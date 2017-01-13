 "За лживое выступление Порошенко ему полагается приз Пиноккио", - Саакашвили

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook, 12 января.
"Приз "4-х Пиноккио" присуждается президенту Порошенко за высочайшее искусство подачи информации с точностью до наоборот во время его сегодняшнего лживого выступления в Одессе", - написал он.
Напомним, ранее Саакашвили также обвинил Порошенко во лжи: "Президент Порошенко нагло врал, когда говорил сегодня о моей работе в Одессе. Власть барыг, которая перешла на банальную торговлю должностями якобы через "конкурсы", представила очередного барыгу на должность главы областной администрации".
Как известно, Порошенко 12 января пребывал с визитом в Одессе. Он представил обществу нового губернатора области Максима Степанова.
Отметим также, в ноябре 2016 года Михаил Саакашвили уволился с поста губернатора Одесской области.
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Отже, друг Януковича Злочевський чистий перед законом http://bit.ly/2jIGCd0. "Ловкость рук" від Юрій Луценко виглядає так:
1) перекваліфікувати незаконне збагачення Злочевського на несплату податків його компанією;
2) довести, що компанія Злочевського не сплатила податки в 2016 році - оголосити підозру бухгалтерці та зняти підозру зі Злоча;
3) компанія сплачує суму несплаченого податку - закрити справу.
"Це рішення є результатом спільної багатомісячної роботи двох команд - Генпрокуратури України та Burisma Group", - йдеться в заяві компанії Злочевського (bit.ly/2jndNPV). Юрій Луценко, ще нікому з генпрокурорів не вдавалось так швидко відбілити одіозного соратника Януковича. Ви і Шокіна, і Ярему переплюнули. Браво...
На фото піврічної давності Луценко з серйозним виразом обличчя показує малюнки з газовими схемами, звинувачує Злочевського в розкраданні коштів, вкрадених мільярдах...
Фейспалм.
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А если серьезно, один в поле -- не воин.
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да і ще одне- порошенкові дуже далеко до Саакашвілі.
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пс.Почему майдан в кавычках?
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biz.censor.net.ua/.../u_teschi_turchinova_nashli_osobnyak_i_6000_kvadratnyh_metr...
19 ч. назад - ВИДЕО Теще главы СНБО принадлежит особняк под Киевом и недвижимость в столице площадью более 6500 квадратных метров.
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Твоя задача сеять срач на всех ветках, кацапоживотное?
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Революція закінчилась. Най жиє дерибан!
Чистимо зброю та спостерігаємо, щоб не пропустити початку ліхтарної люстрації.
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[Экономика от Пророка: Офицер: Порошенко хуже и страшнее Януковича. Видео]: Посмотри! http://www.economics-prorok.com/2017/01/blog-post_805.html#more
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А так метод только один - вот назначьте меня хоть сторожем , но дайте полномочия тирана...
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Этот персонаж возник в середине XVII века и представляет собой тип ловкого слуги, который добивается своей цели, прикрываясь добродушием. Исполнитель роли Пьеро выступал без маски, с лицом, обсыпанным мукой, носил широкую крестьянскую рубаху. Его прототип - Педролино из итальянской комедии дель арте (или комедии масок) - ловкий, изворотливый, однако часто попадающий впросак.
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«ONLINE.UA»
13.01.2017 08:15
Известный российский поэт Дмитрий Быков в своем новом стихотворении объяснил, куда ведет Россию президент РФ Владимир Путин, создавая исторических кумиров.
В новой поэзии «Викинг Владимир» Быков упоминает о новом российском фильме «Викинг», главным героем которого стал киевский князь Владимир. В стихотворении поэт в иронической форме говорит о том, что в России исторические кумиры и символы пропаганды постепенно устаревают и отодвигаются во все более древние времена.
По словам Быкова, сейчас Россия вернулась в XI век.
«Наш пантеон как будто вымер.
Скудеет духом русский мир.
Сегодня только князь Владимир -
Герой дискуссий и кумир.
Кто говорит «Забудь и выкинь!»,
Кто гимн поет его уму...
О нем натужный сняли «Викинг»,
И в центре памятник ему.
Страна болеет, но не труп же -
Зачем так много о былом?
Мы погружаемся все глубже,
Как будто ищем перелом.
Был долго Петр объектом споров,
И обсуждало большинство
Его крутой имперский норов
И европейский курс его;
Сто лет прошло в жестоких спорах
О зове крови, власти тьмы -
Но грянул бунт, взорвался порох,
И глубже опустились мы.
При новом лидере стервозном,
Что многих в робы одевал,
Страна жила Иваном Грозным
И в нем искала идеал.
Лет шестьдесят, как умер Сталин:
Крым, «Искандеры», «Тополя» -
И князь Владимир был поставлен
Перед воротами Кремля.
Себя мы прочно загасили.
Ликуй, незримый печенег:
Сегодня уровень России -
Как раз одиннадцатый век.
Кто будет новым (или старым)
Героем завтрашнего дня?
