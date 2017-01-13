 Глава ОБСЕ счел маловероятной вооруженную миссию на Донбассе: "Сейчас необходимой поддержки нет"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом он заявил в интервью изданию Kurier, опубликованном в четверг, 12 января.
"Если удастся обеспечить мониторинговой миссии лучший доступ (к районам на Донбассе. - Ред.), возможность контроля ночью, и улучшить ее техническое оснащение, можем достичь прогресса и приблизиться к работающему режиму прекращения огня", - отметил Курц.
Впрочем, Курц выразил сомнения в том, что идея вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе может стать реальностью, в частности из-за отсутствия поддержки среди стран-членов организации.
"В ОБСЕ 57 стран-членов. В том числе и Россия. И любая миссия должно получить согласие всех государств. Сейчас необходимой поддержки нет", - сказал Курц.
Среди других планов Вены во главе ОБСЕ Курц назвал лоббирования ослабление санкций против России "шаг за шагом" в обмен на "позитивное развитие событий на месте".
Выступая с программной речью по случаю начала председательства Австрии, министр выступил за увеличение внимания ОБСЕ к радикализации исламистов и соответствующие превентивные меры, сообщает информагентство dpa.
Ранее во время своего визита на Донбасс Курц отметил, что СММ ОБСЕ и в дальнейшем в рамках своего мандата расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса. Главной задачей останется контроль за прекращением боевых действий.
Отметим также, что 3 января глава МИД Павел Климкин и Курц посетили Мариуполь Донецкой области.
В ОБСЕ также подчеркивали, что для создания вооруженной полицейской миссии необходимо единогласное решение всех стран-участниц.
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Чи Порошенко боїться свого народу та армії навіть більше, чим кацапію?
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В июле вы увидите их на лыжном полумарафоне:
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Видно он хотел сказать что вооружённая миссия уже есть на оккупированном украинском Донбассе, в лице россииских фашистов оккупантов присланных кремлёвскими фашистами )(уйла.
А советник министра обороны по вопросам обмена пленными Василий Будик заявил, что 80% сотрудников миссии ОБСЕ, которые работают в районе города Мариуполя, являются гражданами вражеской Российской Федерации.
"Мало того, что это россияне, они ещё и сотрудники ФСБ, ГРУ и так далее. И они крайне агрессивно настроены к нашим военным. Более того, они передают информацию о расположении наших войск, буквально охотятся за нашими артдивизионами", - подчеркнул советник министра обороны.
Есть и заявление СНБО. "Украинская сторона обеспокоена сообщениями, что представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе разглашают информацию о дислокации украинских воинских подразделений", - сказал спикер совета Андрей Лысенко.
СНБО рассчитывает, что миссия ОБСЕ всё таки будет действовать непредвзято, и не будет подрывать доверие к ее работе.
В тоже время Лысенко отметил, что представители ОБСЕ допустили обнародование закрытой информации, и украинская сторона очень попросила впредь не разглашать эти данные, тем более представителям террористов и оккупантам с российской стороны.
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