 Освоение выделенных государством средств на восстановление Донбасса на низком уровне, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.
По ее словам, список объектов утверждал бюджетный комитет ВР по предложениям региональной власти и депутатов, которые предлагали свои идеи.
"В Донецкой области были определены 596 объектов, на Луганщине - 150. Правда, на сегодняшний день начата работа только по половине определенных объектов - где только стартовали тендеры, а на некоторых уже полным ходом идет строительство. В основном еще проходят тендерные процедуры и, должена отметить, достаточно низкий уровень освоения выделенных государством средств - на Донетчине менее 10%, на Луганщине - немного больше. Почему так произошло и были ли случаи, когда тендерные процедуры выписывались так, чтобы сорвать тендер по каким-то причинам - этот вопрос требует дополнительного изучения", - написала Геращенко.
Также она отметила, что важным является то, что все тендерные процедуры проходят через "ProZZoro", что позволяет сэкономить средства. Также важно, что к строительным работам обязательно привлекают переселенцев, на сегодняшний день около 10 % рабочих, работающих на восстановлении инфраструктурных объектов - это перемещенные лица.
"С профильным министром Вадимом Чернышом и коллегой Марией Ионовой, которая много внимания уделяет проблематике Донбасса, мы посетили 5 объектов, где работы близятся к завершению и где можно оценить и проведенные тендеры, и качество строительства. Опорные школы в Дружковке и Часовом Яре, общежития для силовиков и переселенных вузов в Бахмуте, путепровод в Константиновке. Скажу сразу - работы идут по-разному, где-то видно, что ремонт делается капитальный, где невооруженным глазом заметна разница между ценой квадратного метра и качеством.
Более подробно мониторить каждую копейку потраченных государством денег, уже через несколько дней будет специальная правительственная комиссия, которая получит и наши предварительные выводы, и результаты, и видение. Уже есть соответствующее решение правительства о создании такой комиссии", - сообщила Геращенко.
Вместе с тем она отметила, что еще одним важным моментом является то, что Донбасс восстанавливается и деньги на это направляет государство, тендеры или проходят прозрачно, или (бывает и такое) их откладывают, пытаясь искать лазейки, и тогда это требует особого внимания общественности и СМИ: "Очень правильно, что к работам привлекаются переселенцы, а местные общины больше внимания уделяют контролю и мониторингу средств".
Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на реконструкцию и строительство мостов в Донецкой области предусмотрено 129 млн грн.
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але меньше ніж хочемо
……… геращенка
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