Кого на площади поставим -
Олега? Игоря? Коня?
Припоминаю я нередко
Не феодалов, не застой -
Доисторического предка
С его пещерной простотой.
Его топоринг, крикинг, рыкинг,
Его кровавый провиант...
И сразу чувствуешь, что «Викинг» -
Отнюдь не худший вариант».
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8 ч ·
Ветеран АТО, один из пострадавших в перестрелке с экс-прокурором на Приморской улице, рассказал мне о ситуации, которая случилась с ним сегодня.
"Я ехал на своей машине и не нарушал правила. Включил правый поворот. Я ехал в правом ряду со стороны Канатной по спуску в сторону Таможенной площади. Я никого не подрезал. Я спускаюсь по этому спуску, и тут меня догоняет джип с левой стороны и начинает подрезать, притесняя . Я ему посигналил И мы поехали дальше.. Он второй раз меня подрезает, но уже с другой стороны, Создавая аварийную ситуацию. Я пытаюсь его объехать, но он подставил свою машину и я резко нажал педаль тормоза , чуть не ударив авто. Это было на Таможенной площади. Я на светофоре подъехал к нему, опустил стекло и без мата спросил "ты не видишь меня?" На что он ответил мне бранью "иди на х*й пид*с". Этот мужчина в отцы годится мне. Зачем оскорблять? Как так можно?! У меня ребенок есть, жена. Я православный и исповедаю нормальные семейные ценности. Это было сказано при женщине, сидящей рядом с ним. Я вышел чтобы поговорить, а он уехал. Чуть дальше он остановился и припарковался справа. Я стал за ним и подхожу сзади (к машине). Тут справа выходит эта женщина . Она либо под чем- то была либо пьяная, потому что вела себя очень неадекватно. Она накинулась на меня. Стала рвать вещи , бить. Оторвала карман. Я с детства никогда не бил женщин! У меня есть мама, сестричка, жена! Я взял ее за руки , пытаясь остановить. Она начала царапаться. В это время выходит этот мужчина с пистолетом. Он без слов начал стрелять по мне. Я почувствовал острую боль в левой конечности я скрутился. Так как Я сам бывший сотрудник правоохранительной системы..у меня тоже есть оружие. Но я не стал его сразу доставать! Я придерживаюсь ценностей человеческих, семейных. Верю в добро порядочгость, честность, но увы. Здоровье подвело и я решил уйти из органов. С ним Я не драться шел!! Он взрослый мужчина!! Как так", - рассказал мужчина.
Отмечу, что женщина, сидевшая ️рядом с бывшим прокурором снимала все происходящее на телефон!
" Я пытался остановить всех. Достал телефон и пытался вызвать полицию. Эта женщина вырвала его. Разбила и начала унижать мое достоинство, снимая на камеру. У меня кровоточила нога и мне было очень больно. Я начал убегать. Я был один. Вокруг стояли люди в погонах и никто не вмешался!! Я уже был ранен в АТО и это страшно! У меня есть ребенок и я не хочу оставить его сиротой из-за какого-то идиота.. В ноге была Адская боль. Я отхожу и кричу на помощь , но никто из окружающих не помог. Он за мной бежал с угрозами расправы и сбил меня с ног. Я ударился головой сильно. Мне пришлось извлечь пистолет свой! Другого выхода себя защитить я не видел. В шоковом состоянии я стрельнул в него. После, я подбежал к нему с криком "покажи руки! Брось оружие".. А он угрожал криминальными авторитетами. Я забрал у него пистолет. Но эта женщина продолжала на меня прыгать. Потом мне стало плохо очень. Я сел у машины.. Приехали его знакомые с угрозами. Потом полиция и медики. Сначала помогли ему. Ко мне подошли уже потом", - рассказал ветеран АТО Сергей.
"Я очень боялся, что в ходе этого инцидента пострадают окружающие. Там могли быть дети!! А если бы он в них попал?!я никому позвонить не мог, потому что они забрали мой телефон и разбили.. К сожалению, полиция не приняла каких-то активных действии. Конституционные наши права ( на жизнь, на достоинство) не соблюдаются вообще! Он вместе со своим знакомым, который приехал позже, намекали мне, что я попал в серьезную ситуацию. Но Я готов отвечать за свои поступки!! Там вокруг камеры наблюдения!!!", - вспоминает Сергей.
По его словам, прокурор первый применил физическую силу.
"Я не применял первый физическую силу и оружие! Женщина эта.. Она неадекватно себя вела! Я с 14.07.2014 -2015 год был в АТО. Я воспитываю ребенка и я считаю себя порядочным семьянином! К тому же.. Я православный человек... И у меня в голове не укладывается как так. На ровном месте, среди бела дня в спокойном городе, какой-то псих может стрелять по людям!! А если бы он стрельнул бы мне в жизненно важный орган? Меня возмутило то, что он не настроен был на диалог! Он сразу достал пистолет!!! Начал стрелять в живого человека!!",- рассказал Сергей.
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