 Заявления кандидата на должность госсекретаря США Тиллерсона о вооружении Украины должны быть приведены в силу, - Джелялов

Такое мнение в комментарии озвучил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
В частности речь шла о предоставлении США в адрес Украины оборонительного вооружения для ограничения агрессии России.
"Если США будут оставаться последовательными в заявленной позиции по Украине, это (военная поддержка - Ред.) будет неизбежно. Тем более при республиканцах, они в отношении России занимают даже более жесткую позицию, нежели демократы, и Трамп не настолько будет свободен в своих действиях", - отметил Джелял.
Он обратил внимание, что речь идет о вооружении для обороны: "защищаться, не нападать".
"Думаю, это должно произойти. Если речь идет о восстановлении территориальной целостности Украины, то такая помощь, несомненно должна быть предоставлена", - добавил он.
Ч
Напомним, кандидат, предложенный избранным президентом Дональдом Трампом на должность государственного секретаря, Рекс Тиллерсон не считает законным право Российской Федерации на аннексированный ею Крым. В Москве сообщили о своем несогласии с заявлениями по Крыму кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По заявлению, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль намерен "терпеливо разъяснять свою позицию новой администрации США".
На слушании в комитете по иностранным делам Сената, который рассматривает его утверждение, Тиллерсон заявил, что слабый ответ администрации действующего президента Барака Обамы на аннексию Крыма поощрил Кремль поддержать сепаратистов на востоке Украины оружием и войсками.
По мнению Тиллерсона, Вашингтон должен был посоветовать Украине переместить все имеющиеся военные силы к восточной границе и предоставить этим силам оборонительные вооружения и обеспечить их воздушной разведкой США и НАТО и другими материалами разведки.
Тиллерсон является бывшим исполнительным директором энергетической компании Exxon Mobil. Он реализовывал экспансию своей компании в России, стал другом президента этой страны Владимира Путина, а также выступал против санкций, введенных после российской аннексии Крыма в 2014 году. Представители обеих ведущих партий США неоднократно выражали обеспокоенность отношениями Тиллерсона с Москвой.
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Хоча для себе він вже відповідь давно має Змусити Україну визнати анексію Криму законною та домогтися зняття чи послаблення санкцій.
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Выдвинутый Трампом на пост министра обороны США Джеймс Мэттис, выступая на слушаниях в Сенате, обвинил Путина в попытках расколоть страны НАТО. Он включил Россию в список самых больших угроз со времен Второй мировой войны. Помимо России, в них входят Китай и т.н. «террористические группировки», считает будущий глава Пентагона.
Мэттис заверил сенаторов, что намерен выступать за укрепление единства альянса НАТО, а также пообещал поддержать страны Балтии, ощущающие опасность со стороны Москвы, и территориальную целостность Украины.
Как указывает со своей стороны украинское агентство УНИАН, в ходе слушаний председатель комитета Джон Маккейн, рассказав о недавнем посещении Мариуполя, поинтересовался у Мэттиса, что должны делать Соединенные Штаты относительно действий России, учитывая оккупацию Крыма и ситуацию на востоке Украины.
Мэттис ответил, что "никогда не находил лучшего путеводителя для дальнейшего продвижения, чем изучение истории", заявив, что со времен Ялтинской мирной конференции после окончания Второй мировой войны "у нас есть длинный список примеров, когда мы пытались конструктивно взаимодействовать с Россией" и что "в этой связи у нас относительно небольшой перечень успехов".
"Я считаю, что сейчас наиболее важное дело заключается в том, чтобы мы осознавали реальность того, какое мы имеем дело с господином Путиным. Мы осознаем, что он пытается развалить Североатлантический союз", - заявил Мэттис.
Он подчеркнул, что США принимают "согласованные меры: дипломатические, экономические и военные, и меры в рамках Альянса, взаимодействуя с нашими союзниками, чтобы защищать себя там, где это нужно делать".
