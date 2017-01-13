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Все про:местные выборы (1194) Одесская область (1318) Порошенко (10365) скандал (4933) фальсификации (1453) титушки (484) Блок Петра Порошенко (1371) Гончаренко (135) децентрализация (283)

 Порошенко стоило бы знать, что его доверенные лица не могут выиграть выборы иначе как с применением подкупа и "титушек", - глава РГА Бойко, перебивший выступление президента в Одессе

Госслужащий Тарас Бойко, попытавшийся перебить выступление Петра Порошенко, рассказал о чем доложил президенту в разговоре после окончания выступления Президента.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Ширяевской РГА Одесской области Тарас Бойко, который во время выступления Президента Украины Петра Порошенко на представлении нового главы ОГА поднял руку и попытался возразить президенту, передает Цензор.НЕТ.

"Последней каплей были слова Президента о достойных людях, избранных на выборах в ОТГ (Объединенные территориальные громады), в частности в Одесской области. О самом диалог уже сказано достаточно, расскажу о причине: на выборах в Ширяевскую объединенную общину Одесской области 18 декабря 2016 года за деньги (от 500 до 1000 грн за голос) под прикрытием партии БПП "Солидарность" успешно провели "выборы", показав явку в 71%, когда в тот же день в соседнем Ивановском районе (Коноплянская ОТГ) явка составила 46%. Победитель выборов на голову общины - выдвиженец БПП, набрал 64%, из 26 депутатов совета 16 также представляют БПП. По сравнению с выборами в районный совет в октябре 2015 года рейтинг БПП вырос в 6 раз: с 11% до 64%, количество депутатов в 4 раза: с 4 до 16. И это представили Президенту как достижение, забыв сказать о том, что на каждом участке находилось одновременно до 5 "титушек", которых народный депутат (БПП) Алексей Гончаренко, который присутствовал на участках, назвал военными журналистами, которые пристально следили за правильностью волеизъявления и, конечно, о суммах, потраченных на подкуп", - рассказал глава РГА о содержании своего разговора с Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко предоставляют искаженную информацию, - глава РГА Бойко, перебивший выступление президента в Одессе

"Когда я вместе с неравнодушными людьми ловили тех, кто раздавал деньги - их сразу забирали в неизвестном направлении и только потом приезжала полиция, которая, конечно, факты подкупа не подтверждала. И даже мои открытые заявления с указанием фамилий организаторов и исполнителей этого преступления не дали никакого результата. Более того, за 2016 год у меня были 7 обращений в правоохранительные органы и ни по одному я не получил ответа", - добавил Бойко.

"Вот что стоило бы знать господину Президенту: что за его спиной его же доверенные лица не могут по-другому выиграть выборы как с применением подкупа и "титушек", а это первый звонок о том, что либо выбранный путь, либо доверенные люди - не те и все это приводит к недовольству людей. Именно во время разговора после совещания я сообщил все в деталях о том, как подают под соусом победы бомбу замедленного действия, почему правоохранители ничего не сделали и кто за этим стоит, в том числе и из окружения Президента. Кому-то может мой поступок не нравиться, но мне лично Президент Украины Петр Порошенко пообещал разобраться во всех озвученных вопросах и дал соответствующие поручения. Результат рассмотрения всех вопросов будет индикатором того, стоит ли перебивать выступление Президента Украины, стоит ли дальше на что-то надеяться", - резюмировал госслужащий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "За лживое выступление Порошенко ему полагается приз Пиноккио", - Саакашвили

Напомним, 12 января Порошенко назначил главой Одесской ОГА Максима Степанова. В ходе представления нового главы ОГА Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту главы Одесской ОГА: "Только разговорами занимались ". Президенту попытался возразить глава Ширяевской РГА Одесской области Тарас Бойко, подняв руку, в ответ Порошенко сделал ему замечание: "Будете президентом - я вас приглашу, и вы выступите вместо меня. Я вам пока слова не давал ". Однако после окончания официальной части представления главы ОГА Президент выслушал все замечания, которые хотел высказать Бойко. В ответ экс-глава Одесской ОГА Саакашвили обвинил президента во лжи: "Порошенко нагло врал, когда говорил сегодня о моей работе в Одессе".
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Почему преемником Саакашвили стал заместитель генерала Кравченко и кум Палицы

