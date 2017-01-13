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Все про:Луганщина (3562) Нацсовет_ТРВ (294) радио (187) Донбасс (11824) Костинский (16)

 "Украинское радио" охватит все оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, - Нацсовет по телерадиовещанию

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 12 января выдал разрешение на вещание на территории проведения АТО с использованием радиочастоты 873 кГц в г.Часов Яр Донецкой области Национальной телекомпании Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщает пресс-служба Нацсовета.

"При мощности 50 кВт в дневное время речью Украинского радио будут охвачены подконтрольные территории - Константиновка, Краматорск, Димитров, Артемовск, Лисичанск, и большая часть оккупированных территорий, в том числе города Донецк, Горловка, Макеевка, Торец, Шахтерск, Торез, Енакиево, Дебальцево, Брянка, Алчевск. В ночное время покрытие сигналом будет значительно лучшим - он охватит все оккупированные районы Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении со ссылкой на слова члена Нацсовета Сергея Костинского.

Костинский также отметил, что сейчас ведутся работы Концерном РРТ по изменению конструкции антенны, которая будет передавать сигнал, решается вопрос с передатчиком. По приблизительным расчетам, технически запустить вещание можно будет за три месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительство телерадиовышки на Чонгаре идет по плану, тестовое вещание запланировано на конец января, - Нацсовет

Таким образом, жители подконтрольных и оккупированных территорий смогут слушать информационные программы "Украинского радио", а также передачи, созданные совместно с "Голосом Донбасса", "Радио Свобода", которые адаптированы для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 2 декабря 2016 года на Чонгаре заложили первый блок телерадиовышки, которая обеспечит вещание на территорию Херсонской области и Крым. Планируемая высота вышки - 150 метров. Благодаря ей четыре украинские радиостанции начнут круглосуточное вещание в Херсонской области и Крыму. Вещание в FM-диапазоне охватит Джанкойский и Красноперекопский районы, частично - Симферопольский район.

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"Якщо Янукович не давав команди стріляти в людей, то Порошенко - дасть" - офіцер 93 бригади Валерій Матвійчук, Порох - це тотальна брехня і грабіжництво, а на передовій нацгвардія (нацики) стоять за бійцями як сталінські загород-загони
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Как это не давал?! Более того Янукович приказывал военным стянуть технику и убивать людей. Военные отказались выполнять его приказ.так что то что эта мразь не на воротила фарша, заслуга только чести наших солдат ктоторные должны не диктатуру охранять а границы Родины. Что касается хуйла , то он это месево в Раше устроит
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Рашистам покуй где убивать, скажет хуйло мочить в туалетах тех кто против его власти в России и будут мочить.
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Рыго-рашисткий выбляток продолжает кампанию по "обелению" убийцы, диктатора и вора Януковоща. "Ничего не было, а более 100 трупов на Майдане- вам приснилось". Неужели не понятно?
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Понятно, но заведомая ложь не делает этим тролям плюса, складывается впечатление что остались одни тупые в рядах фсбшных проституток.
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По моему, убийцу, диктатора и вора Януковоща обеляет как раз нынешняя власть Украины, не?
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какие военные отказались выполнять приказ? Беркут?
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Детонька, ты не в курсе по малообразованности, но президент является так же главнокомандующим армии,так что овощ сбежал не потому что убил на маидане 100 человек и боялся расплаты. Он сбежал потому что армия не стала выполнять его преступные приказы , а значит овоща могли просто линчевать.
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Не бреши. Я был на Майдане, все силовики с радостью и смехом штурмовали баррикады и жестоко издевались над пленными, снимая пытки со смехом на видео.
А чмо анукович скорее всего уехало просто потому что получил такой приказ из кремля. Убежал как раз в день подписания того тупого референдума или согласования.

Но ты же на Майдане не был. но тебе виднее, точно как кацап рассуждаешь, типа издалека виднее
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Ага, значит ЯНУКОВОЩ уже "НЕ ДАВАЛ КОМАНДЫ СТРЕЛЯТЬ В ЛЮДЕЙ"....... Пшел вон отсюда, кацапская свинособака!
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ну ведь расследование ГПУ не доказало прямой причастности януковича к расстрелу? Или доказало? че-то я не припомню чтобы януковича обьявили преступником, порох даже вернул ему звание Президента
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Еще раз без разглагольствований- иди к х*ям, рашистская мразь!
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Вот это твои уровень общения и не пытайся его перепрыгнуть, так и несет дешевизной
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перестань питаться на помойках. может запах от тебя и изменится
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говно, перестань здесь свои фекалии разбрасывать, песдуй на веснасру
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Ну, тогда и тебе того де по тому же месту. Плюс спам, чмошник.
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Угомонись, кацапчик, воняй дальше в спаме, адью
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ГугЫл, поспеши-ка ты туда, где твое место. А еще- сколько ники не меняй, козлячьи рога тебе не скрыть.)))))
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Ради наживы фотографы делают из животных алкоголиков, морят голодом и заставляют просить
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Прекрасно.каждое утро начинать с Гимна Украины!!!!
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Где обещанное жеребенком телевидение в Донбассе? Почему он в жопе чешется ? Тварь брехливая.
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Нигде и никогда. Низкая высота передатчика не способна из-за перепада высот передать сигнал на Донецк, в котором телевышка в два раза выше Славянской
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Да их депортировать на расею надо, а не украинское радио им крутить.
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Говорить в "будущем времени" о "проделанной работе" на третий(!) год войны, как то уже не прилично...
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А в каком году это все произойдет? Думаю к 2030 управятся!
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Кто их будет слушать?
873кгц - это хрипящие и трещащие средние волны. Почти ни в одном авторадио их нет.
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Місяця три-чотри назад мені тут дехто не повірив і навіть намагався висміяти, коли я написав на Цензорі, що зараз не середніх хвилях (MW) на частотах 549кГц і 837кГц працює українське радіо, яке я частенько слухаю на дачі коли зявляеться бажання почути новини або коли набридає шансонисте FM. Але, на жаль, ці радіостанції працюють поки що із значними перервами в мовленні, і не цілодобово. Приймач ICF-SW7600GR
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Средние волны хорошо работают только вечером и ночью. Днем это практически мертвый диапазон. Да и не слушает в наше время никто АМ из-за ужасного качества звука и музыки
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Торец - такого города нет, есть Торецк, но он находится на подконтрольной Украине территории, а не на оккупированной, как в статье.
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Передачи " радио свободы" адаптированные для жителей донбасса.,
Е мае, ЭТО КАК? Там сурдоперевод? Или шансон на украинском языке? Нацсовет жжет.
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Очередной распил бабла шо либо транслировать на средних волнах. Никто этот диапазон не слушает. На динных есть укр. радиостанция с хорошим приемом - ее также никто не слушает из-за плохого качества АМ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украинское радио" охватит все оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, - Нацсовет по телерадиовещанию
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