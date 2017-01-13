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Все про:ОБСЕ (2168) Курц (13) полицейская миссия (31)

 Глава ОБСЕ счел маловероятной вооруженную миссию на Донбассе: "Сейчас необходимой поддержки нет"

Министр иностранных дел Австрии, которая сейчас председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Себастьян Курц (Sebastian Kurz) заявил о необходимости усилить Специальную мониторинговую миссию (СММ) организации в Украине. В частности - предоставить лучшее снаряжение и технику для контороля ситуации ночью

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом он заявил в интервью изданию Kurier, опубликованном в четверг, 12 января.

"Если удастся обеспечить мониторинговой миссии лучший доступ (к районам на Донбассе. - Ред.), возможность контроля ночью, и улучшить ее техническое оснащение, можем достичь прогресса и приблизиться к работающему режиму прекращения огня", - отметил Курц.

Впрочем, Курц выразил сомнения в том, что идея вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе может стать реальностью, в частности из-за отсутствия поддержки среди стран-членов организации.

"В ОБСЕ 57 стран-членов. В том числе и Россия. И любая миссия должно получить согласие всех государств. Сейчас необходимой поддержки нет", - сказал Курц.

Среди других планов Вены во главе ОБСЕ Курц назвал лоббирования ослабление санкций против России "шаг за шагом" в обмен на "позитивное развитие событий на месте".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ будет расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса, - Курц

Выступая с программной речью по случаю начала председательства Австрии, министр выступил за увеличение внимания ОБСЕ к радикализации исламистов и соответствующие превентивные меры, сообщает информагентство dpa.

Ранее во время своего визита на Донбасс Курц отметил, что СММ ОБСЕ и в дальнейшем в рамках своего мандата расширять зоны своего контроля на всю территорию Донбасса. Главной задачей останется контроль за прекращением боевых действий.

Отметим также, что 3 января глава МИД Павел Климкин и Курц посетили Мариуполь Донецкой области.

В ОБСЕ также подчеркивали, что для создания вооруженной полицейской миссии необходимо единогласное решение всех стран-участниц.
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Знакомтесь так выглядят коренные индейцы Даунбасса , которые восстали на гражданскую войну против Киевской хунты...Орда на выгуле...хотя, какая ОРДА?!!! НИЩЕБРОД и ТУПОЕ МЯСО!!!.А лица это им братский кацапский народ поплющил.
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ОБОСранцы самая заинтересованная организация в войне на востоке Украины , исполняя тупую роль садистов пфу статистов каждый выгребает по 500 евро в день да бухая по ресторанах .
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5% сучасної зброї у Сухопутних військах це багато, чи мало проти 800% у Нацгвардії?
Чи Порошенко боїться свого народу та армії навіть більше, чим кацапію?
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Є більш нагальні проблеми-певне Манька Немита Голова Захарова таки звернулася до ОБСЄ з приводу заборони каналу "Дождь", оце дійсно проблема
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Если у кого либо из украинцев когда нибудь возникнет даже тень сомнения в нашей НЕИЗБЕЖНОЙ победе над проклятой Богом и людьми (САТАНИНСКОЙ до самого мозга своих костей) Империей Зла-пусть вспомнит Великую Победу маленькой Финляндии в битве за свою Свободу!А основа успеха-НЕ СМОТРЕТЬ НА КАЖУЩУЮСЯ МОЩЬ сатанинской россии.А ГОТОВНОСТЬ ПОГИБНУТЬ ВСЕМ НАРОДОМ в войне с ней.Плюс ВЕРА В НЕИЗБЕЖНУЮ ПОБЕДУ БОЖЬЕГО ДОБРА НАД САТАНИНСКИМ ЗЛОМ!А значит и свою Победу над сатанинской россией.
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PS.Так же можно привести и пример мужественного народа Афганистана.Сумевшего сломить хребет чванливому вЯличию "вЯликого" Совка!С его танками,самолетами-вертолетами и ракетами... И таки заставившему его убраться из своей страны со своим "савецким миром".Как побитую собаку.Поджавши хвост...
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Дело за малым, донести эту простую истину до обоссавшегося от стаха негаранта.
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Пока работают санкции (ослабляя российскофашистского агрессора),Украина должна только укреплять свою Армию и экономику.Ибо время работает на нее!А когда россия ослабнет (или когда Свободный мир,не дай Бог,надумает снять с нее санкции или их ослабить)-вот тогда Украина и должна переходить к Большой войне с ОСЛАБЛЕННЫМ врагом.И вопрос тогда будет стоять ребром:или мы побеждаем сатанинскую россию,или погибаем ВМЕСТЕ С НЕЙ.А возможности для этого у Украины ЕСТЬ!И да поможет нам Бог!
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Пятая Колонка ‏@5th_kolonna 8 янв.Вглядитесь в эти лица.
В июле вы увидите их на лыжном полумарафоне:


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Парашенко шлепал языком,что проблем не будет...Собака и то,честнее.
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ОБСЄ розуміє , що цей конфлікт штучно створений . Не вистачало , щоб ще ОБСЄ охороняв чийсь бізнес у віськовій сфері ! Припиніть воюівати !!! От і все !!!
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ОБСЄ до сих пір не знайшло підтвердження російської агресії на Донбасі................ Про що тоді говорити?
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Глава пророссийской ОБСЕ счел маловероятной вооруженную миссию на Донбассе:
Видно он хотел сказать что вооружённая миссия уже есть на оккупированном украинском Донбассе, в лице россииских фашистов оккупантов присланных кремлёвскими фашистами )(уйла.
А советник министра обороны по вопросам обмена пленными Василий Будик заявил, что 80% сотрудников миссии ОБСЕ, которые работают в районе города Мариуполя, являются гражданами вражеской Российской Федерации.
"Мало того, что это россияне, они ещё и сотрудники ФСБ, ГРУ и так далее. И они крайне агрессивно настроены к нашим военным. Более того, они передают информацию о расположении наших войск, буквально охотятся за нашими артдивизионами", - подчеркнул советник министра обороны.
Есть и заявление СНБО. "Украинская сторона обеспокоена сообщениями, что представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе разглашают информацию о дислокации украинских воинских подразделений", - сказал спикер совета Андрей Лысенко.
СНБО рассчитывает, что миссия ОБСЕ всё таки будет действовать непредвзято, и не будет подрывать доверие к ее работе.
В тоже время Лысенко отметил, что представители ОБСЕ допустили обнародование закрытой информации, и украинская сторона очень попросила впредь не разглашать эти данные, тем более представителям террористов и оккупантам с российской стороны.
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Припиніть воювати , або припиніть торгувати з ДНР і ЛНР а також з Росією ! Не купуйте у Ахметова вугілля за схемою Роттердам плюс !! Тоді , можливо ОБСЄ і зверне увагу на на агресію Росії !! А поки що , в ОБСЄ є важливіші справи ! Припиніть стягувати зі злиденних зарплат українців 1,5 % збору на війсьвий бізнес влади !!!
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Повторно. Рекомендую всем посмотреть фильм боснийского режиссера" ничья земля". Призер Оскара 2001. О работе миротворцев в Югославии. Реальный цирк. Тогда будет ясно, что собой представляет ОБСЕ в действии.,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава ОБСЕ счел маловероятной вооруженную миссию на Донбассе: "Сейчас необходимой поддержки нет"
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