20 декабря состоялся конкурс на должность главы Одесской обладминистрации. Победителем был назван директор госпредприятия "Полиграфкомбинат Украина" Максим Степанов. Источники называли его кандидатуру "согласованной" еще за неделю до этого, что сразу же породило разговоры о предопределенности результатов и фиктивности самого конкурса.
"Страна" рассказывает, как в Госагентстве по вопросам госслужбы могут манипулировать результатами отбора и кому на должности губернатора нужен Степанов.
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Когда на призыв:"Досить красти" вас объявляют врагом независимости Украины то вы подспудно начинаете догадываться что что-то начинает глючить в шоколадном королевстве.
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по статье - а то порошенко не знает КОГО поставил крышевать Одесскую область. После встречи с Бойко шоколадный поржал с его наивности. И дал поручение "нарыть" компромат... о причастности Бойко к путину и плану "шатун" - "шобнеповаднобыло!"
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Лохторат потроху починає прозрівати і більш-менш реально оцінювати "діяльність" обраного говногаранта. У Парашенки був реальний шанс, після Майдану, побудувати нову країну, так би мовити, з чистого листка, за європейськими цінностями з відповідними правами і свободами для громадян, бізнесу, віросповідання, де всі рівні перед законом. Та він обрав інший шлях, у друзі він обрав не кращих синів і дочок з народу, які ціною власного життя відстояли Майдан і усунули від влади "непереможного" шапкокрада з ригоублюдівським шоблом, у друзі, наш "інтелегентний англомовний" барига, обрав собі подібних бариг.... . Для бариг, шановні, закони не писані, і так було завжди, так буде і надалі. Так, дійсно, хлопці в гібридному АТО гинуть за батьківщину, за своїх рідних, за майбутнє своїх дітей, це в першу чергу, проте вони зараз там гинуть і за те, щоб усі ті виродки, що крутяться у владі і біля неї, ось уже 20 років,і надалі грабили країну, розкрадали бюджет, набивали свої кармани і офшори, і головне, приводили у владу своїх нікчемних, ще ненажерливіших висерів, ставлячи хрест на майбутньому цієї країни.
Якщо лодка пливе у прірву, то коли її не розкачувати, шансів вибратись і не може бути.
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да у урки Януковича была хотя бы ПАРТИЯ Регионов а у Президента Блок ПП или Бандиты Петра Порошенко оцэ по еврепейски или по жрыдовский уж и не знаю как сие назвать.. гопники во фраках короче..
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Степанов теж переміг в конкурсі на губернатора в результаті підтасовки та фальсифікації! Влада порошенка це тотальна фальсифікація та обман!
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Игорек-ты кто???? Может тебя и нет на самом деле-ты тоже просто обман-так фейк ,чудик!!!!!
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Андрюша! А ты кто? Впрочем, можешь не говорить - и так все ясно...
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а как этот Бойко главой РГА стал?
Может как-то иначе?
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Бойко став Головою РГА на відкритому конкурсі де було більше 7000 учасників і всі співбесіди були і досі є он-лайн в Інтернеті. А Стєпанова обирали через махінації та закриті шушукання без журналістів. Бойко реально виграв конкурс, а Стєпанов це махінатор.
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Стєпанов пройшов конкурс непрозоро, тобто з підтасовками, що засвідчили журналісти!
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журналисты и про саакашвили много что говорят.
За что он их именует проплачеными.
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Великий розрив по балам, більше ніж в два рази, показує що конкурс сфальсифіковано!
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это всего лишь ваш трындеж.
И тот и тот выбран на конкурсе.
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Бойко обраний на відкритому конкурсі де все було публічно, Бойко не був людиною Саакашвілі і не був знайомий з Саакашвілі раніше. Бойка відібрали з 7000 претендентів в кілька етапів, а Стєпанов це брудний договорняк порошенки та коломойського.
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…И вот очередной годок промчался. Они все боле ускоряют ход. Мы, как обычно, ожидали счастья - и, как обычно, выпали в расход. Благодаря общественной морали (ну и тому, что мы ж не дураки), нас до сих пор еще не расстреляли, ведь воры наверху, не бандюки. И в этом демократии успехи, и в этом наше главное из благ - ты, ..ука, здесь живешь не для потехи, пусть даже сам ты голоден и наг. Ты, блин, здесь строишь общество свободных, пусть даже и свободных от всего. А то, что не хватает средств народных… так тем твое свободней существо. Вон Диоген ваще жил в старой бочке и солнце видел чуть не целый день. Скажи об этом своему сыночку… тот, правда, может врезать по балде. Мы все, когда предстанем перед Богом, будем лишь в стрингах, кто-то и без них. Теперь, пожалуй, перейдем к итогам ушедших дней - увы, не золотых. У нас здесь, кстати, было в целом скучно - мочили, крали, но по мелочам. Ляшко подрался с Бойко, а не с мужем, младшенький Добкин глюки повстречал. Луценко-инженер стал прокурором, но пить не бросил, чем всегда горжусь. А кто был вором - и остался вором, но всех пересчитать я не берусь. Вот кто уж дал дрозда - так это янки, где скука да тоска цвели везде, и этот дрозд - не Голливуд, не танки, а рыжий клоун с золотым биде. Ему и в цирке бы не дали роли, но чем занятна эта часть Земли - мир думал: вы с ума сошли там, что ли? Мир просто думал - а они сошли. От Трампа все немного растерялись: мол, как же с этим чудом дальше жить? Кацапы ж чуть от счастья не у..рались - и ринулись боярышник глушить. На оном фоне был и слух посеян, которому готов поверить я, что Клинтонше подгадила Расея, поскольку Трампа выбрала в мужья. Подобный высер матримониальный придет в башку, как средство от всех бед, когда тебя орально и анально один и тот же восемнадцать лет… Они, пожалуй, не красавцы оба, но нынешний-то точно обречен: такого сменишь и на козоё..а (нет-нет, друзья, Чечня тут ни при чем). Еще вот англичане убежали, теперь от них шотландцы убегут, а гансы мусульман не обижали, за что те благодарно их е..ут. Французы, как обычно, - тем и этим, французы, что арабы, - никому… Европа, самый сытый рай на свете, поперла то ли в гетто, то ль в тюрьму. Эх, то ли дело Лугандон прелестный, где чист духовно и последний гад. Там Моторола жил, святой и честный, но улетел… на лифте… прямо в ад. Захарченко для светлого примера Ивашку Охлобыстина позвал и дал тому гражданство ДНРа… возможно, и еще куда-то дал. А чтоб мы тут не очень-то грустили, чтоб скрасить наше вялое житье, кацапы чо-то Надю отпустили, а наши сдуру приняли ее. Она примчалась босяка, без тапок, мы все ей чуть не ножки целовать… Не знаю, был ли в этом план кацапов, но нам был попандос, ети их мать! Ну что еще? Конечно же Джамала!!! Спасибо тебе, диво, за талант! Крым - наш, она и это доказала, но там - го..но, а с нами - бриллиант. Конечно Вася, гений мордобоя!!! Конечно Усик, тоже был хорош! Паралимпийцы выдали такое, что замер целый мир, ядрена вошь! Чуть-чуть, но все же полетала «Мрия» - глядишь, кому-то будет и нужна. Пока ракеты наши никакие, но, дайте время, выйдет «Сатана». Народ тикает в Польшу табунами - ну что ж, поможет злотыми родным, а Польша, даже нынче, даже нами, куда как меньше за..рана, чем Крым. Что пожелать в году уже пришедшем, в опасном - ведь семнадцатом! - году? Нам - отличать воров от сумасшедших и крепче бить московскую орду, еще смотреть пореже телеящик и побойчей осваивать IT, Расее - пить боярышник почаще, а ботоксную жабу сдать в утиль, Америке - вменяемого Трампа, Европе - всё, как сорок лет назад, мне - дешевизны виски, бренди, граппы, Ляшку - если не ..уй, так вилы в зад, Петру - так распродать его заводы, чтоб каждый смог купить себе завод, Бене и Гене - жизни и свободы, Ринату можно и наоборот, Виталику - работы над столицей, самым прекрасным городом Земли, Верховной Раде - самораспуститься, пока для них веревок не сплели, Брюссельским му..акам - решить за визы, всем нашим мамам - долгие года. И чтоб всегда стояла башня в Пизе…
…и чтобы миру не пришла пи..да.
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Україна конає від тотальної інвазії гельмінтами-корупціонерами))))
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Эпическая хитрожопость винницкого барыги, которая позволяла ему десятилетиями "бегать сухим между капельками дождя" и множить свои личные капиталы -- на этот раз ему не поможет, ибо в случае проведения досрочных парламентских выборов, на которых БПП гарантировано будет вынесен "ногами вперед", следующим логичным шагом будет проведение досрочных президентских выборов.
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Так вот они и тренируются проводить досрочные выборы.
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только саакашвили вообще на тех выборах никуда не попадет.
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Это ты в минстецевское говно попал.


