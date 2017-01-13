 "Украинское радио" охватит все оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, - Нацсовет по телерадиовещанию

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщает пресс-служба Нацсовета.
"При мощности 50 кВт в дневное время речью Украинского радио будут охвачены подконтрольные территории - Константиновка, Краматорск, Димитров, Артемовск, Лисичанск, и большая часть оккупированных территорий, в том числе города Донецк, Горловка, Макеевка, Торец, Шахтерск, Торез, Енакиево, Дебальцево, Брянка, Алчевск. В ночное время покрытие сигналом будет значительно лучшим - он охватит все оккупированные районы Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении со ссылкой на слова члена Нацсовета Сергея Костинского.
Костинский также отметил, что сейчас ведутся работы Концерном РРТ по изменению конструкции антенны, которая будет передавать сигнал, решается вопрос с передатчиком. По приблизительным расчетам, технически запустить вещание можно будет за три месяца.
Таким образом, жители подконтрольных и оккупированных территорий смогут слушать информационные программы "Украинского радио", а также передачи, созданные совместно с "Голосом Донбасса", "Радио Свобода", которые адаптированы для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Напомним, 2 декабря 2016 года на Чонгаре заложили первый блок телерадиовышки, которая обеспечит вещание на территорию Херсонской области и Крым. Планируемая высота вышки - 150 метров. Благодаря ей четыре украинские радиостанции начнут круглосуточное вещание в Херсонской области и Крыму. Вещание в FM-диапазоне охватит Джанкойский и Красноперекопский районы, частично - Симферопольский район.
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А чмо анукович скорее всего уехало просто потому что получил такой приказ из кремля. Убежал как раз в день подписания того тупого референдума или согласования.
Но ты же на Майдане не был. но тебе виднее, точно как кацап рассуждаешь, типа издалека виднее
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873кгц - это хрипящие и трещащие средние волны. Почти ни в одном авторадио их нет.
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Е мае, ЭТО КАК? Там сурдоперевод? Или шансон на украинском языке? Нацсовет жжет.
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