НАПК проведет спецпроверку кандидатов на должности судей Верховного Суда, - глава агентства Корчак
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) решило провести специальную проверку кандидатов на должности судей Верховного Суда.
"Решение о проверке достоверности сведений, указанных в декларации за 2015 год, и которая будет осуществляться с 1 января 2017 года, было принято на вчерашнем заседании Национального агентства", - отметила Корчак.
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А по сути - какая там в хера "проверка" пацаны из АП ( и депутат с фамилией на -вский) уже все проверили, все роли уже распределены.
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http://www.vkksu.gov.ua/ua/konkurs-do-wierchownogo-sudu/kandidati-iaki-zwiernulisia-dlia-utchasti-w-konkursi/
Предлагаю всем желающим поискать своих "друзей" среди действующих или в отставке судей и написать на них характеристику в Высший совет правосудия, Высшую квалифкомиссию судей Украины и в Совет добропорядочности. По одной жалобе в каждый орган, для верности.
Проверять досье на кандидатов будут в конце января-начале февраля, так что ПОТОРОПИТЕСЬ!
Другого варианта "сбить на взлёте" корруппированного судью не представится.
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Ещё не помешает сообщить о судье-коррупционере, беспредельщике, хаме и просто мудаке в мантии в "Чесносуд":
http://chesnosud.org/
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Там был приблизительно такой диалог:
- Пошлите лучших из лучших.
- Они убиты.
- Тогда пошлите лучших из худших.
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Вона по 700 тисяч премії собі навідписувала, то ясно як вона буде перевірки проводити!!!
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