Михо - победит на выборах, и придет пизд*ц в Украине воровской власти и олигархам!!!
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по опросам к власти приходят Ляшка и Тимошенка с Оппблоком,ты жополиз из какого лагеря?
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я поважаю порошенка за те що він є.
президент таки країни.
за що я його неповажаю::
1. за брехливість.
2. за жадібність.
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То ти визначся- поважаєш чи зневажаєш? І нашим і вашим? Як у кацапів: мені не подобається путін, але він- найкращий.
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та я визначився вже давно. якщо скажу-забанять.
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Тот неловкий момент,когда ты просто,тихо в своём офисе писал антиукраинские посты и думал,что это забавно...#СБУ


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Пиши исчо Пока только на пятерку написало. Надо на десятку для круглого счета
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Порохоботы перешли от жополизания Барыги к откровенным угрозам.
Совсем вам тяжело "работается" да, жополизы?

И не надо поменять понятия Украина и Порошенко. Порошенко не олицетворяет собой Украину - он ее грабит.
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Я наприклад за бариг не голосую і з 1991 р. жоден з моіх кандидатів,нажаль, не виграв такі буцімто вибори )))
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Завжди голосую за націоналистів, або нізакого )))
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Хіба я щось казав про "Свободу",те що вони вважают себе за націоналистів,це не означає що вся Україна вважає так саме ))))
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Это ты его выбрало.
Я его даже не рассматривал как кандидата.
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Для меня оочень важно то, во что верит какой-то порохобот, лижущий барыге жопу за 3 копейки.
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Сам парашенко был "выбран",весьма сомнительно. Кто его выбирал как олигарха ? В порыве Майдана.
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В нас вибирає не народ а олігархи через свої медіаресурси!а народ просто користається тим що йому підсунуть!а підсовують кожний раз все гірше!для народу і краще для олігархії!
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ти ж самі люди що мені кричали що треба голосувати за пороха, зараз кричать який порох поганий. Я за це вважаю їх трохи дурнями або навіть хворими - треба мати принципи та їх дотримуватись. не можна кожний рік кардинально змвнювати свою позицію та свої думки - це ненормально. це тиж самі люди що голосвали за кучму, юща, та деякі з них голосували за овоча. а потім кожного разу плювались. так ось я и питаю - що це за дурні ща 3-5 разів кряду вибирають президента навіть не пошукав інормацію в інтернеті, а потім чомусь незадоволені? Порох тут ні до чого, не було бі пороха - вони бі проголосували ще за когось. проблема не в президентах а в нас. коли буде запит на цивілізацію в суспільстві, тоді буде цивілізоване суспільство. а поки в районних містах будут напиватися як свині в ресторані та кричати що жидів та американців треба повбивати, тобто що є радянською пропагандою з москви, то страна буде бідна, люди будуть бідні, і життя буде лайно. убога людина ніколи не розуміє що вона убога.
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Происходит постепенная замена всех на свои проверенные кадры,только дело в том,что эти же кадры и им подобные всплывают при всех президентах,имеют связи и виды на так называемую оппозицию,в случае чего снова займут свои места.
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Це лише доводить те що в Україні нема політичних партій та блоків,а є кубло гельмінтів ,які виснажуют Україну і роблят її не дієздатною ,як державу ))))
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Вже давно кажу,що Петро то останній з цієї категорії,якого я ще згідна потерпіти,далі потрібен хтось зовсім сторонній, кандидатури Юлєк,Ляшків мене не влаштовують-те саме,тільки гірше.
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Сучасний український політикум-це відгодовані підсвинки з Кучмівської обори,жодної політикі,лише бізнес,тобто як найближче до корита ))))
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Саме так.
