 Кандидат на пост главы ЦРУ: Россия угрожает Украине и Европе, но не "Исламскому государству"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым. Реалии, на слушании в комитете по вопросам разведки Сената, который рассматривает его утверждение, он заявил: "Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав (ее территорию), угрожая Европе и при этом не делая почти ничего, чтобы помочь уничтожению "Исламского государства".
Помпео также заявил, что согласен с оценкой спецслужб США, что именно Россия устроила кибернападение с целью повлиять на президентские выборы в США.
По его словам, он присутствовал в конце прошлой недели на встрече Трампа с главными представителями спецслужб, которые знакомили избранного президента с докладом об этом вмешательстве, и считает, что этот доклад является "качественным аналитическим продуктом".
Сам Дональд Трамп во время той встречи многократно ставил под сомнение выводы о кибервмешательстве России в выборы по приказу российского президента Владимира Путина, но после знакомства с докладом признал причастность России к этому, хотя умалял действия Москвы и подчеркивал, что они не повлияли на результат выборов, то есть на его избрание.
Избранный президент также выступал за примирительное отношение к России и усиление сотрудничества с ней в борьбе с терроризмом, в частности, с группировкой "Исламское государство". Именно борьбу с этой группировкой Россия назвала целью своего вмешательства в войну в Сирии на стороне режима президента Башара аль-Асада, хотя, по данным аналитиков, огромное большинство воздушных ударов России была направлена не против исламистов, а против других, более умеренных противников сирийского режима.
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Война без особых причин.
Война - дело молодых,
Лекарство против морщин.
(С)
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СОВПАДЕНИЕ???!!!))))
Не думаю...
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Утилізований алкоголь і непридатні до вживання продукти стали для росіян справжнім "подарунком" до Нового року.
В російській Рязані влаштували тисняву за викинутим на смітник алкоголем. Люди скупчилися біля ганку місцевого супермаркету, де лежали списані пляшки зі спиртним і страви, які підлягали утилізації після пожежі. Відповідне відео бійки з'явилося на YouTube.
https://youtu.be/GMuwVrsuxTc
Працівники магазину намагалися відігнати людей від списаної продукції, але на них ніхто не реагував. Люди продовжували забирати все, що було викинуто з супермаркету.
"Бренді винось! У нас Новий рік", - сказав один з учасників "атаки" смітника.
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там собак не любят как Панин...там их едят!
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Сейчас идут слушания по новому директору ЦРУ, Майку Помпео. Я целиком конечно не увижу. Но. Он за Гитмо, за пытки, за новые расследования по Клинтон, противник урегулирования с Ираном, противник ЛГБТ, атеистов, мусульман. Спрашивал сенатор из Западной Вирджинии (угольный deplorable рай), Joe Manchin. Он демократ, но крайне правый, на грани. Представьте себе, сенатор из таких мест: - Что Вы представляете главной угрозой США?...
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так он воно шо, Карл. :D
а я думав - чого ліберасти так завили?
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