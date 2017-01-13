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Все про:Одесская область (1317) Порошенко (10364) Саакашвили (1640) скандал (4932) Степанов Максим (3)

 Порошенко предоставляют искаженную информацию, - глава РГА Бойко, перебивший выступление президента в Одессе

Обвинения озвученные Порошенко во время представления нового главы Одесской ОГА, сформированные на искаженной информации, которую подают ему те, кто стоит во главе всей коррупции и организованной преступности в стране.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Ширяевской РГА Одесской области Тарас Бойко, который во время выступления Президента Украины Петра Порошенко на представлении нового главы ОГА поднял руку и попытался возразить президенту, передает Цензор.НЕТ.

"Стало ли мне плохо, когда я поднял руку? Я помню день 10 сентября 2015 года, когда все мы, главы администраций Одесской области вместе с Михеилом Саакашвили, были на приеме в Администрации Президента и внимательно слушали каждое слово Петра Порошенко о законе и порядке в государстве, о благосостоянии для простых людей. Поэтому в ответ на вопрос: "Стало ли мнеплохо?", - Я отвечу: "Да", - это можно назвать именно такими словами. Ведь, отдав полтора года своей жизни государственной службе, получая первые полгода зарплату в 3 тыс. грн, но несмотря на это, оставив все ради труда для нашего государства, слушать друг за другом обвинения Президента Петр Порошенко, сформированные на искаженной информации, которую подают ему те, кто стоит во главе всей коррупции и организованной преступности в стране, в адрес и экс-главы ОГА Михеила Саакашвили и моих коллег-председателей РГА, которые с октября 2015 года ответственно и честно выполняют свои обязанности, было чрезвычайно трудно. И последней каплей были слова Президента о достойных людях, избранных на выборах в ОТГ (Объединенные территориальные громады), в частности в Одесской области. После услышанного сегодня на совещании для меня то, что Петру Порошенко предоставляют искаженную информацию - достоверный факт. Именно поэтому я поднял руку, потому что совещание закончилось бы, и все вошло бы в свои рамки. И я эти рамки попытался хоть как-то поколебать", - пояснил глава РГА свою мотивацию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту главы Одесской ОГА: "Только разговорами занимались"

"Я не чиновник и никогда себя им не считал. Я госслужащий, который давал клятву украинскому народу отстаивать его интересы, и буду это делать любыми законными методами, а также такими, если иным образом привлечь внимание невозможно. Всем "доброжелателям" - общение с Президентом не смертельное и даже необходимое. И я рад, что смог хотя бы так донести свою позицию и озвучить проблемы Ширяевского района непосредственно Президенту. Именно на разговоре после совещания я сообщил все в деталях о том, как подают под соусом победы бомбу замедленного действия, почему правоохранители ничего не сделали и кто за этим стоит, в том числе и из окружения Президента. Кому-то может мой поступок не нравиться, но мне лично Президент Украины Петр Порошенко пообещал разобраться во всех озвученных вопросах и дал соответствующие поручения. В понедельник должен встретиться по этому вопросу с новым главой ОГА Максимом Степановым. Я уже давно разочаровался в возможности сегодня что-то изменить, но борьба продолжается, хотя и с малой надеждой. Результат рассмотрения всех вопросов будет индикатором того, стоит ли перебивать выступление Президента Украины, стоит ли дальше на что-то надеяться", - резюмировал Бойко.

Напомним, 12 января Порошенко назначил главой Одесской ОГА Максима Степанова. В ходе представления нового главы ОГА Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту главы Одесской ОГА: "Только разговорами занимались". Президенту попытался возразить глава Ширяевской РГА Одесской области Тарас Бойко, подняв руку, в ответ Порошенко сделал ему замечание: "Будете президентом - я вас приглашу, и вы выступите вместо меня. Я вам пока слова не давал". Однако после окончания официальной части представления главы ОГА Президент выслушал все замечания, которые хотел высказать Бойко.
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"Искаженную"?

