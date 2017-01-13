EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  3904  81
Все про:конфликт (595) Одесская область (1317) Порошенко (10364) Саакашвили (1640)

 "За лживое выступление Порошенко ему полагается приз Пиноккио", - Саакашвили

Экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили еще раз прокомментировал выступление Президента Петра Порошенко в Одессе, раскритиковавшего его деятельность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook, 12 января.

"Приз "4-х Пиноккио" присуждается президенту Порошенко за высочайшее искусство подачи информации с точностью до наоборот во время его сегодняшнего лживого выступления в Одессе", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту главы Одесской ОГА: "Только разговорами занимались"

Напомним, ранее Саакашвили также обвинил Порошенко во лжи: "Президент Порошенко нагло врал, когда говорил сегодня о моей работе в Одессе. Власть барыг, которая перешла на банальную торговлю должностями якобы через "конкурсы", представила очередного барыгу на должность главы областной администрации".

Как известно, Порошенко 12 января пребывал с визитом в Одессе. Он представил обществу нового губернатора области Максима Степанова.

Отметим также, в ноябре 2016 года Михаил Саакашвили уволился с поста губернатора Одесской области.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Потрібні дострокові вибори Президента! Одеську область фактично віддали Коломойському як компенсацію за Приватбанк. Ця політична корупція та мафіозне розподілення посад не мають нічого спільного з Революцією Гідності! Не для того гинули в Києві майданівці щоб Президент постмайданної України купляв голоси в парламенті, продавав цілі області України та посади, влаштовував фінансові афери та махінації, ухилявся від податків! порошенко повністю втратив мандат народної довіри та перетворився на кримінального злочинця.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вначале был палыця а теперь коломойского нет и его представителей тоже
 показать весь комментарий
Ответить
 
так я ответа дождусь или нет? что отдали Коломойскому, и кто его там представляет? просто интересно
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если враг радуется,значит у нас не все в порядке...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Призы пусть в детских садах выдают. А нам поленом ему по башке постучать надо !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Vitaliy ShabuninFollow 13 hrs ·

Отже, друг Януковича Злочевський чистий перед законом http://bit.ly/2jIGCd0. "Ловкость рук" від Юрій Луценко виглядає так:
1) перекваліфікувати незаконне збагачення Злочевського на несплату податків його компанією;
2) довести, що компанія Злочевського не сплатила податки в 2016 році - оголосити підозру бухгалтерці та зняти підозру зі Злоча;
3) компанія сплачує суму несплаченого податку - закрити справу.
"Це рішення є результатом спільної багатомісячної роботи двох команд - Генпрокуратури України та Burisma Group", - йдеться в заяві компанії Злочевського (bit.ly/2jndNPV). Юрій Луценко, ще нікому з генпрокурорів не вдавалось так швидко відбілити одіозного соратника Януковича. Ви і Шокіна, і Ярему переплюнули. Браво...
На фото піврічної давності Луценко з серйозним виразом обличчя показує малюнки з газовими схемами, звинувачує Злочевського в розкраданні коштів, вкрадених мільярдах...
Фейспалм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Михо, я надеюсь, что ты лично вручишь президенту этот приз и чем быстрее тем лучше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как сам Михо оценивает результаты своей работы на Одесчине,каково мнение жителей области?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Большинства отдельных жителей. Шутка.
А если серьезно, один в поле -- не воин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а вы узнайте у майдановцев..как они оценивают..то что происходит сейчас..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Против Михо в Одессе резко против сторонники Труханова, Кивалова и всего рюського мира
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
поскоту отключили интер, значить скоро отрезвеют и будут топить за Михо, а вообще, поскот- парафия трухи
 показать весь комментарий
Ответить
 
Был в Одессе еще при нем . Ничего хорошего никто про Ссаку не говорил... Сейчас вообще отмахиваются - неинтересен он никому. Да и в Грузию никто его особо не зовут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Одесса это не область, спросите у водил которые перестали при нем платить дань барыгам рекетирам спроите у белых участников ВЭД, и спросите тех кто регулярно ездит в Рени Измаил
 показать весь комментарий
Ответить
 
да как по мне то Михо тоже не далеко ушел по пистежу
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для того , щоб пересвідчитись в чесності або брехливості Петра Олексійовича - треба перечитати в черговий раз його передвиборчу програму "Жити по-новому!".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молчал бы ,гарант-стыдно и противно.За саботаж который устроили в Одессе Саакашвили,кто то должен отвечать.А отвечать некому-везде имитация ,воровство и профанация.Неужели нашим власть имущим не хочется жить в прекрасной,развитой,умной стране?Они уже не могут-атрофия мозга-только грабить,врать....Развиваться-"ноль"Вы обращайтесь к народу,президент-чем помочь,что бы это сдвинуть. Порошенко вообще владеет ситуацией,что творят его ребята?Или в дурочку играет?Для Порошенко-везде беспредел,законы применяют только для простого человека.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СААКАШВИЛИ------------------ДЕРЖИСЬ НАРОД ПОДДЕРЖИТ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Насчет обвинения в увеличении поступлений от Одесской таможни после ухода Саакашвили и Марушевской , так это элементарно объясняется (и странно что Порошенко на это повелся) - когда Марушевская пыталась законтрить одесскую торгово-таможенную мафию, вся контрабанда (и серая в том числе) перешла на оформление в другие таможни (киевскую и др.), отсюда и естественное падение объемов таможенных платежей. Но зато импортеры, работающие "по белому", вспоминают этот период в Одессе с благодарностью). Когда же от Саакашвили с Марушевской избавились, все левые "блатные" товаропотоки импорта опять вернулись в Одессу. Да, при этом поступления от одесской таможни сегодня несколько увеличились (впрочем ровно на столько, на сколько они уменьшились в киевской и др. таможнях, откуда ушли эти импортеры). Но кто может сказать на сколько эти поступления должны были увеличиться, если бы большая часть причитающихся платежей не уходила в карманах насировской мафии?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пороху кроме премии за лживость и подлость еще билет в Ростов дать надо и пускай пистует и прихватит гонтареву и гройсмана.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та щоб він всих своїх забрав потрібно декілька літаків
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наворовал и в Ростов? А отвечать не нужно? По решению Майдана всех повесить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мало овоща в ростове? Надо билет в тюрьму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"главное задание для нового руководителя - закончить дорогу между Одессой и родиной президента"
 показать весь комментарий
Ответить
 
его там ждут- единственное место где большинство набрал тигипка)
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Саакашвілі і Порошенко - "одного поля ягоди"............... На превеликий жаль, це - наслідки "майдану".
 показать весь комментарий
Ответить
 
татишо! от тільки Грузія в Євросоюзі а ми........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надання "безвізу" (до того ж - яке лише в процесі), це ще не "в Євросоюзі"......... Так же само як і підписання угиди про асоціацію, це не - "євроінтеграція"................
 показать весь комментарий
Ответить
 
вони вже зробили великий крок до цього.а ми топчемся на місці.
да і ще одне- порошенкові дуже далеко до Саакашвілі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кому-то милее ягод овощи...
пс.Почему майдан в кавычках?
 показать весь комментарий
Ответить
 
У тещи Турчинова нашли особняк и 6000 квадратных метров ...

biz.censor.net.ua/.../u_teschi_turchinova_nashli_osobnyak_i_6000_kvadratnyh_metr...


19 ч. назад - ВИДЕО Теще главы СНБО принадлежит особняк под Киевом и недвижимость в столице площадью более 6500 квадратных метров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смешно даже читать. А совсем недавно, помницца, Саакашвили так чудно его отмазывал! Прям личным адвокатом был! "В коррупции виноваты фсе, только не Пэтя!" Что это было? Слепой/дурной/недальновидный/неадекватный или наивный чел? В версию "меня абманули"- не верю, учитывая возраст, опыт человека, не один год находящегося в политике и те реальные изменения, которые он сделал в своей стране...... В "неожиданно прозрел"- тоже не верю, извините.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мишаня никак не узбагоится. Впрочем ящитаю что Порох в данном случае сделал неправильно, надо было быть выше этих дрязг. Наоборот подчеркнуть преемственность власти, сказать что Саакашвили начал в области ряд важнейших направлений, которые новая власть разовьет, дополнит, "расширит и углубит"(с). Надо было быть чуть повыше Мишиного трепа,комментируя его работу, а вести себя как ключевая властная фигура, обычно Порох так себя и ведет не комментируя всякое гивно под штиблетами, но тут чето проперло, надо держать себя в руках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Щоб робити правильно, треба мати мозок, а ручки у шоколаді та вафлеру переможницю приват та інших банків.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо это за черноротая отрыжка? уберите ее от меня
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никто в твоей комнате уборщиком быть не обязан. И нечего тут ворчать о том, что там в твоей комнате возле тебя отрыжка валяется. Сам убери или пойди жене прикажи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какая "новая власть", шокобот? В Одессе- полный рыговский реванш! Какая "переемственность"? Ты об чем, болезный?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Слышь, чо то я не понял, ты на меня набросился за критику Пороха, а теперь набросился на чека обвиняя его шокоботом.
Твоя задача сеять срач на всех ветках, кацапоживотное?
 показать весь комментарий
Ответить
 
петя ссыт неистово от мысли что корыто может ускользнуть
 показать весь комментарий
Ответить
 
Здається все. Дорогий пєдро=януковощу.
Революція закінчилась. Най жиє дерибан!
Чистимо зброю та спостерігаємо, щоб не пропустити початку ліхтарної люстрації.
 показать весь комментарий
Ответить
 
[Офицер: Вы даже не представляете кто такой Порошенко (ВИДЕО) - ELISE.COM.UA]: Посмотри! http://elise.com.ua/?p=233674
[Экономика от Пророка: Офицер: Порошенко хуже и страшнее Януковича. Видео]: Посмотри! http://www.economics-prorok.com/2017/01/blog-post_805.html#more
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я это уже постил, два запэдрота набросились на меня как собаки во время течки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чому приїжджий нацмен ображає мого президента? Хоч один конкретний аргумент він привів?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хотелось бы услышать от Ссаааккаашвили не тока визги обиженного мальчика, но и что-нибудь конструктивное. Надоело слышать от всех т.н. политиков крик - Так нельзя! Политик должен предлагать решения.
А так метод только один - вот назначьте меня хоть сторожем , но дайте полномочия тирана...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пьеро́ (фр. Pierrot, уменьшительная форма имени Пьер, Pierre) - один из персонажей французского народного ярмарочного театра.
Этот персонаж возник в середине XVII века и представляет собой тип ловкого слуги, который добивается своей цели, прикрываясь добродушием. Исполнитель роли Пьеро выступал без маски, с лицом, обсыпанным мукой, носил широкую крестьянскую рубаху. Его прототип - Педролино из итальянской комедии дель арте (или комедии масок) - ловкий, изворотливый, однако часто попадающий впросак.

 показать весь комментарий
Ответить
 
Российский поэт доступно объяснил, куда ведет страну Путин

«ONLINE.UA»

13.01.2017 08:15
Известный российский поэт Дмитрий Быков в своем новом стихотворении объяснил, куда ведет Россию президент РФ Владимир Путин, создавая исторических кумиров.
В новой поэзии «Викинг Владимир» Быков упоминает о новом российском фильме «Викинг», главным героем которого стал киевский князь Владимир. В стихотворении поэт в иронической форме говорит о том, что в России исторические кумиры и символы пропаганды постепенно устаревают и отодвигаются во все более древние времена.
По словам Быкова, сейчас Россия вернулась в XI век.
«Наш пантеон как будто вымер.
Скудеет духом русский мир.
Сегодня только князь Владимир -
Герой дискуссий и кумир.
Кто говорит «Забудь и выкинь!»,
Кто гимн поет его уму...
О нем натужный сняли «Викинг»,
И в центре памятник ему.
Страна болеет, но не труп же -
Зачем так много о былом?
Мы погружаемся все глубже,
Как будто ищем перелом.
Был долго Петр объектом споров,
И обсуждало большинство
Его крутой имперский норов
И европейский курс его;
Сто лет прошло в жестоких спорах
О зове крови, власти тьмы -
Но грянул бунт, взорвался порох,
И глубже опустились мы.
При новом лидере стервозном,
Что многих в робы одевал,
Страна жила Иваном Грозным
И в нем искала идеал.
Лет шестьдесят, как умер Сталин:
Крым, «Искандеры», «Тополя» -
И князь Владимир был поставлен
Перед воротами Кремля.
Себя мы прочно загасили.
Ликуй, незримый печенег:
Сегодня уровень России -
Как раз одиннадцатый век.
Кто будет новым (или старым)
Героем завтрашнего дня?
Кого на площади поставим -
Олега? Игоря? Коня?
Припоминаю я нередко
Не феодалов, не застой -
Доисторического предка
С его пещерной простотой.
Его топоринг, крикинг, рыкинг,
Его кровавый провиант...
И сразу чувствуешь, что «Викинг» -
Отнюдь не худший вариант».
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да Пиноккио давно торчит в углу,курит сигареты и скрипит зубами с досады.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рада Мейер пишет на Фейсбуке.
8 ч ·

