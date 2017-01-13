 "Это самый лучший вице-президент, которого мы когда-либо видели", - Обама наградил Байдена медалью Свободы. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Джо, за твою веру в соотечественников, за любовь к родине и за долгую службу, которую будут помнить поколения, - в последний раз в качестве президента объявляю о присуждении высшей награды, медали Свободы", - сказал Обама.
"Это самый лучший вице-президент, которого мы когда-либо видели", - заявил Обама, в то время как Байден утирал слезы. По его словам, Байден - "выносливый, верный, скромный работник, патриот, но прежде всего семьянин".
Байден, который был до слез растроган выступлением президента, в свою очередь, сказал, что ему довелось "быть попутчиком замечательного человека, который делал замечательные вещи".
Также Байден в ответ на награду сказал, что не заслужил медали, но знает, что президент наградил его от всего сердца.
Байден вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. После ухода с должности он намерен продолжить политическую деятельность в рядах Демократической партии США.
Медалью Свободы награждаются люди, внесшие существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире, а также в общественную и культурную жизнь США и мира.
182 4
Визит Байдена в Украину подчеркнет важность оказания стране поддержки со стороны США, - Белый дом(34)
Порошенко проведет двустороннюю встречу с Байденом 15 января, - АП(35)
Обама выступил с прощальной речью. ВИДЕО(103)
"Белый дом проявляет недостойную мстительность", - МИД РФ о новых санкциях США(143)
Огляд блогосфери від UAINFO. 12 січня 2017(0)
Хербст о возможном визите вице-президента США в Украину: Байден хочет усложнить для Трампа "продажу" Украины(95)
Вице-президент США Байден планирует в ближайшее время посетить Украину, - "Українські Новини"(117)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить