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Все про:МИД РФ (882) Савченко (2393) списки (156) Захарова (62)

 В списках Савченко есть немало россиян, которых давно освободили, - МИД РФ

Опубликованный народным депутатом Надеждой Савченко список пленных "носит весьма приблизительный характер". Также в нем есть "немало россиян, которые уже давно были освобождены".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сказала спикер МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, в списке также есть "фамилии людей, чьи дела имеют сугубо уголовную подоплеку и никак не связаны с ситуацией на Донбассе".

Захарова сказала, что с 2016 года украинская сторона отказывается предоставлять обобщенные списки российских граждан, которые находятся в заключении в Украине и осуждены в том числе по политическим статьям.

"Однако цифры, которыми мы располагаем, однозначно на порядок меньше декларируемых. Таких заключенных не более двух десятков. Эта цифра все время меняется, данные мы будем уточнять", - сказала Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко: Я еще не получила ни одной жалобы от родственников пленных с требованием забрать человека из списков

Кроме того, по ее словам, "значительное число граждан, включая нескольких россиян, находились и, возможно, находятся в тайных тюрьмах СБУ".

Напомним, 10 января Савченко на своей странице в Facebook обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.

В Службе безопасности Украины назвали опубликованные списки некорректными.




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Меньше писали бы про эту шалаву- больше толку было бы. Сами её раскручиваете.
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Пора забывать консерву...для них самое страшное когда перестают пиарить в СМИ...
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пятница
13 января

Жители Рязани устроили бешеную давку из-за бесплатной выпивки вчера, 17:59

Вот такие вот они скрепы руцкага мира...


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Общался на эту тему со многими немцами. У них вопрос один - как можно было так скоропалительно давать высшую награду Украины тупой кобыле серого цвета
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Петро косячит раз за разом с наградами и псевдо "заложниками"..
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Поручик Надежда Савченко: кремлевский сталкер


Когда писался первый материал «Поручик Надежда Савченко и молчание гусар», у меня была уверенность, что после него «гусарам» наконец - то дадут слово и мыльный пузырь Савченко мгновенно лопнет.

Однако с тех пор «гусарам» слова так и не дали, и наш «Полиграф Полиграфович Шариков» в юбке продолжает гастроли, причем, теперь уже в основном зарубежные.Подвох там на самом деле не там, где он видится большинству народа...

дальше-
http://censoru.net/15880-poruchik-nadezhda-savchenko-kremlevskiy-stalker.html
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Немало ИХТАМНЕТОВ? Вот и заявили публично о своем участии в войне против Украины! А сЯВЧЕНКО, по моему мнению, большая заряженная ФСБ, торпеда и мы ещё наплачемся с этой "героиней".
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И давно пора ограничить ей выезд за границу, нечего иностранцам слушать её тупой трёп.
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кацапы?
захватите её в плен еще раз.
пожалуиста....
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Как лишать гражданства государственных изменников и террористов. Пример Турции

