Дебальцево, а недовольство хозяев "нейтрализуют" угрозой применения оружия, - ИС


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Россиянке Юлии Толопе, воюющей в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе отказали в украинском гражданстве. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Мне официально отказали в гражданстве!
Спасибо Петр Алексеевич Порошенко!
Служу Украинскому народу!- сказала она!
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разве только ей? зато раввину из кацапии дадут, пусть он евреев украинских против хунты накручивает. всё верно...
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порохоботы уже в спам сообщение отправляют.
не любят правду про барыгу.

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тут с тобой соглашусь на все сто прОцентов.
защита у власти родственника Иуды работает как кремлевские куранты.
вопрос в другом - что раньше произойдет, кремль сгорит или родственничек згинет ???
я так за то что бы одновременно.
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Если это не фэйк - то это дико и не справедливо .....
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Уже далеко не первый случай.
А ТО бизнеспартнёр нападет.
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не переживай - это не фейк
она же пришла не из грузии и не эксперементировать с жизнями Украинцев...
она же пришла защищать Украину
а по сему не выгодна нынешней власти, цель которой разгрбление Украины.
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Знаю, что в министерстве миграции работает много пожилых ментов и они часто помагают россиянам все получении гражданств Украины небесплатно.
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давно всем адекватным говорили - валите оттуда.
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что значит начали? они и не прекращали єто делать, особенно кизяки и черно..опые приезжие.
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А наши собираются пенсии и пособии платить семьям выродки которых на стороне террористов!
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Теперь уже бывший российский военный С. Колтунов с такой ненавистью вытирал свои грязные ноги о Украинский флаг что... стер их полностью!


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вы молодой человек наерное оговорились ???
скорее всего имели ввиду что В груди нехватает не креста, а КОЛА ???
тогда все верно, именно кола и не хвтает. в груди этого обдроченца культяпного из вонючего рюського мира.
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(мерси за комплиман)
Я редко оговариваюсь
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Nu odno mama duracjku serjozno naucjila, vot toljko ne razskazala, sjto ob Ukrainskij flag eto nenado delatj
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Теперь его возьмут в срасийскую сборную по футболу..
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Родственники разными бывают,одни переживают за Украину,другие могут быть обременены идеями ватного фашизма...
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Да, граница здесь проведена должна быть. Но в целом финансово помогать тем кто против Украины - это маразм!
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Украина -Праматерь индо-европейской ( арийской) цивилизации. Украину охраняет Бог.
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Почему? Вот вчера Скаженый пес возглавил Пентагон. Думаю, что все готовятся освободить рашу от идиотов.
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Нам бы Украину от идиотов освободить, а там и с кацапстаном справимся..
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СЛОВА НЕ МАЛЬЧИКА А МУЖА !!!!!!!!!
только вот я трактую по другому - не лезла бы вонючая русня в дела сопредельного государства своим козлобородым рылом - давно бы уже пух и ПОРОХ от шлемазлой власти летал над морем Черным...
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Бог какой ? Какая вера у индо-европейцев ?
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Вера и конкретный Бог иногда это разные понятия , но гундяйский сатана точно .
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Высший мировой разум. Не думайте пазлами, складайте общую картину мира.
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Надя тЫ просто зебест!!! а подумать головой пока не отбили?
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О понеслась , Гадя конечно дура , но здесь то она при чем ? Она же списки пленных публиковала а не действующей армии .
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тему не пропустил, буков?
почитай , там интересно....
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Почитай еще раз и не пиши чушь , Гадины списки не имеют к этому отношения .
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"руководство МГБ "ДНР" отдало указание подчиненным
структурным подразделениям начать активную отработку
родственных связей военнослужащих руководящего звена
подразделений ВС Украины с целью выявления тех из них,
кто проживает на оккупированной территории"
как то так буков...
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Ну и ? Они давно это делают , она что им вместо списков пленных передала списки руководящего звена подразделений ВС Украины ? Если допустить что они этого и так не знали , то она подписала себе приговор .
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ну если голова из бетона - то тока победитовое сверло.
не ожидал - и был неприятно удивлен....
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Ну поясни на пальцах , я честно не вижу связи .
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а списки пленных и их родственников тебе никуда не стучат?
тока звено руководящее?
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А что дыры не знали кто у них в плену ? Да и сами списки они ей дали сами , опасность списков Гади в другом .
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А ЧТО ТУТ КОММЕНТИРОВАТЬ, КОГДА НА КРОВИ ПАТРИОТОВ К ВЛАСТИ В УКРАИНЕ ПРИШЛИ:
- кровный родич ИУДЫйского народа
- проффесиональный бригадный бандформирования лихих 90-х
- очкастый финансовый аферист, прародитель множества схем грабежа Украинского народа.
УКРАИНЦЕВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ ПРОДАЖНЫХ ХОХЛОВ В УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ НЕТ !!!!!!!!!!!!!
И как говорят у нас Одессе - так что вы хотите иметь от этой власти, если она имеет вас в извращенной форме ???
а если сУрьёзно - то сейчас в Украинских землях проводят геноцид славянского народа, голодомор 30-х мирно сопит в сторонке.
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а шо Одесса пишет под триколором уже? вы Миша или крестик снимите или трусы оденьте.
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Так, напевне в Херсонську обл. змотався, щоб купити. По дорозі назад випив і за комп сів.
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а тобі що?
Чого ти взагалі преперлося на сайт чужої країни.!!
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Самое обидное, что меньшинство у нас решает за всех, при чем самое неадекватное и радикальное. А вдруг эта война затянется.... Тогда сколько еще людей погибнет с обоих сторон? И никто не хочет признавать, что она гражданская.
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Они это делали с 2014 года. Вброс, чтобы отвлечь внимание от хамства порошенко в Одессе.
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а родичи сепаратистов в Украине пенсии получают, и как это назвать?
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Зато ни Киев, ни Москва не смогут спекулировать! (с)
Только вот "Донецк" и "Луганск" смогут...
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ребята - посадите ее уже во что-нибудь
и отправьте в запоребриковье..
заебала дура тупая всех уже....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ "ДНР" начали поиск родственников украинских военнослужащих с целью шантажа, - ИС
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