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 Заявление Тиллерсона дает надежду, что администрация Трампа обеспечит Украину более серьезной поддержкой в борьбе против агрессии Кремля, - Хербст

На заседании Сената 11 января Рекс Тиллерсон долго пытался убедить скептиков в том, что его прошлые отношения с Владимиром Путиным не станут причиной его наивной и слабой политики в отношении Кремля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом в статье для Atlantic Council пишет бывший посол США в Украине Джон Хербст, отмечая, что это было заметно с самого начала.

Он сказал, что Америке нужно без иллюзий смотреть на отношения с Москвой. И что Россия представляет опасность, а американские союзники правы, что боятся ее. Он отчитал Москву за аннексию Крыма и вторжение в Украину. Несмотря на то, что с Россией можно сотрудничать там, где ее интересы совпадают с американскими, по словам Тиллерсона, Вашингтон должен жестко отстаивать интересы Амеирки и ее союзников, а Россия "должна ответить за свои действия". Хотя заявления кандидата в Госсекретари были громкими, они не были чем-то чрезвычайным, по понятным причинам. Однако он столкнулся с острыми вопросами от сенаторов, которые сомневаются в его взглядах в отношении Украины и России.

Хербст пишет, что ответы Тиллерсона были сильными, а иногда специфическими. В отношении Украины он сказал, что слабый ответ Запада на аннексию Крыма в 2014 году поощрил Россию начать военную операцию на Донбассе. Когда его спросили, что США следовало сделать в ответ, он ответил, что стоило передать оборонительное летальное оружие и предоставить Киеву оперативные разведывательные данные.

"Конечно же, слова Тиллерсона были не о том, что США должны сделать теперь. Но они открывают возможность того, что администрация Трампа может обеспечить Украину более серьезной поддержкой в борьбе против агрессии Кремля, чем предшественники", - считает Хербст.

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Относительно санкций, позиция Тиллерсона оказалась неоднозначной. С одной стороны он признал, что санкции - это "важный инструмент" сдерживания негативного поведения. А с другой - заявил, что они вредят американскому бизнесу. Его окончательной репликой было то, что статус-кво в вопросе санкций нужно сохранить, пока он не изучит ситуацию лучше.

По мнению Хербста, скоро мир узнает, какую позицию администрация Трампа занимает относительно санкций. Поскольку их действие закончится в марте, если администрация не продлит их.

"Если агрессия Москвы в Украине продолжится, не продлить действие санкций было бы признаком слабости", - считает экс-посол США в Украине.

Тиллерсон также заверил, что поддерживает "Акт Магнитского", предусматривающий санкции против ряда граждан России за нарушение прав человека и демократических норм. Он также подтвердил, что привержен к идее введения так называемого "Глобального акта Магнитского об ответственности за нарушение прав человека".

В то же время, он отклонил вопрос республиканца Марко Рубио о том, считает ли он Путина "военным преступником". По мнению Хербста, в Сенате Тиллерсон показал, что он реально оценивает опасность, которую представляет ревизионистская политика Путина, и что он поддерживает идею укрепления НАТО и американского лидерства.

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Заявления, которые Тиллерсон сделал, дают возможность догадываться, какую политику будет проводить администрация Трампа. Но не стоит воспринимать их как гарантию.

Тем временем, издание Financial Times писало, что у Тиллерсона проблемы с республиканцами на пути к креслу Госсекретаря. Часть сенаторов от партии сомневаются, стоит ли поддерживать его кандидатуру. Если хотя бы трое республиканцев и все демократы в Сенате проголосуют против него, Тиллерсон не станет Госсекретарем.

Ранее сообщалось, что Тиллерсон пообещал, что США смогут признать Крым российским только с согласия украинского народа. Тиллерсон также заявил, что США должны были более решительно реагировать на незаконную аннексию Крыма Россией в 2014 году. В частности, Вашингтон должен был оказать Киеву срочную военную помощь, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию.

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