Мені не подобається повна відсутність діалогу влади з народом,вони будують свою країну,ми лише спостерігаємо та здогадуємось,підзвітність майже повністю відсутня.Це помилка,яка може надто дорого коштувати всім.
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Так де ті інші візмуться? Знов на виборах буде той самий список що й у попередніх виборах. А тому списку перша Юля.
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Це я розумію. Щодо гельмінтів: я ще у грудні 2013 року на Майдані відігнав від польського кореспондента якихось порівняно молодих "ригів" і сказав пану таке: "у польській мові слово "інвазія" означає "вторгнення". В нашій мові це слово застосовують медики у словосполученні "глистна інвазія". Те, що пан зараз бачить і фільмує - це протест живого організму, який зветься Україна, проти інвазії глистів зі Сходу. Сподіваємося що нам вистачить власних сил подолати глистів без застосування токсичних препаратів." Ну в такому стилі. Пану дуже сподобалося таке порівняння.
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Більшою загрозою для України є українські гельмінти,в вигляді вселяких ніби то політичних партій та блоків ))) Головна загроза це українські гниди,здолавши яких ми здолаємо і московських вошей ))))
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Я мав на увазі саме данецьких гельмінтів, які розповзлися по всіх областях. Зараз ще пригадав розповідь мого товариша, одного з провідних фахівців-мателознавців одного з академічних інститутів. Десь в останні роки каденції Ющенка викликали його до "боса", представили якомусь чиновному товарісчу як кращого фахівця з ... певних технологій. Чиновник почав співати солов'єм про проект "Антарес" і про те як "у партии есть мнение" відрядити його (фахівця) на тривалий термін до іншого підприємства. "Ви же панімаєте, партія удєляєт бальшоє вніманіє етому проекту".
- Перепрошую, ЯКА партія?
- Ну ясно, партія ригионів!
- З партією ригіонів не маю і не матиму ніяких справ!
Чиновник (майже приезирливо): - Так ви БЮТівець?
- Від сьогодні вважайте що так.
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А вінницькі,дніпровські,львівські та т. ін. гельмінти кращі ,чи що ))))
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Дніпровські? Дніпровські зупинили набагато страшніших гельмінтів. Слід це пам'ятати.
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Страшніших за корумпованих потвор зараз в світі не існує )))
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У 2015-му прийшов віддати голос на місцевих виборах. За давнім рефлексом поцікавився партійністю голови комісії. Виявилося що це ТАКА таємниця, у порівнянні з якою коди пускових установок - дитячий анекдот. Прибігла сама голова комісії: "Ви виконали свій обов'язок, проголосували? Дуже вам вдячні, не затримуйте рух виборців у залі. А на сторонні запитання ми не зобов'язані вам відповідати."
Я сказав, що її "папередниці" пишалися належністю до партії ригионів і не соромилися відповідати на такі запитання. Навіть ті, кого у 2004 я ловив на фальшаку.
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В Україні нема ніяких політичних партій і політичної боротьби,є лише щуряча метушня навколо державного корита )))
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Так. Прочитайте буль ласка мій пост трохи вище.
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Он не просто знает - он чутко руководит этим процессом
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так он окружил себя рыгами в прошлом, вот они и работают по накатанной схеме
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Ригі , які були до цього НУНСами ,чи "Матьківщиною", а до цього СДПУо)))) Це міграціі гельмінтів ,як найближче до корита )))
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...Інцидент днями трапився на україно-російському кордоні. Розчарований «республіканець» розповів про інцидент в спільноті «автомобілістів ДНР» у соціальній мережі.Зокрема, при перетині кордону в декларації чоловік вказав країну проживання відомі букви «ДНР», на що жінка-прикордонник в митній декларації зробила виправлення і вписала «Україна», та ще й вказала діагноз подорожуючого. «Перетинав кордон на номерах ДНР і в декларації написав ДНР, на митниці в декларації прикордонниця перекреслила і написала Україна ... сказала, що я шизофренік ... і ДНР не існує», - розповів в мережі «республіканець» Віктор
http://antikor.com.ua/articles/146435-rosijsjki_prikordonniki_rozcharuvali_hitelja_psevdorespubliki