"Я считаю, что сейчас сдерживание имеет решающее значение", - сказал Мэттис, добавив, что это требует развития сильной армии, которая могла бы противостоять вызовам, к которым Мэттис относит агрессию России.
В свою очередь Маккейн спросил, имеют ли Соединенные Штаты достаточно мощные Вооруженные силы, чтобы достичь этой цели, однако Мэттис ответил, что сейчас в США нет таких сил.
"Нет, сэр", - заявил номинативно Трампа, признав, что в мире уменьшается количество тех регионов, где США и Россия могут вместе сотрудничать, и одновременно увеличивается количество тех регионов, где, по его словам, Америка "вынуждена противостоять России".
"Россия решила стать стратегическим конкурентом США. Но мы взаимодействовали с Россией даже в самые темные времена холодной войны, и я поддерживаю решение избранного президента сотрудничать с Россией и сейчас", - говорится в письменных ответах Мэттиса, распространенных в сенате в четверг во время слушаний по утверждению его кандидатуры.
"Когда мы видим, что в каких-то областях мы не можем сотрудничать, мы должны противостоять России и защищаться, если Россия решит действовать вопреки нашим интересам", - пишет Мэттис.
Ранее Мэттис заявлял, что Америка страдает "стратегической атрофией", называл агрессию России против Украины в Крыму и на Донбассе "значительно более серьезной", чем полагают в Вашингтоне и ЕС, и указывал, что целью действий Путина раскол НАТО.
"Действия России в Украине я считаю возможно опасной ситуацией в связи с кризисным потенциалом для всего региона", - говорил Мэттис в мае 2015 года в ходе выступления в The Heritage Foundation, предполагая, что "Путин ложится спать, зная, что он может нарушить все правила, а Запад все равно будет пытаться играть по правилам". "Это очень опасная дихотомия", - подчеркивал он и называл "войной" то, что происходит в Крыму и на Донбассе.
"Россия не считает соседство с демократическими странами позитивом. Она хочет гарантировать безопасность для себя, сея нестабильность вокруг", - говорил потенциальный глава Пентагона, предполагая, что в будущем России может угрожать распад.
"Путин, возможно, высвободил силы, которые он лично не способен контролировать. Думаю, что его преемники, если он умрет перед 2020-м (я считаю это маловероятным), если что-то пойдет не так - не сможет контролировать импульсы, которые освободил Путин. Отойти от некоторых заявлений, которые он сделал в отношении Запада, будет очень сложно", - считает Матисс.
"Люди спрашивают, а не взбесился ли Путин, или он потерял разум? По моему же мнению проблема не только в Путине, а в России вообще. Говорят, что как только уйдет Путин, станет лучше. Думаю, это мечты", - предупредил генерал.
Мэттис воевал в Афганистане и Ираке, его называют «бешеным псом» за ненависть к мусульманам. Он прославился словами о том, что стрелять и убивать мусульман «чертовски забавно», рассказывая о войне в Афганистане.
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Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, которого считают автором опубликованного недавно документа об имеющемся у России компромате на Трампа, залег на дно, уехав из дома, передает Русская служба Би-би-си. Стил опасался за свою жизнь еще в октябре прошлого года.
Документ, предполагаемым автором которого является Стил, был опубликован в среду на сайте BuzzFeed и сразу вызвал широкий резонанс: в нем утверждается, что у России есть компромат личного и финансового характера на избранного президента США Дональда Трампа.
В своей публикации BuzzFeed упоминал, что автором документа считают бывшего сотрудника британской разведки, но его имени не приводил." Би-би-си" сумела выяснить, что скорее всего речь идет о Кристофере Стиле.
По данным Би-би-си, Стил передал документ независимой организации, пытавшейся воспрепятствовать избранию Трампа. Сейчас Стил является директором Orbis Business Intelligence, которая называет себя ведущей компанией в области корпоративной разведки. Стил не ответил на просьбу о комментарии.
Ранее телеканал CNN сообщал о том, что секретные документы, представленные разведкой на прошлой неделе Бараку Обаме и Дональду Трампу, содержат информацию о том, что российские оперативники имеют компрометирующую информацию личного и финансового характера о новоизбранном главе Белого дома. Компромат был изложен на двухстраничном приложении к докладу.
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Избранный президент США Дональд Трамп назначил экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани на пост советника по кибербезопасности, передает Reuters.
Согласно заявлению, опубликованному переходной командой нового главы Белого дома, хакерские атаки, кража информации и личных данных были названы в числе важнейших вызовов.
"Избранный президент Трамп рад объявить о том, что бывший мэр Руди Джулиани, как надежный друг, поделится своими знаниями и опытом в сфере, касающейся компьютерной безопасности частного сектора, а также в сфере новых разработок", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.
Накануне Трамп впервые публично обвинил Путина в организации хакерских атак на американскую политическую систему.
Бывший глава Нью-Йорка отметился тем, что назвал Путина убийцей. В беседе с ABC News Джулиани ранее указал, что Трамп легко может отказаться от сделки, если она не в интересах США, и что в его интересах "отбросить Путина на те позиции, где с ним можно эффективно работать".
Отрицая, что Трамп испытывает искреннюю симпатию к кремлевскому главарю, он пояснил, что, если и были некоторые примирительные заявления в адрес Путина, то они имеют не то значение, которое им пытаются приписать некоторые деятели.
"Так же действовал Рейган с Горбачевым. Что я хочу сказать: Рейган и Горбачев вели дела друг с другом, а тогда еще был Советский Союз. Горбачев был убийцей, как и Путин. Но это привело к окончанию холодной войны, причем без единого выстрела, поскольку Рейган был в состоянии демонстративно покинуть Рейкьявик. …
Как вам известно, я знаком с Трампом уже 28 лет, и в целом когда он отказывается от сделки, то люди возвращаются уже на его условиях так же, как это было с Рейганом в Рейкьявике", - комментировал Джулиани, поясняя, что "нужно рассматривать заявление Трампа о Путине в том контексте, в котором оно было сделано".
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Сенатор США Дж. Маккейн заявил в интервью DW о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы. Он призвал вернуться к концепции Рейгана, которая предполагает неминуемое силовое возмездия за любое проявление агрессии по отношению к США и их союзникам.
Маккейн также заявил, что рад, что Трамп признал очевидный факт причастности России к кибератакам против США. А что касается его заявлений о том, что симпатии Путина к Трампу это преимущество, а не минус, то Маккейн напомнил, что все предыдущие президенты США хвалили Путина и старались наладить с ним отношения, но он цинично пользовался примирительной политикой США для нанесения ущерба Америке.
«Путин убийца, бандит и продукт КГБ, который понимает только языке силы», - заключил Дж. Маккейн.https://twitter.com/dw_russian/status/819567838910382080
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Рекс Тиллерсон во время выступления на сенатских слушаниях по утверждению его кандидатуры на пост главы Госдепа США сделал ряд жестких заявлений в отношении Москвы, контрастирующих с его пророссийской ориентацией. Последние подпитывались за счет событий прошлого, среди которых - получение "Ордена Дружбы" из рук Путина и ведение нефтяного бизнеса совместно с Сеченым.
Тиллерсон обещает порвать со своим бизнесом и продолжить жесткую, в том числе санкционную политику прежней администрации в отношении Москвы в случае, если она не отступит от своих агрессивных притязаний.
"Россия сегодня представляет угрозу" мировому порядку, заявил Рекс Тиллерсон во время выступления на сенатских слушаниях по утверждению его кандидатуры на пост главы Госдепа США. По его словам, Москва провела вооруженную агрессию против Украины, "оккупировала Крым" и позволила себе проводить крайне рискованную политику в Сирии, где она нарушила законы ведения войны.
В то же время вину за такое поведение путинской администрации Тиллерсон в значительной степени возложил на уходящую команду Барака Обамы. По мнению потенциального чиновника, Вашингтон посылал Кремлю "слишком слабые сигналы".
