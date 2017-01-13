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Все про:Верховный суд (315) Корчак (64) НАПК (168)

 НАПК проведет спецпроверку кандидатов на должности судей Верховного Суда, - глава агентства Корчак

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) решило провести специальную проверку кандидатов на должности судей Верховного Суда.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написала глава НАПК Наталья Корчак.

Она отметила: "НАПК будет проводить спецпроверку кандидатов на должности судей Верховного Суда. Проверка будет проходить по запросам Высшей квалификационной комиссии судей Украины и согласно Законам Украины "О предотвращении коррупции" и "О судоустройстве и статусе судей" и Порядку проведения специальной проверки относительно лиц, которые претендуют на занятие должностей, которые предусматривают занятие ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, утвержденному постановлением КМУ".

"Решение о проверке достоверности сведений, указанных в декларации за 2015 год, и которая будет осуществляться с 1 января 2017 года, было принято на вчерашнем заседании Национального агентства", - отметила Корчак.

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Ни фига себе - у нас оказывается и такое агенство есть! Чем больше органов по борьбе с коррупцией, тем она выше.
А по сути - какая там в хера "проверка" пацаны из АП ( и депутат с фамилией на -вский) уже все проверили, все роли уже распределены.
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СПИСОК кандидатов на должности в новом Верховном Суде:
http://www.vkksu.gov.ua/ua/konkurs-do-wierchownogo-sudu/kandidati-iaki-zwiernulisia-dlia-utchasti-w-konkursi/

Предлагаю всем желающим поискать своих "друзей" среди действующих или в отставке судей и написать на них характеристику в Высший совет правосудия, Высшую квалифкомиссию судей Украины и в Совет добропорядочности. По одной жалобе в каждый орган, для верности.

Проверять досье на кандидатов будут в конце января-начале февраля, так что ПОТОРОПИТЕСЬ!

Другого варианта "сбить на взлёте" корруппированного судью не представится.
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Чуть не забыл.
Ещё не помешает сообщить о судье-коррупционере, беспредельщике, хаме и просто мудаке в мантии в "Чесносуд":
http://chesnosud.org/
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Самый важный вопрос в этом деле: скоко за проверку с рыла.
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Вспомнился МФ про псов-мушкетеров.
Там был приблизительно такой диалог:
- Пошлите лучших из лучших.
- Они убиты.
- Тогда пошлите лучших из худших.
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Не убиты, а зализывают раны на помойке. Детский жиж мультик.
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Ооо, і тут Корчакі фортуна попре...
Вона по 700 тисяч премії собі навідписувала, то ясно як вона буде перевірки проводити!!!
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Петя уже всех проверил. Преданные иуды, будут на него работать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК проведет спецпроверку кандидатов на должности судей Верховного Суда, - глава агентства Корчак
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