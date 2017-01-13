 В админздании Хозсуда Киева продолжаются обыски после задержания судьи на взятке в 16 тыс. долл, - Сарган

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Имеем первый положительный результат сотрудничества ГПУ из САП! Рыба клюнула. В рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 УК Украины (законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в крупных размерах), работниками Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины задержан в порядке ст. 208 УПК Украины судья Хозяйственного суда г. Киева, который мошенническим способом пытался получить от представителя коммерческой структуры денежные средства в сумме 16 000 долларов США. За указанные денежные средства представитель "фемиды" обещал посодействовать в решении им вопроса относительно вынесения судьями Киевского апелляционного хозяйственного суда и Высшего хозяйственного суда Украины и судебных решений в пользу истца", - написала она.
"Во время получения последней части денежных средств в сумме 10 000 долларов США судья задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения, привлечения всех виновных лиц к ответственности, продолжаются обыски в административном здании Хозяйственного суда. Киева и по месту жительства судьи, а также готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора.
Сарган отметила, что за содеянное уголовное правонарушение, судье грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
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Бачки, бачки в туалете прошмонайте!!!
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Та кот почему я ,что деньги можно найти только у неудачников проходимцев ..
Это или дураки по жизни которые так и не смогли понять что наш суд это сверх прибыльный бизнес ,или попросту дураки .
А остальные 95% всех судей денег не берут и в кабинетах там ничего такого нет , бо они не занимаются коррупцией в такой форме , а делают "бизнес , у них у всех заводики магазинчики пароходики и посмотрите на наш суд у нас исполняется до 5% решений суда при полной легитимности априори .. во-о-общем тут долго можно обьяснять ,но факт есть факт суда у нас нет и их(да тут взвоют что я написал - суддей нужно пересажать или поубивать - всех) , да , всех. всех судах всех инстанций . Как там зрада хочете майдана ? вот вам почин , первым делом вот это , это легко едете по берегу Днипра и спрашиваете чьи то замки-церкви по 5-7 этажей ... от заходить туда и убивать оце мурло шо Страной торгует .это и есть начало честной жизни когда их начнут убивать сажать сотнями , ну тогда я согласен мож они и начнут менятся , а пока маэмо шо маэмо
извиняюсь за грубость , из личного , все.
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