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Все про:дороги (1528) ремонт (606) Мининфраструктуры (412) Омелян (175)

 В 2017 году мы планируем отремонтировать минимум 2-2,5 тыс. км автодорог и 80 мостов, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявляет, что в 2017 году планируется отремонтировать 2-2,5 тыс. км автомобильных дорог и 80 мостов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал министр в эфире "1+1" в пятницу

"Мы планируем отремонтировать таким образом минимум 2-2,5 тыс. км и около 80 мостов", - сообщил он.

По его словам, в 2016 году было отремонтировано около 1 тыс. км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 апреля начнется масштабное строительство дорог, - Гройсман

Омелян отметил, что на ремонт дорог в 2017 году предусмотрено 30 млрд грн.

Министр добавил, что в 2016 году стоимость капитального ремонта 1 км дороги в среднем составляла 7 млн грн, что намного дешевле, чем в 2012 году.
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кросман брехал ,что все отремонтировано.Память короткая ?
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Всё или не всё - это совсем не важно уже!
Уже то, что отремонтировано было, надо опять ремонтировать!!!!
Пидары просто сделали вид, что отремонтировали... ничего не меняется... деньги распилены, работа - говно!
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Укравтодор кожен рік отримує з бюджету 20 млрд грн і всі гроші йдуть на утримання структури Служб автомобільних доріг (зарплати, опалення, електрика) і покриття кредитів на Євро-2012, вкрадених Януковичем і вивезених готівкою за кордон! Де кримінальні справи по цим кредитам та по цим роботам? Чому не притягнути до відповідальності ті хто переводив ці гроші в готівку та віддавав мафії Януковича?
Щоб відремонтувати тисячі кілометрів доріг потрібно розробити проекти реконструкції цих доріг, а проектів досі немає! На що збираються витратити 30 млрд грн???? На ідіотський ямковий ремонт????? Ремонт доріг треба робити тільки заміною дорожного покриття на всю ширину дороги на відстані не менше ніж 100м полотна, щоб на швидкості колеса машини встигали отримати щеплення з іншим покриттям і машина не втрачала керованості! Ямковий ремонт це не ремонт це безглузде витрачання коштів!
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В системі Укравтодору є Укрдорпроект якй мав відділення в кожній області і займався проектуванням ремонтів, реконструкцій та будівництва доріг. На сьогодні ця структура знищена! Всі проектувальники фактично звільнені, вся матеріальна база практично розвалена, борги по зарплаті та комунальним і іншим послугам - за роки! Це катастрофа! І тут Гройсман заявляє що будуть виділятись мільярди на дороги і вже будуть щось ремонтувати! А де проекти? Гроші будуть красти чи на них будуть виконувати роботи? Якщо будуть виконувати роботи то потрібні проекти робіт та кошториси, щоб було зрозуміло що треба робити, які обсяги робіт та матеріалів і скільки це все коштує! Без відновлення роботи філій Укрдорпроекту в регіонах не буде якісних проектів, не буде економій державних коштів, не буде якісного ремонту! Гроші просто розкрадуть як всі попередні роки і наступного року асфальст знові розтане разом зі снігом.
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Да Вы батенка шатун, однако. Щас соевые боты Вам расскажут, шо лерка самый банкиристый банкир.
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ну а что в этом нового? Или неожиданность?
Про это говорили, когда минзарплату поднимали в два раза. Потом говорили, когда бюджет принимали. Это еще цветочки, ягодки будут после полугодия по итогам наполнения бюджета.
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"Мінімалка" тут - ні до чого. Ніхто фактично ще не отримував ніяких "підвищених" зарплат.............. А от афера з "Приватом", це - одна із складових.
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мінімалка дуже навіть до чого, підняття мінімалки з одночасним лютим підвищенням покарання за незареєстрованиї працівників - це сильний удар по підприємцям взагалі і знищення підприємців на селі
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конечно не причем. Сегодня утром сходил в магазин - +50 коп к хлебу.
А афера с Приватом по идее не должна была вылезти тоже так быстро - надо смотреть на деятельность Гонтаревой. Порадовало, что из половины банков, которым наданы приоритеты в работе на валютной бирже - кацапские
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Мой знакомый планировал поднять паровоз, но помер, так и не поднявши.
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Не ремонтировать, а заново построить. То убожище союза само собой разваливается, не выдерживая нагрузок.
Смотрим на трассу Полтава - Кишинев. Проектировалась, как стратегическая. Делалась, как положено тогда. Правда конструктор дал маху и сделали её уже ожидаемого, но. Никто не желает по ней сейчас проехать??? Не дай БОГ.
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Есть одно животное, у него уже много фоловеров, заходим жалуемся указываем как спам, его акаунт : https://twitter.com/mdobkin

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Все заметили как мягко сказано? Не "отремонтируем", а "планируется отремонтировать", безличное предложение
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Что значит мы планируем? Тогда нужно уточнить, какой план курят.
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Анекдотик в тему:
Футбольная команда проиграла с разгромным счетом. На вопросы журналистов тренер отвечал:
-- В следующем матче мы будем играть еще лучше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2017 году мы планируем отремонтировать минимум 2-2,5 тыс. км автодорог и 80 мостов, - Омелян
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