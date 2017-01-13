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 Кандидат на пост главы ЦРУ: Россия угрожает Украине и Европе, но не "Исламскому государству"

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на должность директора Центрального разведывательного управления Майк Помпео, ныне член Палаты представителей-республиканец, обвинил Россию в создании угрозы для Украины и Европы, но не для экстремистской группировки "Исламское государство".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым. Реалии, на слушании в комитете по вопросам разведки Сената, который рассматривает его утверждение, он заявил: "Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав (ее территорию), угрожая Европе и при этом не делая почти ничего, чтобы помочь уничтожению "Исламского государства".

Помпео также заявил, что согласен с оценкой спецслужб США, что именно Россия устроила кибернападение с целью повлиять на президентские выборы в США.

По его словам, он присутствовал в конце прошлой недели на встрече Трампа с главными представителями спецслужб, которые знакомили избранного президента с докладом об этом вмешательстве, и считает, что этот доклад является "качественным аналитическим продуктом".

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Сам Дональд Трамп во время той встречи многократно ставил под сомнение выводы о кибервмешательстве России в выборы по приказу российского президента Владимира Путина, но после знакомства с докладом признал причастность России к этому, хотя умалял действия Москвы и подчеркивал, что они не повлияли на результат выборов, то есть на его избрание.

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Избранный президент также выступал за примирительное отношение к России и усиление сотрудничества с ней в борьбе с терроризмом, в частности, с группировкой "Исламское государство". Именно борьбу с этой группировкой Россия назвала целью своего вмешательства в войну в Сирии на стороне режима президента Башара аль-Асада, хотя, по данным аналитиков, огромное большинство воздушных ударов России была направлена не против исламистов, а против других, более умеренных противников сирийского режима.
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это круто и слов нет и я вот думаю сам себе, - настанет время лет через тридцать сорок и мы будем в аптеке покупать себе печень или глаз... и война начнет терять свой привычный образ.
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Главное дорваться к "рулю", а там и риторика поменяется и можно уже говорить то о чем всегда думал и молчал!
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це фонд сороса і його агента в Україні пінчука так каже?
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а у москалей с бородатыми вечное перемирие . не для того они их растили и лелеяли
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ЦРУ стало каким-то мягким.В "крокодилах" и "перцах" его коммунисты так страшно изображали...
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А як іншим щляхом можна були 300 млн бовдурів примусити вірити в загрозу з боку НАТО , вже 69 років воюють з НАТО , в наступному році ювілей .
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И две тысячи лет - война,
Война без особых причин.
Война - дело молодых,
Лекарство против морщин.

(С)
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этого не будет. уже все ясно, каждый танцует сам и дамы не приглашают кавалеров.
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игил и был созздан ботаксным педофилом для мирового шантажа,инструктора,фин.помощь,боевики на 70% из ПИДОраши!!!
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Практически весь управляющий состав ИГИЛ это приближенные военные к Кадаффи и Хусейну)))Бывшие выпускники ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ КГБ СССР
СОВПАДЕНИЕ???!!!))))
Не думаю...
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В Рязані жителі атакували смітник з викинутим алкоголем (відео)


Утилізований алкоголь і непридатні до вживання продукти стали для росіян справжнім "подарунком" до Нового року.
В російській Рязані влаштували тисняву за викинутим на смітник алкоголем. Люди скупчилися біля ганку місцевого супермаркету, де лежали списані пляшки зі спиртним і страви, які підлягали утилізації після пожежі. Відповідне відео бійки з'явилося на YouTube.
https://youtu.be/GMuwVrsuxTc

Працівники магазину намагалися відігнати людей від списаної продукції, але на них ніхто не реагував. Люди продовжували забирати все, що було викинуто з супермаркету.
"Бренді винось! У нас Новий рік", - сказав один з учасників "атаки" смітника.
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в Китай опасно)))
там собак не любят как Панин...там их едят!
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Раньше были "Панфиловцы", а теперь " Панинцы"
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Свинособак даже китайцы не едят. Но как сырье для мыла например - вполне даже сгодится.
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исламское государство - это проект рашки № ??(точнонепервый) по расшатыванию мирового порядка... единственное, что рашке хорошо удается - это война, разрушения и петухи из говна...
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Пусть ватаны "труться", всё схоже на начало 1914 г когда началась Первая мировая,потом всё как по истории
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А в 17-м революция в России! Все как по истории!
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Есть ИГ- исламское государство, а есть КГ- кацапское государство! Они братья навеки!
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Россия и есть ИГИЛ. вы хоть один терракт ИГИЛ на Раисе видели? взорванный ФСБшниками самолет с кацапездолочами не в счет
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Так и талибы обьявили джихад игилу .На верно раскусили кто есть кто???
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Промова кандидата на пост державного секретаря США Рекса Тіллерсона на засіданні Сенату 11 січня відкрила його позицію щодо відносин з Україною та Росією, пише у колонці для Atlantic Council колишній посол США в Україні Джон Гербст.Тіллерсон довго намагався переконати в тому, що його минулі відносини з Володимиром Путіним не стануть причиною його слабкою політики щодо Кремля. Він сказав, що Америці треба без ілюзій дивитися на відносини з Москвою. І що Росія представляє небезпеку, а американські союзники праві, що бояться її. Також він відчитав Москви за анексію Криму і вторгнення в Україну, йдеться в статті, текст якої перевело Zn.ua.Гербст зазначає, що хоча заяви Тіллерсона були гучними, вони не були чимось надзвичайним. Однак він зіткнувся з гострими питаннями від сенаторів, які сумніваються в його поглядах на Україну і Росію. Відповіді Тіллерсона були сильними, а іноді специфічними. Так він заявив, що слабкий відповідь Заходу на анексію Криму в 2014 році заохотив Росію почати військову операцію в Донбасі. Коли його запитали, що США потрібно було зробити у відповідь, він відповів, що варто було передати оборонна летальна зброю і надати Києву оперативні розвідувальні дані."Звичайно ж, слова Тіллерсона були не про те, що США повинні зробити тепер. Але вони відкривають можливість того, що адміністрація Трампа може забезпечити Україну більш серйозною підтримкою в боротьбі проти агресії Кремля, ніж попередники", - переконаний Гербст.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат на пост главы ЦРУ: Россия угрожает Украине и Европе, но не "Исламскому государству"
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