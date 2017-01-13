EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 За рубежом
  182  4
Все про:Байден (365) награда (1023) Обама (1594) США (11651)

 "Это самый лучший вице-президент, которого мы когда-либо видели", - Обама наградил Байдена медалью Свободы. ВИДЕО

Президент США Барак Обама наградил своего вице-президента Джо Байдена одной из двух высших гражданских наград страны - президентской медалью свободы с отличием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Визит Байдена в Украину подчеркнет важность оказания стране поддержки со стороны США, - Белый дом

"Джо, за твою веру в соотечественников, за любовь к родине и за долгую службу, которую будут помнить поколения, - в последний раз в качестве президента объявляю о присуждении высшей награды, медали Свободы", - сказал Обама.



"Это самый лучший вице-президент, которого мы когда-либо видели", - заявил Обама, в то время как Байден утирал слезы. По его словам, Байден - "выносливый, верный, скромный работник, патриот, но прежде всего семьянин".

Байден, который был до слез растроган выступлением президента, в свою очередь, сказал, что ему довелось "быть попутчиком замечательного человека, который делал замечательные вещи".

Также Байден в ответ на награду сказал, что не заслужил медали, но знает, что президент наградил его от всего сердца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден заявил, что планирует баллотироваться в президенты США в 2020 году

Байден вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. После ухода с должности он намерен продолжить политическую деятельность в рядах Демократической партии США.

Медалью Свободы награждаются люди, внесшие существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире, а также в общественную и культурную жизнь США и мира.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Обама сказал искренне и нам со стороны стало грустно, что у нас нет такого Байдена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Старина Джо действительно Глыба мирового масштаба в политике
 показать весь комментарий
Ответить
 
Байден и Обама друг друга хвалят. Посмотрим что будут о них люди говорить через полгода.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Это самый лучший вице-президент, которого мы когда-либо видели", - Обама наградил Байдена медалью Свободы. ВИДЕО
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик бунт взятка военнослужащие ВСЮ Гройсман Донбасс дороги Киев Крым НАБУ Нацполиция ОБСЕ обстрел Одесская область Порошенко Райнин расследование Россия Саакашвили СБУ СИЗО смерть суд США Торнадо Трамп Хуг Александр
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти