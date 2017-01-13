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Все про:НАБУ (1295) Чаус (53)

 НАБУ вызывает судью Днепровского райсуда Киева Чауса на допрос 16 января

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вызывает судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на допрос 16 января.

Повестка опубликованы в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр" в пятницу, 13 января, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

Судья вызывается на допрос на 9:00 16 января к старшем детективу бюро В. Васильчуку как подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.

Согласно Уголовного процессуального кодекса, неявка подозреваемого может стать основанием для начала против него специального (заочного) расследования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ходатайство о получении разрешения на заочное осуждение судьи Чауса будет подано на следующей неделе, - Антикоррупционная прокуратура

Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в $150 тысяч. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения.

Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.

6 августа Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

14 ноября 2016 года Интерпол объявил в международный розыск судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.


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Чаус це ж особистий суддя порошенка, як же ж пєтя буде його відмазувати?
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Та не. На лыжах может не успеть на допрос. Отак от прямо мчится:


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И шо, стисняюся спросить, он уже поскакал на вокзал покупать билет на Киев?
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прежде чем писать комменты и задавать вопросы, многим наивным допысувачам пора бы знать что судья Чаус давно в Крыму. И только поэтому бесперспективное дело продолжается. Иначе Чаус мог сказать, кто из окружения Порошенко давал задание выписывать сроки невиновным. Так и живем - Порошенко черех холуев поручает прикормленному или зависимому "судье" грязное дело, потом Хуйло прячет этого "судью" от у себя. Киреев тому свидетель.
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экзорцисты хреновы --вызывают дух на допрос!!
и ведь со всей серьезностью,с грозным видом --а пущай попробует ослушаться!!вот уж мы ему покажем,где раки зимуют!!
горько и смешно--была надежда на перемены,а устроили показательные выступления цирка
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ вызывает судью Днепровского райсуда Киева Чауса на допрос 16 января
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