...
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Valerij ‏@Valerij_Gladko

Останні виступи Президента у Одесі свідчать, що державний устрій України не має жодних демократичних ознак! Це звичайний авторитарний режим!
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Плутократия у нас, а вовсе не демократия...
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чому ми хочемо щоб нас поважали коли ми самі один одного не поважаєм і не может довести країну до ладу? нас занадто засоветізували за 100 років. та нав'язали нам психологію бидла та рабів за 300 років, що багато з нас з радістю грають роль бидла та рабів, тому що тоді не можна нічого не робити а лише шукати хто винуватий.
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Богато букв))) Бидло задовільняє життя з гарантованим оберемком жуйки )))))
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Лохторат потроху починає прозрівати і більш-менш реально оцінювати "діяльність" обраного говногаранта. У Парашенки був реальний шанс, після Майдану, побудувати нову країну, так би мовити, з чистого листка, за європейськими цінностями з відповідними правами і свободами для громадян, бізнесу, віросповідання, де всі рівні перед законом. Та він обрав інший шлях, у друзі він обрав не кращих синів і дочок з народу, які ціною власного життя відстояли Майдан і усунули від влади "непереможного" шапкокрада з ригоублюдівським шоблом, у друзі, наш "інтелегентний англомовний" барига, обрав собі подібних бариг.... . Для бариг, шановні, закони не писані, і так було завжди, так буде і надалі. Так, дійсно, хлопці в гібридному АТО гинуть за батьківщину, за своїх рідних, за майбутнє своїх дітей, це в першу чергу, проте вони зараз там гинуть і за те, щоб усі ті виродки, що крутяться у владі і біля неї, ось уже 20 років,і надалі грабили країну, розкрадали бюджет, набивали свої кармани і офшори, і головне, приводили у владу своїх нікчемних, ще ненажерливіших висерів, ставлячи хрест на майбутньому цієї країни.
Якщо лодка пливе у прірву, то коли її не розкачувати, шансів вибратись і не може бути.
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Питання до прихильників пороха...Ви на багато ліпше стали жити? Життя по новому бакс 29 ,ціни космос на комуналку і т.д,усі вже в Європі прям.... Малий бізнес здох.... Дякуємо тобі пане президент за життя по новому!
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Очікуєшь від ботів щиру відповідь,марно, шановний)))
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Пан Президент за три года ничего не сделал для простого украинца....Н И Ч Е ГО
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То что порошенко будет ставлеником кремля было понятно в 2013 году ...(

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Хряк межгорский удрал, 54% дебилов выбрали подсвинка, из которого вырос еще больший хряк.
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Прозреют ли 54% долбоебов...или это навсегда?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко стоило бы знать, что его доверенные лица не могут выиграть выборы иначе как с применением подкупа и "титушек", - глава РГА Бойко, перебивший выступление президента в Одессе
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