"Сегодня Россия представляет угрозу, хотя и было вполне предсказуемо, что страна захочет продвигать свои собственные интересы. Они вторглись в Украину и захватили Крым, они оказывали поддержку сирийским силам, что является грубым нарушением законов и правил ведения войны. Наши союзники в НАТО правы, когда высказывают беспокойство из-за усиления России, - констатировал возможный будущий глава Госдепа. - Эта дверь оказалась открыта в результате отсутствия сильного руководства в США - из-за этого с нашей стороны также были посланы неверные сигналы. Мы отступались от слов, данных нашим союзникам, демонстрировали слабость и посылали противоречивые сигналы, переходя от категорического "нет" к одобрению", - сказа он.
По его словам, отношения с Россией должны быть основаны на сочетании двух подходов: с одой стороны - взаимовыгодное сотрудничество по общим проблемам, с другой стороны - давление в тех вопросах, где интересы сторон расходятся.
"Я считаю важным то, что мы продолжаем сохранять статус-кво, пока мы развиваем нашу политику. Этот подход, с одной стороны, предполагает стимулирование, с другой - оказание большего давления, которое является неотъемлемой частью нашей позиции в отношениях с Россией", - сказал потенциальный Госсекретарь, пояснив, что такой же подход будет применяться и в отношениях с другими странами.
"Мы не понимали, что Россия думает не так, как мы, - продолжал он. - Одними словами наладить непростые отношения, существующие между нашими двумя странами, нельзя, но нам необходимо провести открытый и честный диалог с Россией о том, каковы ее амбиции - чтобы мы понимали, как нам строить свою политику. Нам нужно обсудить сотрудничество с Россией, основанное, по возможности, на общих интересах. Таких, как сокращение мировой угрозы терроризма - нам стоит обдумать это", - говорил Тиллерсон.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат защищать своих союзников, и России придется отвечать за свою возможную агрессию против них.
"И хотя между нами сохраняются большие противоречия, мы должны сконцентрироваться на защите интересов США и их союзников. Россия должна знать, что мы будем отвечать за свои обязательства и за обязательства наших союзников, и России придется ответить за свои действия", - подчеркнул выступающий.
На вопрос сенатора Тодда Янга о том, готов ли будет Тиллерсон поддержать выполнение Америкой пятой статьи НАТО в случае вторжения Путина в одну из стран Альянса, кандидат на пост главы Госдепа ответил утвердительно.
Согласно черновому варианту выступления, который был опубликован, в частности, газетой The Washington Post, бизнесмен отдельно подчеркивал встревоженность по поводу "растущей активности России" и слабости уходящей администрации Белого дома.
"В отсутствие лидерства Америки, эта дверь была оставлена открытой, и были посланы непреднамеренные сигналы. Мы пошли на попятную в обещаниях, данных союзникам. Мы посылали слабые или смешанные сигналы по поводу "красной черты", которая превратилась в зеленый (свет)….Там, где существуют принципиальные разногласия, мы должны быть непоколебимы в защите интересов Америки и ее союзников".
Тиллерсон заявил, что не поддерживает аннексию Россией Крыма и считает это "захватом территории", которая не принадлежит российскому государству.
В связи с этим он выступил за поставки летального оборонительного оружия Киеву для его успешного противостояния агрессии Кремля. По его словам, необходимо предоставить Киеву военно-техническую помощь и данные американской авиаразведки, добавив, что, по ему мнению, "российское руководство понимает силу".
Комментируя уже состоявшееся вмешательство Москвы в события на востоке Украины, он выразил мнение, что это стало результатом "слишком мягкой и слабой реакции США".
В ответ на вопрос сенатора Роберта Менендеса Рекс Тиллерсон еще раз указал, что "Россия незаконно оккупировала территории Украины и Грузии". В то же время он оставил открытым вопрос о совершении Россией военных преступлений в Сирии, пояснив, что не намерен основываться на сообщениях СМИ и нуждается в подтверждении этих сведений от компетентных ведомств США.
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Они буду в ахуе, поверьте)
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