 В 2017 году мы планируем отремонтировать минимум 2-2,5 тыс. км автодорог и 80 мостов, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал министр в эфире "1+1" в пятницу
"Мы планируем отремонтировать таким образом минимум 2-2,5 тыс. км и около 80 мостов", - сообщил он.
По его словам, в 2016 году было отремонтировано около 1 тыс. км.
Омелян отметил, что на ремонт дорог в 2017 году предусмотрено 30 млрд грн.
Министр добавил, что в 2016 году стоимость капитального ремонта 1 км дороги в среднем составляла 7 млн грн, что намного дешевле, чем в 2012 году.
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"Коломойский сейчас уже другой. Не из-за того, что случилось с "ПриватБанком", а потому, что он хочет конкуренции в небе", - Омелян(38)
"Самая большая проблема Саакашвили, что он не создал сильной команды, которую имел в Грузии", - Омелян(53)
Омелян: Пока мы не видим достаточного экономического обоснования для повышения "Укрзализницей" тарифов на грузоперевозки(36)
Платные дороги в Украине появятся не ранее, чем через два-три года, - Омелян(30)
Министерство инфраструктуры взялось за решение проблемы нехватки вагонов(0)
В бюджете на 2017 год предусмотрено порядка 30-35 млрд грн на ремонт дорог, - Омелян(30)
Кабмин разрешил привлекать независимых инженеров для контроля качества дорожных работ(10)
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Уже то, что отремонтировано было, надо опять ремонтировать!!!!
Пидары просто сделали вид, что отремонтировали... ничего не меняется... деньги распилены, работа - говно!
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Щоб відремонтувати тисячі кілометрів доріг потрібно розробити проекти реконструкції цих доріг, а проектів досі немає! На що збираються витратити 30 млрд грн???? На ідіотський ямковий ремонт????? Ремонт доріг треба робити тільки заміною дорожного покриття на всю ширину дороги на відстані не менше ніж 100м полотна, щоб на швидкості колеса машини встигали отримати щеплення з іншим покриттям і машина не втрачала керованості! Ямковий ремонт це не ремонт це безглузде витрачання коштів!
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Про это говорили, когда минзарплату поднимали в два раза. Потом говорили, когда бюджет принимали. Это еще цветочки, ягодки будут после полугодия по итогам наполнения бюджета.
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А афера с Приватом по идее не должна была вылезти тоже так быстро - надо смотреть на деятельность Гонтаревой. Порадовало, что из половины банков, которым наданы приоритеты в работе на валютной бирже - кацапские
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"Зарплата министра должна быть в районе 100 тыс. гривен", - Геращенко. ВИДЕО
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Смотрим на трассу Полтава - Кишинев. Проектировалась, как стратегическая. Делалась, как положено тогда. Правда конструктор дал маху и сделали её уже ожидаемого, но. Никто не желает по ней сейчас проехать??? Не дай БОГ.
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Футбольная команда проиграла с разгромным счетом. На вопросы журналистов тренер отвечал:
-- В следующем матче мы будем играть еще лучше.
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