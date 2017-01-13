 В списках Савченко есть немало россиян, которых давно освободили, - МИД РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сказала спикер МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По ее словам, в списке также есть "фамилии людей, чьи дела имеют сугубо уголовную подоплеку и никак не связаны с ситуацией на Донбассе".
Захарова сказала, что с 2016 года украинская сторона отказывается предоставлять обобщенные списки российских граждан, которые находятся в заключении в Украине и осуждены в том числе по политическим статьям.
"Однако цифры, которыми мы располагаем, однозначно на порядок меньше декларируемых. Таких заключенных не более двух десятков. Эта цифра все время меняется, данные мы будем уточнять", - сказала Захарова.
Кроме того, по ее словам, "значительное число граждан, включая нескольких россиян, находились и, возможно, находятся в тайных тюрьмах СБУ".
Напомним, 10 января Савченко на своей странице в Facebook обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.
В Службе безопасности Украины назвали опубликованные списки некорректными.
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Савченко: Я еще не получила ни одной жалобы от родственников пленных с требованием забрать человека из списков(92)
"Обнародование персональных данных военнослужащих запрещено законом "О борьбе с терроризмом", - офис омбудсмена о "списках Савченко"(64)
Начато досудебное расследование по факту боя, в котором Савченко попала в плен, - ГПУ. ДОКУМЕНТ(445)
Савченко опубликовала "скорректированные" списки военных РФ и россиян, осужденных за преступления против Украины в 2014-2016 гг(55)
Оприлюднення списків полонених. Побічні ризики і нові можливості(0)
Комитет по нацбезопасности получил ответ СБУ о встрече Савченко с главарями боевиков: на следующем заседании он будет обработан, - Винник(54)
"После этого ни Москва, ни Киев не смогут спекулировать обменом", - Савченко о публикации списков украинских пленных. ВИДЕО(121)
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13 января
Жители Рязани устроили бешеную давку из-за бесплатной выпивки вчера, 17:59
Вот такие вот они скрепы руцкага мира...
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ай да дочь сукина.
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Когда писался первый материал «Поручик Надежда Савченко и молчание гусар», у меня была уверенность, что после него «гусарам» наконец - то дадут слово и мыльный пузырь Савченко мгновенно лопнет.
Однако с тех пор «гусарам» слова так и не дали, и наш «Полиграф Полиграфович Шариков» в юбке продолжает гастроли, причем, теперь уже в основном зарубежные.Подвох там на самом деле не там, где он видится большинству народа...
дальше-
http://censoru.net/15880-poruchik-nadezhda-savchenko-kremlevskiy-stalker.html
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.. ...
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захватите её в плен еще раз.
пожалуиста....
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Январь 8, 2017
В Турции разработали механизм лишения гражданства для тех, кто был причастен к неудачной попытке государственного переворота прошлым летом, и теперь скрывается за границей. Я не отношусь к сторонникам Эрдогана и точно не хотел бы, чтобы Украина скатывалась в авторитаризм. Тем не менее, в отдельных областях турецкий опыт может быть актуален и для нас. Почему бы не [...]
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Январь 12, 2017 Какие ассоциации у украинцев вызывает Румыния? Часто можно услышать довольно насмешливые и пренебрежительные отзывы о румынах. Мол, бедная страна, задворки Европы, цыгане, брички… Многие в Украине еще живут стереотипами 20-летней давности. Румыния в нашем массовом сознании законсервировалась на уровне начала 90-х. В Одесской области, где я побывал прошлым летом, люди вспоминали еще конец 80-х, [...]
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проехали..
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молдаванин, Пека фамилия.
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"а вы не хотите после службы остаться служить в ленинграде?
питерская прописка?
спасибо, дорогие пидерцы - мне домои нужно, в Киев"
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уже и сами кацапы смеются над своим кремлевским проектом..
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Сидят в говне, едят говно, пьют говно и хотят другие страны затянуть к себе в говно.
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Про Порошенка, правда, тепер карикатур нема, але то нічого. Краще над кацапами посміємося.
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уважте дуру.... -захватите
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Я бы эту тварь держал в клетке в зоопарке.
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выкупалово с украинскои стороны начинается с 12-го разу..
ну устали мы ету дуру выкупать......
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Полное разоблачение Савченко от Виктора Аристова
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«ONLINE.UA»
13.01.2017 08:15
Известный российский поэт Дмитрий Быков в своем новом стихотворении объяснил, куда ведет Россию президент РФ Владимир Путин, создавая исторических кумиров.
В новой поэзии «Викинг Владимир» Быков упоминает о новом российском фильме «Викинг», главным героем которого стал киевский князь Владимир. В стихотворении поэт в иронической форме говорит о том, что в России исторические кумиры и символы пропаганды постепенно устаревают и отодвигаются во все более древние времена.
По словам Быкова, сейчас Россия вернулась в XI век.
«Наш пантеон как будто вымер.
Скудеет духом русский мир.
Сегодня только князь Владимир -
Герой дискуссий и кумир.
Кто говорит «Забудь и выкинь!»,
Кто гимн поет его уму...
О нем натужный сняли «Викинг»,
И в центре памятник ему.
Страна болеет, но не труп же -
Зачем так много о былом?
Мы погружаемся все глубже,
Как будто ищем перелом.
Был долго Петр объектом споров,
И обсуждало большинство
Его крутой имперский норов
И европейский курс его;
Сто лет прошло в жестоких спорах
О зове крови, власти тьмы -
Но грянул бунт, взорвался порох,
И глубже опустились мы.
При новом лидере стервозном,
Что многих в робы одевал,
Страна жила Иваном Грозным
И в нем искала идеал.
Лет шестьдесят, как умер Сталин:
Крым, «Искандеры», «Тополя» -
И князь Владимир был поставлен
Перед воротами Кремля.
Себя мы прочно загасили.
Ликуй, незримый печенег:
Сегодня уровень России -
Как раз одиннадцатый век.
Кто будет новым (или старым)
Героем завтрашнего дня?
Кого на площади поставим -
Олега? Игоря? Коня?
Припоминаю я нередко
Не феодалов, не застой -
Доисторического предка
С его пещерной простотой.
Его топоринг, крикинг, рыкинг,
Его кровавый провиант...
И сразу чувствуешь, что «Викинг» -
Отнюдь не худший вариант».
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