Т.е. "царь хороший - бояре плохие"?
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хватит лгать против "пороха", он не знал, у него не было полномочий.
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да никто ему ничего не предоставляет...оно само стоит во главе этого дерибана...
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честный мужик видимо. пороху такие не нужны. а нам порох не нужен. вот и выяснили, что кому и сколько.
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Конечно честный. У нас других и нет. Поэтому так хорошо и живем.
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Российский поэт доступно объяснил, куда ведет страну Путин

«ONLINE.UA»

13.01.2017 08:15
Известный российский поэт Дмитрий Быков в своем новом стихотворении объяснил, куда ведет Россию президент РФ Владимир Путин, создавая исторических кумиров.
В новой поэзии «Викинг Владимир» Быков упоминает о новом российском фильме «Викинг», главным героем которого стал киевский князь Владимир. В стихотворении поэт в иронической форме говорит о том, что в России исторические кумиры и символы пропаганды постепенно устаревают и отодвигаются во все более древние времена.
По словам Быкова, сейчас Россия вернулась в XI век.
«Наш пантеон как будто вымер.
Скудеет духом русский мир.
Сегодня только князь Владимир -
Герой дискуссий и кумир.
Кто говорит «Забудь и выкинь!»,
Кто гимн поет его уму...
О нем натужный сняли «Викинг»,
И в центре памятник ему.
Страна болеет, но не труп же -
Зачем так много о былом?
Мы погружаемся все глубже,
Как будто ищем перелом.
Был долго Петр объектом споров,
И обсуждало большинство
Его крутой имперский норов
И европейский курс его;
Сто лет прошло в жестоких спорах
О зове крови, власти тьмы -
Но грянул бунт, взорвался порох,
И глубже опустились мы.
При новом лидере стервозном,
Что многих в робы одевал,
Страна жила Иваном Грозным
И в нем искала идеал.
Лет шестьдесят, как умер Сталин:
Крым, «Искандеры», «Тополя» -
И князь Владимир был поставлен
Перед воротами Кремля.
Себя мы прочно загасили.
Ликуй, незримый печенег:
Сегодня уровень России -
Как раз одиннадцатый век.
Кто будет новым (или старым)
Героем завтрашнего дня?
Кого на площади поставим -
Олега? Игоря? Коня?
Припоминаю я нередко
Не феодалов, не застой -
Доисторического предка
С его пещерной простотой.
Его топоринг, крикинг, рыкинг,
Его кровавый провиант...
И сразу чувствуешь, что «Викинг» -
Отнюдь не худший вариант».
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Наивный человек, жаловаться главному коррупционеру на коррупцию.
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Ну, що ти, мій народе, ниєш,
немов ображений плаксій,
то за «кондітєрку» в Росії,
то за офшор панамський мій?!

Тобі яке свиняче діло
до бізнесу чужого, блядь?!
Чи у партнери закортіло,
щоб на халяву існувать?!

Ніззя! Така вже в тебе доля!..
І закарбуй, бля, на чолі -
кому давитись пудом солі,
кому - омари на столі!

Я не за тим ліз до корита,
та вчивсь майстерності повій,
щоб бути наймитом невмитим,
таким, як ти, народе мій!

От ти ганьбиш мене за «статус».
Мовляв, я дбаю не про вас…
А я усе віддам Донбасу,
якщо Європа дасть наказ!

За милість західних партнерів,
та транші від інвесторів,
я б ще з десяток «денеерів»
«особим статусом» пригрів!

Тому, закрив би свого рота.
Не віре Банкова сльозам.
Ти ж сам обрав мене, сволота!
Отож тепер і мучся сам.
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Звідки у вас стінограма неопублікованого виступу П.О.Порошенко ?
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К власти пришла криминально-олигархическая клика подонков и моральных уродов во главе с порошенко. Пока бандиты у власти ничего менятся не будет, коррупционные схемы хряка благополучно унаследовал хряк2.
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никто ему ничего не представляет - барыга сам кого хочешь брехать научит
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В АП сейчас Харьковская команда. А от "Харькова до границы с рашей 40км", как заявил в 2004 Кушнарев. а до Львова от Киева -540км. Вот и делайте выводы КАКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ В АП. Кроме этого многие служащие в АП имеют крепкие корни с рашей ( то ли родились неудачно в раше, толи женились неудачно в раше ). Никто реально с этим не разбирался.
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,,,лучше всего проводить куйлу операции под кодовыми названиями "шатун",в стране в которой у власти в главном кресле"болтун","брехун" "лгун"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко предоставляют искаженную информацию, - глава РГА Бойко, перебивший выступление президента в Одессе
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