 Оккупанты намерены отремонтировать дороги в Крыму, которые уже ремонтировали в прошлом году: "В отдельных случаях 70-80% работы поплыло"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, на встрече шла речь о проведении ямочного ремонта дорожного покрытия с целью избегания аварийных ситуаций и повреждений транспортных средств.
"Однозначно должен быть осуществлен ремонт части дорог, которые ремонтировались в прошлом году. Вы должны были определить объемы бедствия. А то, что сошло дорожное покрытие в результате снегов и морозов либо из-за отсутствия ремонта ранее - это новый объем работ", - отметил представитель российских оккупантов Аксенов.
По словам Бахарева, организован штаб, который будет координировать работу по устранению проблемы с ямами на дорогах Симферополя, однако погода не дает подрядчикам работать.
"Проведение работ возможно при мокром асфальте, но без осадков. Полностью составлены локальные сметы по центру города. Необходимо 5 млн рублей, данные работы осуществим за свой счет. Также мы провели полную инвентаризацию по всем улицам: на данный момент 81 улица требует такого ремонта, речь идет о магистральных улицах и проездных. Общий объем поврежденного асфальта составляет 89 911 квадратных метров", - сказал он.
Аксенов добавил, что "со случаями, где 70-80% сделанной подрядчиками работы поплыло, работают правоохранители".
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Maxim Ak-Murza
12.01.2017 23:30
12.01.2017 23:38
12.01.2017 23:42
13.01.2017 02:20
то логічним було б видалити і його провокаційни пости.
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та тож таке ....
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и что бы немного больше новостеи?
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