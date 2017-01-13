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 Оккупанты намерены отремонтировать дороги в Крыму, которые уже ремонтировали в прошлом году: "В отдельных случаях 70-80% работы поплыло"

Назначенный Кремлем глава оккупационного "правительства" Крыма Сергей Аксенов 12 января провел встречу с так называемым министром транспорта полуострова Анатолием Волковым и "главой" администрации Симферополя Геннадием Бахаревым, на которой обсудили состояние дорог.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, на встрече шла речь о проведении ямочного ремонта дорожного покрытия с целью избегания аварийных ситуаций и повреждений транспортных средств.

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"Однозначно должен быть осуществлен ремонт части дорог, которые ремонтировались в прошлом году. Вы должны были определить объемы бедствия. А то, что сошло дорожное покрытие в результате снегов и морозов либо из-за отсутствия ремонта ранее - это новый объем работ", - отметил представитель российских оккупантов Аксенов.

По словам Бахарева, организован штаб, который будет координировать работу по устранению проблемы с ямами на дорогах Симферополя, однако погода не дает подрядчикам работать.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Отношение вот такое - свинское. Ночью камнями забросали домики наших строителей из Казани", - чиновник оккупационных властей жалуется на крымчан. ВИДЕО

"Проведение работ возможно при мокром асфальте, но без осадков. Полностью составлены локальные сметы по центру города. Необходимо 5 млн рублей, данные работы осуществим за свой счет. Также мы провели полную инвентаризацию по всем улицам: на данный момент 81 улица требует такого ремонта, речь идет о магистральных улицах и проездных. Общий объем поврежденного асфальта составляет 89 911 квадратных метров", - сказал он.

Аксенов добавил, что "со случаями, где 70-80% сделанной подрядчиками работы поплыло, работают правоохранители".

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Крым теперь черная дыра и непонятно зачем там дороги для миллиона пенсионеров? Крымчанам достаточно грунтовых тропок к магазинам с дешевой водкой.
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Скорее к аптекам, у которых автоматы с "боярышником" есть...
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А када керченский мост отдаст швартовы?
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Чем славится рашка? Дураками и плохими дорогами. Чему удивляться- в Крым пришел руцький мир. А вместе с ним за компашку ДУРАКИ И ДОРОГИ.
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Для справедливости стоит сказать, что Крым давно славится дураками, которых привезли из россии. Въехать в дома репрессированных могли лишь убогие и мародеры, расчитывающие обогатиться на чужом горе.
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Идеология -все отобрать и поделить прочно сидит в голове совка. Неуважение к чужому труду и имуществу. Надо быстрее отрываться от них и присоединятся к цивилизованным странам. А для этого надо побольше знать о западе и поменьше о северном соседе. Спокойной ночи
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Изделие может иметь коммерческий успех не украине.
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Адмін, ящо ви видаляєте мої відповіді на
Maxim Ak-Murza

12.01.2017 23:30

12.01.2017 23:38

12.01.2017 23:42

13.01.2017 02:20
то логічним було б видалити і його провокаційни пости.



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а когда страна собирается очнуться
и что бы немного больше новостеи?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты намерены отремонтировать дороги в Крыму, которые уже ремонтировали в прошлом году: "В отдельных случаях 70-80% работы поплыло"
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