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 Количество обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО увеличилось до 78 раз. Трое украинских воинов ранены, - штаб

За минувшие сутки в зоне АТО трое военнослужащих получили ранения. Всего было зафиксировано 78 обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки 12 января 2017 г., опубликованном в Facebook.

По данным штаба, на мариупольском направлении российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций сил АТО из минометов в районе Водяного и Широкино. Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия, по Талаковке били из БМП. Кроме того, по Широкино и Талаковке огонь вел снайпер.

На луганском направлении из 152-мм артиллерии оккупанты вели огонь по маршруту Калиново-Папасная и Новозвановке. Из 120- и 82-мм минометов оккупанты вели огонь по Золотому, Сентяновке, Новозвановке и Крымскому. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Новозвановке и Новоалександровке.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Парадоксы этой войны: у раненного в результате обстрела боевиками Красногоровки дочь живет в России, а зять - военнослужащий РФ, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На донецком направлении из 120- и 82-мм минометов - Луганское, Троицкое и Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого. По Луганском огонь вела БМП противника.

"Всего состоялось 78 обстрелов. Трое наших военнослужащих ранены", - сказано в сообщении.

Напомним, 11 января, боевики осуществили 62 обстрела позиций сил АТО. Четверо украинских военнослужащих были ранены, один травмирован, один погиб.

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Та щоб тим козлам цапомордим вже так стрельнуло,що і попелу від них не залишилося.
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Маю надію,шо наші цім під,арам кацапським гідну відсіч!!!!смерть расіянсько- фашиським окупантам !!!! Це хуйло-путін біснується падло....чує,шо його скоро грохнуть,а може і кремль нахрен спалють.....смерть расії !!!!
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Скорвшого одужання пораненим Воїнам,захисникам Вільної України !!!
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а в єто время

Аваков обзавелся еще и самым большим в Европе месторождением лития

Окружение Авакова получило самое большое в Европе месторождение лития. Как сообщают в среду Наші гроші, Окружной…

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1930 год, кавалерия ДНР отбивает танковую атаку киевской хунты, двинувшей танки на Донецк.

Музей истории ДНР, зал воинских подвигов. )))))))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКоличество обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО увеличилось до 78 раз. Трое украинских воинов ранены, - штаб
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