Ветеран АТО, один из пострадавших в перестрелке с экс-прокурором на Приморской улице, рассказал мне о ситуации, которая случилась с ним сегодня.
"Я ехал на своей машине и не нарушал правила. Включил правый поворот. Я ехал в правом ряду со стороны Канатной по спуску в сторону Таможенной площади. Я никого не подрезал. Я спускаюсь по этому спуску, и тут меня догоняет джип с левой стороны и начинает подрезать, притесняя . Я ему посигналил И мы поехали дальше.. Он второй раз меня подрезает, но уже с другой стороны, Создавая аварийную ситуацию. Я пытаюсь его объехать, но он подставил свою машину и я резко нажал педаль тормоза , чуть не ударив авто. Это было на Таможенной площади. Я на светофоре подъехал к нему, опустил стекло и без мата спросил "ты не видишь меня?" На что он ответил мне бранью "иди на х*й пид*с". Этот мужчина в отцы годится мне. Зачем оскорблять? Как так можно?! У меня ребенок есть, жена. Я православный и исповедаю нормальные семейные ценности. Это было сказано при женщине, сидящей рядом с ним. Я вышел чтобы поговорить, а он уехал. Чуть дальше он остановился и припарковался справа. Я стал за ним и подхожу сзади (к машине). Тут справа выходит эта женщина . Она либо под чем- то была либо пьяная, потому что вела себя очень неадекватно. Она накинулась на меня. Стала рвать вещи , бить. Оторвала карман. Я с детства никогда не бил женщин! У меня есть мама, сестричка, жена! Я взял ее за руки , пытаясь остановить. Она начала царапаться. В это время выходит этот мужчина с пистолетом. Он без слов начал стрелять по мне. Я почувствовал острую боль в левой конечности я скрутился. Так как Я сам бывший сотрудник правоохранительной системы..у меня тоже есть оружие. Но я не стал его сразу доставать! Я придерживаюсь ценностей человеческих, семейных. Верю в добро порядочгость, честность, но увы. Здоровье подвело и я решил уйти из органов. С ним Я не драться шел!! Он взрослый мужчина!! Как так", - рассказал мужчина.
Отмечу, что женщина, сидевшая ️рядом с бывшим прокурором снимала все происходящее на телефон!
" Я пытался остановить всех. Достал телефон и пытался вызвать полицию. Эта женщина вырвала его. Разбила и начала унижать мое достоинство, снимая на камеру. У меня кровоточила нога и мне было очень больно. Я начал убегать. Я был один. Вокруг стояли люди в погонах и никто не вмешался!! Я уже был ранен в АТО и это страшно! У меня есть ребенок и я не хочу оставить его сиротой из-за какого-то идиота.. В ноге была Адская боль. Я отхожу и кричу на помощь , но никто из окружающих не помог. Он за мной бежал с угрозами расправы и сбил меня с ног. Я ударился головой сильно. Мне пришлось извлечь пистолет свой! Другого выхода себя защитить я не видел. В шоковом состоянии я стрельнул в него. После, я подбежал к нему с криком "покажи руки! Брось оружие".. А он угрожал криминальными авторитетами. Я забрал у него пистолет. Но эта женщина продолжала на меня прыгать. Потом мне стало плохо очень. Я сел у машины.. Приехали его знакомые с угрозами. Потом полиция и медики. Сначала помогли ему. Ко мне подошли уже потом", - рассказал ветеран АТО Сергей.
"Я очень боялся, что в ходе этого инцидента пострадают окружающие. Там могли быть дети!! А если бы он в них попал?!я никому позвонить не мог, потому что они забрали мой телефон и разбили.. К сожалению, полиция не приняла каких-то активных действии. Конституционные наши права ( на жизнь, на достоинство) не соблюдаются вообще! Он вместе со своим знакомым, который приехал позже, намекали мне, что я попал в серьезную ситуацию. Но Я готов отвечать за свои поступки!! Там вокруг камеры наблюдения!!!", - вспоминает Сергей.
По его словам, прокурор первый применил физическую силу.
"Я не применял первый физическую силу и оружие! Женщина эта.. Она неадекватно себя вела! Я с 14.07.2014 -2015 год был в АТО. Я воспитываю ребенка и я считаю себя порядочным семьянином! К тому же.. Я православный человек... И у меня в голове не укладывается как так. На ровном месте, среди бела дня в спокойном городе, какой-то псих может стрелять по людям!! А если бы он стрельнул бы мне в жизненно важный орган? Меня возмутило то, что он не настроен был на диалог! Он сразу достал пистолет!!! Начал стрелять в живого человека!!",- рассказал Сергей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из этих двоих (Порошенко и Саакашвили) - один абсолютный брехун, который врет где угодно, что угодно и когда-либо. Это - ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
кучерявый пиноккио, с деревянной головой, трусливым сердцем и руками перепачканными шоколадом.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"За лживое выступление Порошенко ему полагается приз Пиноккио", - Саакашвили
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик взятка военнослужащие ВСЮ Гройсман Донбасс дороги Киев Крым НАБУ Нацполиция ОБСЕ обстрел Одесская область Порошенко Райнин расследование Россия Саакашвили СБУ СИЗО смерть суд судья США Торнадо Трамп Хуг Александр
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти