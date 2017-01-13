 НАПК проведет спецпроверку кандидатов на должности судей Верховного Суда, - глава агентства Корчак





Она отметила: "НАПК будет проводить спецпроверку кандидатов на должности судей Верховного Суда. Проверка будет проходить по запросам Высшей квалификационной комиссии судей Украины и согласно Законам Украины "О предотвращении коррупции" и "О судоустройстве и статусе судей" и Порядку проведения специальной проверки относительно лиц, которые претендуют на занятие должностей, которые предусматривают занятие ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, утвержденному постановлением КМУ". Как информирует Цензор.НЕТ об этом в Фейсбуке написала глава НАПК Наталья Корчак.Она отметила: "НАПК будет проводить спецпроверку кандидатов на должности судей Верховного Суда. Проверка будет проходить по запросам Высшей квалификационной комиссии судей Украины и согласно Законам Украины "О предотвращении коррупции" и "О судоустройстве и статусе судей" и Порядку проведения специальной проверки относительно лиц, которые претендуют на занятие должностей, которые предусматривают занятие ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, утвержденному постановлением КМУ".

"Решение о проверке достоверности сведений, указанных в декларации за 2015 год, и которая будет осуществляться с 1 января 2017 года, было принято на вчерашнем заседании Национального агентства", - отметила Корчак.