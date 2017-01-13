 Порошенко стоило бы знать, что его доверенные лица не могут по-другому выиграть выборы как с применением подкупа и "титушек", - глава РГА Бойко, перебивший выступление президента в Одессе

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Ширяевской РГА Одесской области Тарас Бойко, который во время выступления Президента Украины Петра Порошенко на представлении нового главы ОГА поднял руку и попытался возразить президенту, передает Цензор.НЕТ.
"Последней каплей были слова Президента о достойных людях, избранных на выборах в ОТГ (Объединенные территориальные громады), в частности в Одесской области. О самом диалог уже сказано достаточно, расскажу о причине: на выборах в Ширяевскую объединенную общину Одесской области 18 декабря 2016 года за деньги (от 500 до 1000 грн за голос) под прикрытием партии БПП "Солидарность" успешно провели "выборы", показав явку в 71%, когда в тот же день в соседнем Ивановском районе (Коноплянская ОТГ) явка составила 46%. Победитель выборов на голову общины - выдвиженец БПП, набрал 64%, из 26 депутатов совета 16 также представляют БПП. По сравнению с выборами в районный совет в октябре 2015 года рейтинг БПП вырос в 6 раз: с 11% до 64%, количество депутатов в 4 раза: с 4 до 16. И это представили Президенту как достижение, забыв сказать о том, что на каждом участке находилось одновременно до 5 "титушек", которых народный депутат (БПП) Алексей Гончаренко, который присутствовал на участках, назвал военными журналистами, которые пристально следили за правильностью волеизъявления и, конечно, о суммах, потраченных на подкуп", - рассказал глава РГА о содержании своего разговора с Порошенко.
"Когда я вместе с неравнодушными людьми ловили тех, кто раздавал деньги - их сразу забирали в неизвестном направлении и только потом приезжала полиция, которая, конечно, факты подкупа не подтверждала. И даже мои открытые заявления с указанием фамилий организаторов и исполнителей этого преступления не дали никакого результата. Более того, за 2016 год у меня были 7 обращений в правоохранительные органы и ни по одному я не получил ответа", - добавил Бойко.
"Вот что стоило бы знать господину Президенту: что за его спиной его же доверенные лица не могут по-другому выиграть выборы как с применением подкупа и "титушек", а это первый звонок о том, что либо выбранный путь, либо доверенные люди - не те и все это приводит к недовольству людей. Именно во время разговора после совещания я сообщил все в деталях о том, как подают под соусом победы бомбу замедленного действия, почему правоохранители ничего не сделали и кто за этим стоит, в том числе и из окружения Президента. Кому-то может мой поступок не нравиться, но мне лично Президент Украины Петр Порошенко пообещал разобраться во всех озвученных вопросах и дал соответствующие поручения. Результат рассмотрения всех вопросов будет индикатором того, стоит ли перебивать выступление Президента Украины, стоит ли дальше на что-то надеяться", - резюмировал госслужащий.
Напомним, 12 января Порошенко назначил главой Одесской ОГА Максима Степанова. В ходе представления нового главы ОГА Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту главы Одесской ОГА: "Только разговорами занимались ". Президенту попытался возразить глава Ширяевской РГА Одесской области Тарас Бойко, подняв руку, в ответ Порошенко сделал ему замечание: "Будете президентом - я вас приглашу, и вы выступите вместо меня. Я вам пока слова не давал ". Однако после окончания официальной части представления главы ОГА Президент выслушал все замечания, которые хотел высказать Бойко. В ответ экс-глава Одесской ОГА Саакашвили обвинил президента во лжи: "Порошенко нагло врал, когда говорил сегодня о моей работе в Одессе".
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20 декабря состоялся конкурс на должность главы Одесской обладминистрации. Победителем был назван директор госпредприятия "Полиграфкомбинат Украина" Максим Степанов. Источники называли его кандидатуру "согласованной" еще за неделю до этого, что сразу же породило разговоры о предопределенности результатов и фиктивности самого конкурса.
"Страна" рассказывает, как в Госагентстве по вопросам госслужбы могут манипулировать результатами отбора и кому на должности губернатора нужен Степанов.
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Якщо лодка пливе у прірву, то коли її не розкачувати, шансів вибратись і не може бути.
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Бариги
Каганат
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Может как-то иначе?
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За что он их именует проплачеными.
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И тот и тот выбран на конкурсе.
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…и чтобы миру не пришла пи..да.
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Михо - победит на выборах, и придет пизд*ц в Украине воровской власти и олигархам!!!
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президент таки країни.
за що я його неповажаю::
1. за брехливість.
2. за жадібність.
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Совсем вам тяжело "работается" да, жополизы?
И не надо поменять понятия Украина и Порошенко. Порошенко не олицетворяет собой Украину - он ее грабит.
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Я его даже не рассматривал как кандидата.
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Мені не подобається повна відсутність діалогу влади з народом,вони будують свою країну,ми лише спостерігаємо та здогадуємось,підзвітність майже повністю відсутня.Це помилка,яка може надто дорого коштувати всім.
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- Перепрошую, ЯКА партія?
- Ну ясно, партія ригионів!
- З партією ригіонів не маю і не матиму ніяких справ!
Чиновник (майже приезирливо): - Так ви БЮТівець?
- Від сьогодні вважайте що так.
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Я сказав, що її "папередниці" пишалися належністю до партії ригионів і не соромилися відповідати на такі запитання. Навіть ті, кого у 2004 я ловив на фальшаку.
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http://antikor.com.ua/articles/146435-rosijsjki_prikordonniki_rozcharuvali_hitelja_psevdorespubliki
...
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@Valerij_Gladko
Останні виступи Президента у Одесі свідчать, що державний устрій України не має жодних демократичних ознак! Це звичайний авторитарний режим!
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Якщо лодка пливе у прірву, то коли її не розкачувати, шансів вибратись і не може бути.
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