Январь 8, 2017
В Турции разработали механизм лишения гражданства для тех, кто был причастен к неудачной попытке государственного переворота прошлым летом, и теперь скрывается за границей. Я не отношусь к сторонникам Эрдогана и точно не хотел бы, чтобы Украина скатывалась в авторитаризм. Тем не менее, в отдельных областях турецкий опыт может быть актуален и для нас. Почему бы не [...]
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Румыния. Еще одна страна, которая уходит в отрыв от Украины
Январь 12, 2017 Какие ассоциации у украинцев вызывает Румыния? Часто можно услышать довольно насмешливые и пренебрежительные отзывы о румынах. Мол, бедная страна, задворки Европы, цыгане, брички… Многие в Украине еще живут стереотипами 20-летней давности. Румыния в нашем массовом сознании законсервировалась на уровне начала 90-х. В Одесской области, где я побывал прошлым летом, люди вспоминали еще конец 80-х, [...]
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проехали..
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дружок у меня был в армии.
молдаванин, Пека фамилия.
-----------------
"а вы не хотите после службы остаться служить в ленинграде?
питерская прописка?
спасибо, дорогие пидерцы - мне домои нужно, в Киев"
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Ежели Лугандон отключил , то зачем Украина отключила ? Может достаточно было вжарить за не признание наших границ ? Все кто против Лугандона тот за нас !!!! Неумно , если не сказать вредительство .
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да закройте эту сумашедшую в Раде - пусть "работает над законами" или "в комитетах"
уже и сами кацапы смеются над своим кремлевским проектом..
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Интересно. Кремль её критикует и Петя критикует . Так права она или нет ?
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Точная иллюстрация кацапстана.
Сидят в говне, едят говно, пьют говно и хотят другие страны затянуть к себе в говно.
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Также в нем есть "немало россиян, которые уже давно были освобождены". А вот тут вопросик к сбу. Енто как освобождены. Просто так. А так надюху хозяева опять поставили на место.Источник:http://censor.net.ua/n423114
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Диви, як допомогло. Вчора прочитав тобі невеличку лекцію- і тепер жодної картинки з рус-вєсни чи інших кацапських сайтів. Можеш, якщо хочеш!
Про Порошенка, правда, тепер карикатур нема, але то нічого. Краще над кацапами посміємося.
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З*їж *рошенку* ...в задоволення ..Я так прислухаюсь до барижних порад
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Тебе від перепелиних яєць закрепи не мучать?
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захватите ее в плен еще раз - она же хочет, ездит к вам, просится...
уважте дуру.... -захватите
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Интересно а у гади яйца есть или она транссвестит , на её рожу как посмотришь мужик мужиком
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Рожа - хрен с ней, у этой суки мозги куринные.
Я бы эту тварь держал в клетке в зоопарке.
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Троянская кобыла Ссученко все не уймется... И злоупотребляя своей депутатской неприкосновенностью все больше и наглее нарушает УК Украины.Так ведь можно хотя бы поставить вопрос на голосование в Верхраде о снятии с ИЗМЕННИЦЫ РОДИНЫ Ссученко депутатской неприкосновенности!И заодно посмотреть КТО И КАК ГОЛОСОВАТЬ БУДЕТ.Чтобы всем украинцам сразу ясно стало КТО в Верхраде путинские консервы... С последующим приговором для их политсилы.А Ссученко желаю повторить "подвиг" Иуды-повеситься на осине.И поскорей!.. МИЛЛИОНЫ УКРАИНЦЕВ ТОГДА ОТКРОЮТ ШАМПАНСКОЕ .
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Таможня "добро" не даёт: шизофреники, бл#ть!

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ок уболтали - захватите ее в плен еще раза 2ва.
выкупалово с украинскои стороны начинается с 12-го разу..
ну устали мы ету дуру выкупать......
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Российский поэт доступно объяснил, куда ведет страну Путин

«ONLINE.UA»

13.01.2017 08:15
Известный российский поэт Дмитрий Быков в своем новом стихотворении объяснил, куда ведет Россию президент РФ Владимир Путин, создавая исторических кумиров.
В новой поэзии «Викинг Владимир» Быков упоминает о новом российском фильме «Викинг», главным героем которого стал киевский князь Владимир. В стихотворении поэт в иронической форме говорит о том, что в России исторические кумиры и символы пропаганды постепенно устаревают и отодвигаются во все более древние времена.
По словам Быкова, сейчас Россия вернулась в XI век.
«Наш пантеон как будто вымер.
Скудеет духом русский мир.
Сегодня только князь Владимир -
Герой дискуссий и кумир.
Кто говорит «Забудь и выкинь!»,
Кто гимн поет его уму...
О нем натужный сняли «Викинг»,
И в центре памятник ему.
Страна болеет, но не труп же -
Зачем так много о былом?
Мы погружаемся все глубже,
Как будто ищем перелом.
Был долго Петр объектом споров,
И обсуждало большинство
Его крутой имперский норов
И европейский курс его;
Сто лет прошло в жестоких спорах
О зове крови, власти тьмы -
Но грянул бунт, взорвался порох,
И глубже опустились мы.
При новом лидере стервозном,
Что многих в робы одевал,
Страна жила Иваном Грозным
И в нем искала идеал.
Лет шестьдесят, как умер Сталин:
Крым, «Искандеры», «Тополя» -
И князь Владимир был поставлен
Перед воротами Кремля.
Себя мы прочно загасили.
Ликуй, незримый печенег:
Сегодня уровень России -
Как раз одиннадцатый век.
Кто будет новым (или старым)
Героем завтрашнего дня?
Кого на площади поставим -
Олега? Игоря? Коня?
Припоминаю я нередко
Не феодалов, не застой -
Доисторического предка
С его пещерной простотой.
Его топоринг, крикинг, рыкинг,
Его кровавый провиант...
И сразу чувствуешь, что «Викинг» -
Отнюдь не худший вариант».
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А звідки росіяни на "громадянській " війні блукаюча мітла не пояснила ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ списках Савченко есть немало россиян, которых давно освободили, - МИД РФ
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