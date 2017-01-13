НАБУ вызывает судью Днепровского райсуда Киева Чауса на допрос 16 января
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вызывает судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на допрос 16 января.
Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в $150 тысяч. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения.
Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.
6 августа Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
14 ноября 2016 года Интерпол объявил в международный розыск судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
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Жити по новому!
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и ведь со всей серьезностью,с грозным видом --а пущай попробует ослушаться!!вот уж мы ему покажем,где раки зимуют!!
горько и смешно--была надежда на перемены,а устроили показательные выступления цирка
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