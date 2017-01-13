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Все про:взятка (3220) ГПУ (7955) коррупция (6543) обыск (914) судья (1641) Сарган (76)

 В админздании Хозсуда Киева продолжаются обыски после задержания судьи на взятке в 16 тыс. долл, - Сарган

Правоохранители проводят обыски в помещении Хозяйственного суда Киева, судья которого был задержан за вымогательство взятки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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"Имеем первый положительный результат сотрудничества ГПУ из САП! Рыба клюнула. В рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 УК Украины (законченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное в крупных размерах), работниками Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины задержан в порядке ст. 208 УПК Украины судья Хозяйственного суда г. Киева, который мошенническим способом пытался получить от представителя коммерческой структуры денежные средства в сумме 16 000 долларов США. За указанные денежные средства представитель "фемиды" обещал посодействовать в решении им вопроса относительно вынесения судьями Киевского апелляционного хозяйственного суда и Высшего хозяйственного суда Украины и судебных решений в пользу истца", - написала она.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Судья Киевского апелляционного админсуда Василенко записал на сестру 700-метровый дом в Киеве, - "Наші гроші". ВИДЕО

"Во время получения последней части денежных средств в сумме 10 000 долларов США судья задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения, привлечения всех виновных лиц к ответственности, продолжаются обыски в административном здании Хозяйственного суда. Киева и по месту жительства судьи, а также готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-секретарь генпрокурора.

Сарган отметила, что за содеянное уголовное правонарушение, судье грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
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Скока еще нашли в здании??

Бачки, бачки в туалете прошмонайте!!!
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А куда деваются потом конфискованные деньги?
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Возвращаются в денежный оборот. ( С) В. Путлер.
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По какой статье бюджета? Короче, куда они их прячут? Премии себе начисляют или на детские путевки волонтерам выделяют?
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Бюджет семейный, прячут по карманам, потому и статья расхода - " карманные расходы"
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Я тебе такую быль расскажу - у мну сосед опером УГРО работал, так вот одного раза они малолеток - велосипедных воров накрыли , при обыске в домохозяйстве нашли около сорока разобранных великов. По делу прошло шесть. Почему? Больше просто в ментовском подвале не поместилось - маловат оказался..А тут нал..он мест поменее занимает..
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Значит искать у Авакова . Теперь ясно . А я переживала что гроши без присмотра.
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Так судья этими деньгами собирался засевать, прямо как Зварич. А вообще они все берут деньги, поэтому вся система гнилая.
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Ошибаетесь , деньги берут единицы - неудачники или не кто с трудом накопил на то шоб купить должность . да попросту купить, бо получить ее НЕВОЗМОЖНО такова система
Та кот почему я ,что деньги можно найти только у неудачников проходимцев ..
Это или дураки по жизни которые так и не смогли понять что наш суд это сверх прибыльный бизнес ,или попросту дураки .
А остальные 95% всех судей денег не берут и в кабинетах там ничего такого нет , бо они не занимаются коррупцией в такой форме , а делают "бизнес , у них у всех заводики магазинчики пароходики и посмотрите на наш суд у нас исполняется до 5% решений суда при полной легитимности априори .. во-о-общем тут долго можно обьяснять ,но факт есть факт суда у нас нет и их(да тут взвоют что я написал - суддей нужно пересажать или поубивать - всех) , да , всех. всех судах всех инстанций . Как там зрада хочете майдана ? вот вам почин , первым делом вот это , это легко едете по берегу Днипра и спрашиваете чьи то замки-церкви по 5-7 этажей ... от заходить туда и убивать оце мурло шо Страной торгует .это и есть начало честной жизни когда их начнут убивать сажать сотнями , ну тогда я согласен мож они и начнут менятся , а пока маэмо шо маэмо
извиняюсь за грубость , из личного , все.
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Так я и не говорил, что все берут в кабинетах. Брать деньги можно и через бизнес, а дворцы их видел. Даже видел как конфисковывали дворец, конечно это была разборка, но по делу. Так, что суть их коррупции не изменилась.
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Почитай обозреватель- там збиговисько руцьких тролей зашкаливает и только два -три украинца порядок наводят.
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Не профессионально отработали такой шанс. Я не думаю что судья Высшего Суда Украины решает вопросы "положительно" для судьи Хозяйственного суда г. Киева просто так, по дружбе. Естественно, судья низшего ранга часть денег оставляет себе, а остаток несёт выше. И так до самой верхушки. Вот когда поймали мелкого судьишку на 15 тыс. взятке, следующий шаг должен быть такой:"Дружок, или ты молчишь и садишься в тюрьму на полный строк, или ты сотрудничаешь, мы тебя обвешиваем микрофонами, и ты идёшь с деньгами дальше в Высший хозяйственный суд "решать" вопросы для своего клиента. И так поступать с каждым пока не дойдут до окончательного реципиента денег в самое ядро шоколадной конфетки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ админздании Хозсуда Киева продолжаются обыски после задержания судьи на взятке в 16 тыс. долл, - Сарган
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