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Все про:ВР (21261) Геращенко Ирина (783) Донбасс (11826) инфраструктура (70) переселенцы (162)

 Освоение выделенных государством средств на восстановление Донбасса на низком уровне, - Ирина Геращенко

В 2016 году своим решением Верховная Рада перераспределила почти 4 млрд грн, которые направила на восстановление инфраструктурных и социальных объектов в Донецкой (почти 3 млрд) и Луганской (1 млрд) областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко.

По ее словам, список объектов утверждал бюджетный комитет ВР по предложениям региональной власти и депутатов, которые предлагали свои идеи.

"В Донецкой области были определены 596 объектов, на Луганщине - 150. Правда, на сегодняшний день начата работа только по половине определенных объектов - где только стартовали тендеры, а на некоторых уже полным ходом идет строительство. В основном еще проходят тендерные процедуры и, должена отметить, достаточно низкий уровень освоения выделенных государством средств - на Донетчине менее 10%, на Луганщине - немного больше. Почему так произошло и были ли случаи, когда тендерные процедуры выписывались так, чтобы сорвать тендер по каким-то причинам - этот вопрос требует дополнительного изучения", - написала Геращенко.

Также она отметила, что важным является то, что все тендерные процедуры проходят через "ProZZoro", что позволяет сэкономить средства. Также важно, что к строительным работам обязательно привлекают переселенцев, на сегодняшний день около 10 % рабочих, работающих на восстановлении инфраструктурных объектов - это перемещенные лица.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Луганской области восстановили взорванный боевиками мост между Северодонецком и Лисичанском. ФОТО

"С профильным министром Вадимом Чернышом и коллегой Марией Ионовой, которая много внимания уделяет проблематике Донбасса, мы посетили 5 объектов, где работы близятся к завершению и где можно оценить и проведенные тендеры, и качество строительства. Опорные школы в Дружковке и Часовом Яре, общежития для силовиков и переселенных вузов в Бахмуте, путепровод в Константиновке. Скажу сразу - работы идут по-разному, где-то видно, что ремонт делается капитальный, где невооруженным глазом заметна разница между ценой квадратного метра и качеством.

Более подробно мониторить каждую копейку потраченных государством денег, уже через несколько дней будет специальная правительственная комиссия, которая получит и наши предварительные выводы, и результаты, и видение. Уже есть соответствующее решение правительства о создании такой комиссии", - сообщила Геращенко.

Вместе с тем она отметила, что еще одним важным моментом является то, что Донбасс восстанавливается и деньги на это направляет государство, тендеры или проходят прозрачно, или (бывает и такое) их откладывают, пытаясь искать лазейки, и тогда это требует особого внимания общественности и СМИ: "Очень правильно, что к работам привлекаются переселенцы, а местные общины больше внимания уделяют контролю и мониторингу средств".

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что на реконструкцию и строительство мостов в Донецкой области предусмотрено 129 млн грн.
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Відновлювати Донбас, чи можна знайти більш ідіотське рішення влади чим це! Донбас треба відселяти, евакуйовувати, зачищати, але тільки не відновлювати! Навіщо відновлювати кримінальну клоаку в тілі України? Бог хоче знищити цю погань і змусити цих виродків виїхати геть, а ми щос там відновлюємо! Не треба йти проти сил природи, почалась війна - проводимо евакуацію та відселення з прифронтової смуги і закриваємо ці райони для прописки та повернення людей!
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Мафія б'є копитом, хоче розпилити гроші! То порошенко в Одесі свариться через недорозпилені мафією 300 млн грн на ремонт доріг, то Гройсман обіцяє розпилити на ремонтах доріг 30 млрд грн в 2017 році, то тепер Ірина Геращенко починає пропихувати в ЗСІ такі самі ідіостькі меседжі. Мафія хоче грошей і негайно, після новорічних подарунків та святкувань за сотні тисяч доларів, мафія хоче поновити свій грошовий баланс і активно шукає можливості вкрасти!
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Країна дурників , а завтра знову прилетить снаряд і знову ремонтувати , може спочатку вирішити питання про обстріли і вибухи .
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спіzдили більше ніж можемо,
але меньше ніж хочемо
……… геращенка
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осваиваются медленно потому что заинтересованные лица ищут способы "освоить" их в свой карман, как только способы будут найдены, дело с освоением бюджетных средств пойдет гораздо быстрее...
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Так усвоих работающих пенсов отнимают ..и лугандонцам платят,даже не спарашивая работают они или нет!
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Ира а петя говорил, что запад даст деньги на востановление, а оказалось за все заплатит народ, как всегда((((((((((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсвоение выделенных государством средств на восстановление Донбасса на низком уровне, - Ирина Геращенко
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