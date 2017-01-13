 Количество обстрелов со стороны боевиков в зоне АТО увеличилось до 78 раз. Трое украинских воинов ранены, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки 12 января 2017 г., опубликованном в Facebook.
По данным штаба, на мариупольском направлении российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций сил АТО из минометов в районе Водяного и Широкино. Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия, по Талаковке били из БМП. Кроме того, по Широкино и Талаковке огонь вел снайпер.
На луганском направлении из 152-мм артиллерии оккупанты вели огонь по маршруту Калиново-Папасная и Новозвановке. Из 120- и 82-мм минометов оккупанты вели огонь по Золотому, Сентяновке, Новозвановке и Крымскому. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Новозвановке и Новоалександровке.
На донецком направлении из 120- и 82-мм минометов - Луганское, Троицкое и Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого. По Луганском огонь вела БМП противника.
"Всего состоялось 78 обстрелов. Трое наших военнослужащих ранены", - сказано в сообщении.
Напомним, 11 января, боевики осуществили 62 обстрела позиций сил АТО. Четверо украинских военнослужащих были ранены, один травмирован, один погиб.
756 6
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
В результате сегодняшних обстрелов на Донбассе ранено трое украинских военнослужащих, - пресс-центр штаба АТО(10)
Дело гражданина Армении, воевавшего за боевиков "ЛНР", передано в суд, - прокуратура(16)
"Есть заявления боевиков об обнаружении тел в военной форме. До опознания и судмедэкспертизы говорить об этом рано", - спикер АТО о троих пропавших на Донбассе воинах(18)
За минувшие сутки погиб один украинский воин, пятеро - ранены, - спикер АТО(0)
Почему призывы к блокаде Донбасса противоречат Конституции и Закону "О борьбе с терроризмом"(0)
С 19 декабря количество применения запрещенного "минскими соглашениями" оружия на Донбассе возросло на 250%, - глава миссии ОБСЕ Хуг(7)
Боевики обстреливают из минометов жилой сектор Красногоровки: тяжело ранен мужчина, - Аброськин(47)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Аваков обзавелся еще и самым большим в Европе месторождением лития
Окружение Авакова получило самое большое в Европе месторождение лития. Как сообщают в среду Наші гроші, Окружной…
ARGUMENTUA.COM
Ответить
Музей истории ДНР, зал воинских подвигов. )))))))))
Ответить